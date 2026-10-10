  • Новость часаТрамп призвал сменить Зеленского
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    Российский дизель испытает на прочность санкционное единство Запада
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    СМИ: Делегацию Украины в Майами ошарашила сделка США и России
    Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    18 комментариев
    10 октября 2026, 21:58 • Новости дня

    Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят «как таракана»

    Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят как таракана

    Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимира Зеленского травят «как таракана», комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости сменить лидера на Украине.

    «Чисто солярой травят таракана», – цитирует РИА «Новости» Дмитрука.

    Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украине необходимо найти нового лидера. Он также отметил, что Зеленский уже не раз мог урегулировать конфликт.

    Ранее Дональд Трамп призвал сменить Зеленского, который уже не раз мог урегулировать конфликт, но не захотел.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Трампа о необходимости смены власти на Украине.

    10 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова

    АиФ: Реактивный российский беспилотник «Герань» впервые достиг Львова

    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские реактивные беспилотники «Герань» впервые долетели до Львова на западе Украины, сообщили украинские мониторинговые каналы.

    Утром в субботу во Львове объявили воздушную тревогу, после чего жители услышали взрыв, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.

    Позднее во Львовской областной военной администрации заявили об уничтожении воздушной цели, оснащенной реактивным двигателем, вблизи города.

    Военные паблики отмечают, что появление реактивного беспилотника в районе Львова может свидетельствовать о расширении географии их применения на Украине.

    Кроме того, минувшей ночью и утром удары беспилотников «Герань» были зафиксированы в Днепропетровске, Николаеве, Киеве, Ивано-Франковске, Луцке, а также в Харьковской, Черниговской, Львовской и Полтавской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские войска нанесли удар по цехам сборки дронов ВСУ в Черниговской области. В четверг российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине. До этого Вооруженные силы России нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

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    10 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры

    «Укрэнерго» сообщило об отключении питающей Киев инфраструктуры

    В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об обесточивании части инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение Киева и нескольких районов области, из-за полученных повреждений.

    Часть энергетической инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение Киева и ряда районов области, обесточена из-за повреждения, передает ТАСС.

    «Произошло обесточивание нескольких элементов электрической сети, задействованных в обеспечении питания части Киева и Киевской области. В результате значительная часть потребителей в регионе обесточена», – сообщили в компании.

    Ранее энергетический холдинг ДТЭК предупредил о введении экстренных аварийных отключений во всем Киеве и Бучанском районе области. Местные издания сообщали, что в городе массово пропал свет и остановился электротранспорт. Из-за отсутствия питания прекращено движение поездов в метро. Мэр города Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением.

    По информации издания «Инсайдер», повреждения могла получить одна из ключевых подстанций «Новокиевская» в Бучанском районе области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу крупный жилой массив Киева остался без электричества. В пятницу на Украине запланировали отключение света в нескольких областях. Владимир Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы Украины.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Трамп призвал сменить Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    Американский лидер раскритиковал Владимира Зеленского, подчеркнув, что тот мог бы давно завершить конфликт, но намеренно не делает этого, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, Украине пора сменить президента», – заявил Трамп.

    По его словам, глава киевского режима вредит интересам других стран, в том числе американских фермеров, продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

    «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идёт и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского.

    В пятницу политологи отмечали, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.

    США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ.

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    10 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США могут прекратить передачу разведданных Украине, если Киев не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), о чем предупредили украинскую сторону американские представители.

    Представители США предупредили Киев о возможном прекращении передачи разведывательных данных, если Украина не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, как того требует Дональд Трамп, пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника.

    По его словам, угроза была озвучена на переговорах в Майами со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время источник издания среди американских чиновников опроверг эту информацию, заявив, что США лишь напомнили о своей роли надежного партнера, предоставляющего вооружения и данные.

    Источник Axios добавил, что Трамп добивается одностороннего прекращения атак на российские НПЗ со стороны Украины, так как они вызывают рост цен на бензин в США. При этом американский лидер не считает украинские атаки на НПЗ равнозначными российским ударам по энергетической системе Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США. В то же время в прошлом месяце аналитики исключили вероятность прекращения украинских ударов по российским предприятиям по требованию Трампа.

    В мае газета NYT сообщала, что США сократили помощь Украине на 99%.

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    10 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве

    Разгонный блок ракеты американского ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве

    Разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве
    @ Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве зафиксировано падение разгонного блока зенитной ракеты комплекса Patriot PAC-3 на жилые дома во время отражения ударов.

    Обломки ракеты упали на жилые здания в Оболонском районе города, сообщил в субботу военный эксперт Борис Рожин в социальной сети Max.

