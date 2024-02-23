Индия призвала граждан «держаться подальше» от украинского конфликта

Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине

Нуланд выступила против мирных переговоров по Украине

Tекст: Антон Антонов

США против приостановки боевых действий или «фальшивого мира», сказала она. При этом Нуланд заверила, что США не навязывают Украине свою точку зрения и не будут «выбирать этот момент для Украины». Нуланд отметила, что конфликты «обычно заканчиваются какого-то рода переговорами», но Киев примет соответствующие решения сам, передает ТАСС.

Нуланд полагает, что Россия «воспользовалась бы паузой для отдыха и восстановления», будь у Москвы такая возможность, но это «не в интересах Украины», которая «должна оказаться в более сильном положении».

Как полагает Нуланд, Россия не собирается идти на уступки в случае возможных переговоров и планирует обсуждать лишь вероятные уступки с Киевом. США и их союзники хотят в долгосрочной перспективе обеспечить развитие украинских войск, чтобы «еще больше усложнить» ситуацию для России.

Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.

