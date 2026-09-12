Над Черным морем заметили самолет-разведчик НАТО

Самолет-разведчик НАТО совершил редкий полет над Черным морем в выходной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет-разведчик НАТО был замечен над нейтральными водами Черного моря в субботу, передает ТАСС. Источник агентства в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщил: «Полет самолета Bombardier Artemis II, принадлежащего НАТО, второй раз с начала месяца зафиксирован над нейтральными водами в южной части акватории Черного моря, где курсирует с запада на восток и обратно».

Собеседник отметил, что появление этого борта в выходные дни является редкостью, так как обычно он работает в будни. Bombardier Artemis II вылетел из румынской Констанцы и вошел в нейтральное воздушное пространство через контрольную точку на границе зоны ответственности румынских диспетчеров. Самолет находится на высоте около 9,5 км и не нарушает воздушное пространство прибрежных государств.

Предыдущий полет натовского разведчика над Черным морем состоялся в четверг, 10 сентября, и продлился более шести часов. Летом этот же борт установил рекорд, непрерывно находясь над акваторией более девяти часов. Обычно самолет выполняет полеты по трем основным маршрутам, включая Черное море, страны Прибалтики и круговые облеты Калининградской области через воздушное пространство Польши, Литвы и Балтийского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа самолет-разведчик НАТО провел в нейтральных водах над южной частью Черного моря восемь с половиной часов. В середине июля борт Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнил нехарактерно короткий маневр над западной частью этой акватории. В начале лета данное воздушное судно использовало воздушное пространство Литвы и Польши для кругового облета Калининградской области.