    «Разумеется, когда они говорят, что зенитных ракет совсем нет, они врут. Немного ракет есть. Их придерживают для защиты административного квартала в Киеве и ключевых энергообъектов Киева», – заявил Рожин. Он добавил, что украинская сторона начала расходовать свои немногочисленные запасы ракет, и прогнозирует активизацию призывов о предоставлении новых зенитных ракет в ближайшее время.

    Также отмечается, что накануне средства ПВО сбивали дроны «Герань», что привело к их падению на улицы украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу по ресторану «Десант» в Киеве был нанесен удар.

    В пятницу Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для комплексов Patriot.

    В прошлом месяце США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Киеву.

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    10 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки получил повреждения железнодорожный мост, было остановлено движение поездов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

    По словам губернатора, в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов, жителей эвакуировали, идет ликвидация возгораний.

    «Поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях остановлено. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сказано в сообщении.

    Кроме того, в Батайске БПЛА попал в незаселенную многоэтажку.

    Слюсарь уточнил, что на местах происшествий работают экстренные службы. В регионе продолжает работать система ПВО, сохраняется опасность атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что БПЛА атаковали Ростов, началось возгорание.

    Слюсарь сообщил об уничтожении почти 20 беспилотников над Ростовской областью.

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    10 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива означает переход к практическому взаимодействию между странами.

    Политическое значение недавней договоренности между главами двух государств выходит далеко за пределы соглашения по экспорту российского топлива, написал Пушков.

    «Это еще не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь», – отметил он.

    Политик добавил, что применение Вашингтоном закона об «адских санкциях» в этом контексте выглядит маловероятным. «Европейцы в ужасе. Пока они ведут «ледяную войну» против России, ненавидят Трампа и издеваются над ним, президенты России и США ведут успешные переговоры и договариваются друг с другом», – отметил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива. В пятницу лидеры двух государств обсудили обеспечение американской стороны российскими нефтепродуктами. Министерство финансов США объявило о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    10 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС

    Бывший депутат Верховной рады и совладелец «Метинвеста» Вадим Новинский призвал Владимира Зеленского оставить пост и передать полномочия парламенту. По его мнению, Рада должна организовать прямые переговоры с Россией о завершении конфликта.

    Поводом для заявления стали договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, а также переговоры украинской делегации в Майами, которые Новинский назвал провальными, и резкие высказывания украинского руководства в адрес США, сообщает «Страна.ua».

    «Последние события (договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде Украины. Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора – без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых «партнеров», – заявил Новинский.

    Новинский обвинил Зеленского в отказе остановить конфликт в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, утверждая, что переговорный процесс, к организации которого он также имел отношение, шел по пути достижения важных компромиссов, но украинский лидер «выбрал путь войны». По его словам, теперь любые условия мира будут более тяжелыми для Украины, чем предлагавшиеся в Стамбуле.

    Он заявил, что за годы конфликта Украина потеряла миллионы граждан, значительные территории и целые сектора экономики, назвав эти потери безвозвратными.
    «А продолжение войны обернется для Украины полной потерей государственности и катастрофой для ее населения», – считает Новинский.

    На Украине против Новинского введены санкции СНБО и возбуждено дело о госизмене, от которых он открещивается и считает обвинения политически мотивированными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча Путина и Трампа пробила брешь в санкционной политике Запада. Тогда же Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за проведённые переговоры.

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    10 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области

    Колумбийские наемники ВСУ сбежали с позиций под Волчанском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа колумбийских наемников Вооруженных сил Украины отказалась участвовать в прорыве окружения на Волчанском направлении и самовольно покинула позиции, сообщили в российских силовых структурах.

    Колумбийские наемники ВСУ отказались идти на прорыв котла в Харьковской области. Украинское командование намеревалось отправить колумбийцев в бой вместе с 475-м отдельным штурмовым полком ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти на бессмысленный штурм и ретировалась с позиций», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг под Харьковом была уничтожена база колумбийских наемников. Во вторник стало известно, что члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в ВСУ для изучения работы дронов.

    А в августе боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства.

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    9 октября 2026, 23:09 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов

    Путин и Трамп обсудили поставки российской нефти и нефтепродуктов в США

    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    «При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», – сказано в заявлении президента России, опубликованном на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора двух лидеров.

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    10 октября 2026, 00:33 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Ушаков: Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине», – сказал Ушаков.

    Российский лидер подробно изложил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мерам ответа на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта», передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира», – сказал Ушаков.

    Ушаков добавил, что российская сторона подчеркнула бесперспективность попыток Киева ударами вглубь России остановить наступление российских войск.

