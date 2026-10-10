Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Лавров: Россия делает все для поддержания мира в Арктике
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва делает все возможное для поддержания мира и стабильности в Арктике, а также готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми конструктивно настроенными партнерами.
«Россия – крупнейшая арктическая держава – делает все возможное для поддержания мира и стабильности в высоких широтах, социально-экономического развития и бережного хозяйственного освоения Севера, защиты прав и культурного наследия коренных народов», – говорится в приветствии Лаврова участникам VII Северного форума по устойчивому развитию, опубликованном на сайте МИД России.
Министр подчеркнул, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике со всеми конструктивно настроенными зарубежными партнерами.
Ранее в ведомстве заявляли, что НАТО под предлогом надуманной угрозы с Востока активно занимается милитаризацией Заполярья. Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран Североатлантического альянса к границам России представляет угрозу для национальной безопасности, отмечали в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики.
Эксперты отметили, что министр указал Западу на первенство России в регионе.
Россия и КНР выразили обеспокоенность действиями США в Заполярье.