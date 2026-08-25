Tекст: Ольга Иванова

Командование альянса расширило задачи миссии в Исландии, передает РИА «Новости». Теперь традиционное наблюдение за воздушным пространством стало частью комплексной интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

«Объединенное авиационное командование продолжает укреплять зонтик противовоздушной обороны НАТО с помощью многоуровневого подхода: 360 градусов, задействующего средства и возможности во всех операционных средах для противодействия возникающим и будущим угрозам», – заявил немецкий генерал-майор Франк Грефе.

Ответственность за защиту неба над Исландией в рамках операции Arctic Sentry в середине августа приняла Бельгия. На авиабазу Кефлавик уже переброшены бельгийские истребители F-16 и военные специалисты. Сама арктическая миссия стартовала в феврале текущего года.

В Министерстве иностранных дел России ранее отмечали активную милитаризацию Заполярья западными странами. Российские дипломаты подчеркивали, что Москва стремится к поддержанию мира, однако приближение наступательных вооружений к границам несет прямую угрозу национальной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия решила направить 30 военнослужащих в Гренландию для участия в миссии НАТО Arctic Sentry.

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о смене формата применения авиации альянса над Балтикой с патрульного на боевой.

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил о деструктивном влиянии миссии «Арктический часовой» на перспективы сотрудничества в регионе.