    Помощник президента также заявил, что российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед» по всей линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

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    10 октября 2026, 00:50 • Новости дня
    Ушаков о разговоре Путина и Трампа: Никто не хотел класть трубку

    Ушаков рассказал о дружеском полуторачасовом разговоре Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что полуторачасовой телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел в дружественной атмосфере, но отказался «раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы».

    «Что касается самого содержания разговора, то я, конечно, не смогу удовлетворить, уважаемые коллеги, ваше любопытство и раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    По словам Ушакова, Трамп сразу тепло поздравил Путина с днем рождения, неформально высказал пожелания успехов и благополучия, а также передал привет от своей супруги Меланьи, передает РИА «Новости».

    Ушаков отметил, что президент США отложил ряд заранее запланированных на пятницу мероприятий, чтобы смог состояться этот телефонный разговор. Путин поблагодарил американского коллегу за поздравления и теплые слова в свой адрес.

    Путин подчеркнул, что российская сторона ценит внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриполитическими и ближневосточными делами.

    «Одним из примечательных моментов беседы, я все-таки отмечу это, были слова благодарности нашего президента в адрес первой леди США за ее активную гуманитарную деятельность, в частности за ее вклад в усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта», – сообщил помощник президента.

    Он добавил, что Трамп, говоря о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем и что стороны выразили удовлетворение работой действующих между странами каналов коммуникации по линии администраций, спецслужб и других профильных ведомств.

    Помощник президента рассказал, что подготовка разговора началась 7 октября, когда во второй половине дня состоялся звонок спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    «Он просил передать президенту России Владимиру Владимировичу Путину сердечные поздравления и наилучшие пожелания от президента США Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    По его словам, Уиткофф сообщил, что американский лидер хотел лично поздравить Путина по телефону, после чего стороны начали искать подходящее время в графиках президентов с учетом разницы во времени между Москвой и Вашингтоном и запланированного вылета российского лидера утром 8 октября на саммит СНГ в Туркменистан.

    Ушаков добавил, что Уиткофф попросил добавить к поздравлениям свои собственные пожелания, а также пожелания зятя американского президента Джареда Кушнера, подчеркнув искреннее уважение к российскому лидеру и надежду на скорую встречу.

    «Весьма насыщенный и, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался полтора часа. Никто не хотел класть трубку», – рассказал помощник президента. По его словам, Трамп даже заявил, что «готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день». Отвечая на вопрос, кто первым завершил беседу, Ушаков сказал, что трубку «одновременно там положили, прям одновременно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей спецоперации на Украине.

    Лидеры России и США договорились о продолжении личных контактов. Они также обсудили поставки российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо, на американский рынок.

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    9 октября 2026, 23:02 • Новости дня
    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом
    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль опубликовал заявление президента России Владимира Путина по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    «В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам дизельного топлива в США.

    В пятницу индекс Мосбиржи ускорил рост после сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

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    10 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа

    Песков: Большая часть телефонной беседы Путина и Трампа касалась Украины

    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основная часть недавнего телефонного разговора президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа была посвящена теме украинского урегулирования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ТАСС главную тему состоявшегося телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, по инициативе американской стороны лидеры двух стран уделили главное внимание вопросу завершения конфликта на Украине.

    В ходе беседы президент России с пониманием отнесся к ряду предложений Вашингтона, направленных на деэскалацию ситуации, отметил Песков. Также по согласованию с президентом Ирана Владимир Путин передал Дональду Трампу видение Тегерана относительно возможных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подтвердил в разговоре с американским коллегой неизменность целей спецоперации. Также помощник президента России Юрий Ушаков указал на нежелание собеседников прерывать диалог. А Трамп пообещал передать сигналы от Владимира Путина украинской делегации.

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    10 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Kyiv Independent: Делегацию Украины в Майами ошарашила сделка США и России

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские чиновники на переговорах в Майами были ошарашены новостью о заключении соглашения между США и Россией по поставкам дизельного топлива.

    «Там была не только наша делегация, но и европейская... Просто все сидели там как дураки», – заявил высокопоставленный украинский источник.

    Киев заранее не уведомляли о подробностях договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Представители украинской стороны предположили, что в момент обсуждения с европейцами прекращения ударов по энергообъектам американские власти уже согласовали условия топливной сделки с Россией, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника издания, украинская делегация оказалась в ловушке.

    В пятницу президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, по итогам которого США подтвердили планы получать российское дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американо-украинские переговоры в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.

    Верховная рада выразила беспокойство из-за поставок российского дизеля в Соединенные Штаты.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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