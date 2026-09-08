Песков: Россия вернет участвующих в СВО граждан Индии на родину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Нью-Дели активно взаимодействуют для возвращения индийских граждан, находящихся в зоне спецоперации, передает ТАСС. Заявление прозвучало на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС.

«В настоящее время ведется работа по составлению списка граждан Индии, находящихся в зоне боевых действий. Как только их личности будут установлены, они будут отправлены на родину. Мы поддерживаем очень тесный контакт с индийской стороной по этому вопросу», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также отметил, что индийские власти неоднократно обращали внимание на эту проблему. В России к просьбам партнеров отнеслись с большим вниманием и готовностью оказать необходимое содействие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года индийские власти назвали точное число участвовавших в конфликте на Украине граждан.

Ранее Нью-Дели добился увольнения 45 своих соотечественников из рядов российской армии. До этого индийский МИД призвал жителей страны держаться подальше от зоны боевых действий.