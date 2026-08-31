30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики
Североатлантический альянс стремится превратить Арктику в очередную зону военного противостояния, говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности».
«Сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества отвечает интересам всего международного сообщества, и Россия, безусловно, заинтересована в этом. Вместе с тем есть и те, кто данную точку зрения не разделяет», – заявил Лавров в статье, опубликованной на arctic.ru.
Он указал, что НАТО с февраля 2026 года проводит операцию «Арктический часовой» для расширения военного присутствия в высоких широтах. Министр отметил, что вблизи северных рубежей России ведутся усиленные военные приготовления, проходят масштабные учения с привлечением внерегиональных стран, а также появляются новые элементы командно-штабной структуры альянса.
По его словам, такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России и повышает риски инцидентов, способных спровоцировать вооруженную конфронтацию с катастрофическими последствиями.
Одновременно с созданием атмосферы недоверия в военной сфере Запад пытается подорвать законные права России в международном сотрудничестве с помощью санкций против юридических и физических лиц из стран Мирового большинства, участвующих в арктических проектах.
Лавров подчеркнул, что натовцы и другие западные страны не скрывают истинных мотивов, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития России и её партнёров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО усилило противовоздушную оборону в Арктике, превратив воздушное патрулирование в комплексную систему обороны.
Ранее посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия и ее партнеры по НАТО целенаправленно обостряют обстановку в регионе.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников назвал миссию альянса «Арктический часовой» деструктивной для перспектив сотрудничества в Арктике.