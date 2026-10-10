Глава РФПИ Дмитриев назвал историческим призыв Трампа сменить Зеленского

Tекст: Вера Басилая

«Президент Трамп присоединяется к мнению многих, кто считает, что Украине нужно руководство, действительно нацеленное на мир, а не на разжигание войны, как Зеленский. <…> Знаково и исторически», – цитирует ТАСС Дмитриева.

Ранее Трамп в ходе общения с журналистами отметил, что Владимир Зеленский мог много раз положить конец конфликту с Россией, однако предпочитает не делать этого.

В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. По его словам, глава киевского режима вредит интересам других стран, в том числе американских фермеров, продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

В субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского.

В пятницу политологи отмечали, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.



