Лавров: Россия делает все для поддержания мира в Арктике

Tекст: Вера Басилая

«Россия – крупнейшая арктическая держава – делает все возможное для поддержания мира и стабильности в высоких широтах, социально-экономического развития и бережного хозяйственного освоения Севера, защиты прав и культурного наследия коренных народов», – говорится в приветствии Лаврова участникам VII Северного форума по устойчивому развитию, опубликованном на сайте МИД России.

Министр подчеркнул, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике со всеми конструктивно настроенными зарубежными партнерами.

Ранее в ведомстве заявляли, что НАТО под предлогом надуманной угрозы с Востока активно занимается милитаризацией Заполярья. Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран Североатлантического альянса к границам России представляет угрозу для национальной безопасности, отмечали в министерстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики.

Эксперты отметили, что министр указал Западу на первенство России в регионе.

Россия и КНР выразили обеспокоенность действиями США в Заполярье.