Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Индия призвала граждан «держаться подальше» от украинского конфликта
МИД Индии обратился с призывом к гражданам страны «держаться подальше» от украинского конфликта и проявлять должную осторожность, сообщил официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал.
Джайсвал заявил, что Нью-Дели обсуждал с Москвой вопрос досрочного увольнения нескольких граждан Индии, которые записались на вспомогательную работу в российской армии, передает радио Sputnik.
Ранее управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospaсe Атул Динкар Ране заявил, что усилия, предпринимаемые странами Запада, не смогут остановить партнерство России и Индии в области обороны.
Между тем, российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace решило подписать контракт с Минобороны Индии на поставку ракет.