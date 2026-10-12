Суд в России запретил европейским банкам судиться с «дочкой» предприятия «Еврохим»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Арбитраж удовлетворил иск предприятия «Еврохим Северо-Запад – 2» и наложил антиисковый запрет на продолжение споров за пределами российской юрисдикции, передает РИА «Новости».

«Запретить... Societe Generale S.A... инициировать любые разбирательства об анти-исковых запретах, а также запретить продолжать и инициировать любые иные разбирательства против... «Еврохим Северо-Запад – 2».... в любых государственных судах или арбитражах (третейских судах), кроме судов Российской Федерации», – говорится в определении суда.

В случае нарушения решения с Societe Generale подлежит взысканию судебная неустойка в размере 100 млн евро, а с ING Bank – около 75,3 млн евро. Разбирательства связаны с предоставлением независимых гарантий в рамках создания завода по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области.

Договоры на проектирование и строительство были заключены в июне 2020 года. Впоследствии иностранные подрядчики перестали исполнять обязательства из-за санкций, после чего контракты были расторгнуты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд утвердил взыскание более 171 млрд рублей с иностранного подрядчика Tecnimont в пользу «Еврохима». В декабре прошлого года судебная инстанция запретила этой компании продолжать арбитраж с российской структурой в Европе. В 2025 году отечественное предприятие подало иск к партнеру почти на 32 млрд рублей.