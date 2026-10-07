Западом были приложены титанические усилия, чтобы подорвать отношения между российским обществом и государством, между народом и Путиным – к агрессивной информационной кампании и «адским» санкциям добавились массированные атаки беспилотников. Почему на выходе оказался пшик?0 комментариев
Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем
Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II выполнил полет над Черным морем, следует из полетных данных.
Воздушное судно вылетело из Румынии и по состоянию на 9.01 мск находилось над акваторией Черного моря. Конечный пункт назначения самолета остается неизвестным, передает РИА «Новости».
Самолет ARTEMIS II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета Bombardier для выполнения задач радиолокационной разведки.
Подобные борта регулярно используются для полетов вблизи Калининградской области, а также над Черным морем вдоль побережья Крыма и других южных регионов России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.
В конце прошлого месяца американский самолет-разведчик устроил многочасовой полет над Черным морем.
В середине прошлого месяца над Черным морем заметили самолет-разведчик НАТО.