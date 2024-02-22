Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
BrahMos Aerospace решило подписать контракт с Минобороны Индии на поставку ракет
Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace в начале марта подпишет контракт с Минобороны Индии на поставку более 200 сверхзвуковых крылатых ракет увеличенной дальности BrahMos военно-морским силам республики, сообщил правительственный источник в Нью-Дели.
Как сообщил источник ТАСС, сделка одобрена, контракт будет подписан в начале марта. По его словам, правительственный комитет по безопасности одобрил выделение средства 190 млрд индийских рупий (около 2,3 млрд долларов) на закупку ракет BrahMos для ВМС Индии.
Ранее управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospaсe Атул Динкар Ране заявил, что усилия, предпринимаемые странами Запада, не смогут остановить партнерство России и Индии в области обороны.