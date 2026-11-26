Tекст: Валерия Городецкая

Суд обязал итальянскую инжиниринговую компанию Maire выплатить дочерней структуре одного из крупнейших в мире производителей удобрений «Еврохим» свыше 159,2 млрд рублей убытков, около 8,1 млрд рублей неосновательного обогащения и более 3,8 млрд рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, передает РИА «Новости».

Отмечается, что суд принял отказ истца от второй части иска о взыскании около 8,8 млрд рублей убытков, где соответчиками выступали подконтрольные Maire компании Tecnimont и «МТ Руссия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре суд запретил европейским банкам судиться с дочерней структурой «Еврохима» в иностранных инстанциях.

В августе прошлого года компания потребовала взыскать с итальянской Tecnimont и ее дочерней структуры более 31,9 млрд рублей по контракту на строительство завода в Ленинградской области.

В декабре суд запретил Tecnimont продолжать разбирательство в международном арбитраже в Лондоне против компании «Еврохим Северо-Запад – 2».