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Мужчина серьезно пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Шебекино
В городе Шебекино FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль, тяжело ранив мужчину, сообщили в Оперштабе Белгородской области вечером субботы.
«Мужчину в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь», – сообщили в Max-канале Оперштаба.
Там уточнили, что транспортное средство повреждено атаковавшим его дроном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в этот день при атаках дронов на Белгородскую область пострадали четыре человека. Мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Шебекине.
Супружеская пара 9 октября стала жертвой обстрела со стороны ВСУ в Белгородском районе.