Глава BrahMos оценил партнерство России и Индии в области обороны

Глава BrahMos: Запад не сможет остановить партнерство Индии и России в области обороны

Усилия, предпринимаемые странами Запада, не смогут остановить партнерство России и Индии в области обороны, заявил управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospaсe Атул Динкар Ране.

«Мое личное ощущение – никогда!» – сказал Ране, отвечая на вопрос, могут ли западные страны остановить индийско-российское сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

«Если кто-то попытается, он потерпит неудачу. Российско-индийское партнерство между учеными столь глубоко, что его не разрушить. Даже если кто-то скажет нам, не разговаривайте больше с русскими, говорите с другими, мы ответим – нет, нам проще работать с русскими», – передает ТАСС слова Ране.

По его словам, BrahMos Aerospace работает над облегченной авиационной версией сверхзвуковой ракеты нового поколения и планирует предложить ее российским вооруженным силам.

«У России есть подобные ракеты сухопутного базирования, есть подобные ракеты морского базирования. Но вот авиационного варианта ракеты у российских ВС нет. Такая сверхзвуковая крылатая ракета есть только у Индии, и я надеюсь продвигать этот вариант», – сказал Ране.

Он добавил, что, вероятно, компания будет предлагать ВКС России не нынешнюю, уже созданную авиационную ракету BrahMos, а будущий вариант ракеты, более легкий, который сейчас разрабатывается. Новая ракета, получившая название BrahMos NG, весит почти вдвое меньше и имеет меньшие размеры, чем обычная авиационная ракета BrahMos.

Ране предположил, что обсуждение вопроса о поставках таких ракет в Россию может начаться после завершения обострения конфликта на Украине.

По его словам, BrahMos Aerospace, в случае заказа, сможет подготовить гиперзвуковую ракету за шесть лет.

«Если заказчик сегодня скажет, что хочет заказать такую ракету, потребуется, думаю, шесть лет до начала ее производства. Но это возможно», BrahMos сказал Ране Он отметил, что массово гиперзвукового оружия в мире еще нет. Но все работают над таким оружием: Россия, Китай, США. Индия. «Конечно, я знаю, что из России сообщалось о ракетах «Циркон» и «Кинжал». Но я не имею о них информации. Мы пока ведем работы над технологией. Такую работу ведут разработчики – это DRDO (индийская Организация оборонных исследований и разработок) и [российское] НПО машиностроения. Но если мы говорим об этом, хочу отметить: такая технология очень и очень дорогая. И для производства, и для продажи», – сказал он.

Он подчеркнул, что заказчик, вооруженные силы, должен сказать, что такая ракета ему действительно нужна и он готов пойти на такие траты.

«Когда мы начинали работу над «Брамосом», это был береговой противокорабельный комплекс. Но вскоре после того, как мы начали работу, сухопутные войска тоже сказали, что им интересно получить такую ракету, флот захотел ракету морского базирования, а затем ВВС захотели ракету воздушного базирования. Поэтому, говоря о гиперзвуковой ракете, я пока не могу сказать, какой из видов вооруженных сил проявит заинтересованность. Но если проявит, дайте нам шесть лет, и мы ее сделаем», – отметил глава компании.

По словам Ране, испытания авиационной версии ракеты «Брамос» нового поколения (BrahMos NG) начнутся в конце 2024 года.

«Эта новая ракета будет меньше и легче. Мы называем ее BrahMos NG, от new generation – новое поколение. И как раз сейчас мы над этим работаем. Мы приступим к испытаниям к концу следующего года», – сказал Ране.

Он отметил, что компания хочет представить готовую ракету в течение двух-трех лет. «Для начала производства потребуется примерно еще год. То есть к декабрю 2025 года – середине 2026 года мы хотим представить ракету, которую можно использовать», – указал он.

Ранее ВВС Индии успешно испытали ракету воздушного базирования BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30 МКИ.