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Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону
Рубио: Европа должна взять на себя большую долю расходов на оборону
Страны Европы должны взять на себя большую долю расходов на оборону своего континента, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Страны Европы должны взять на себя большую долю бремени по защите своего континента», – заявил Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом по итогам встречи в Афинах, передает РИА «Новости».
Кроме того, Соединенные Штаты намерены наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) и развивать энергетическую инфраструктуру совместно с Грецией.
«Мы намерены увеличить импорт СПГ из США и построить новые газовые и электрические соединения, которые укрепят региональную энергетическую безопасность и нашу двустороннюю энергетическую инфраструктуру», – сказал госсекретарь США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Рубио призвал европейские страны НАТО самостоятельно обеспечивать оборону.
В мае он заявил, что пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания.