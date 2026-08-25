Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Альянс НАТО резко усилил противовоздушную оборону в Арктике
Наращивая военное присутствие на Крайнем Севере, западный блок превратил обычное воздушное патрулирование в комплексную систему интегрированной обороны от любых потенциальных угроз.
Командование альянса расширило задачи миссии в Исландии, передает РИА «Новости». Теперь традиционное наблюдение за воздушным пространством стало частью комплексной интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.
«Объединенное авиационное командование продолжает укреплять зонтик противовоздушной обороны НАТО с помощью многоуровневого подхода: 360 градусов, задействующего средства и возможности во всех операционных средах для противодействия возникающим и будущим угрозам», – заявил немецкий генерал-майор Франк Грефе.
Ответственность за защиту неба над Исландией в рамках операции Arctic Sentry в середине августа приняла Бельгия. На авиабазу Кефлавик уже переброшены бельгийские истребители F-16 и военные специалисты. Сама арктическая миссия стартовала в феврале текущего года.
В Министерстве иностранных дел России ранее отмечали активную милитаризацию Заполярья западными странами. Российские дипломаты подчеркивали, что Москва стремится к поддержанию мира, однако приближение наступательных вооружений к границам несет прямую угрозу национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия решила направить 30 военнослужащих в Гренландию для участия в миссии НАТО Arctic Sentry.
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о смене формата применения авиации альянса над Балтикой с патрульного на боевой.
Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил о деструктивном влиянии миссии «Арктический часовой» на перспективы сотрудничества в регионе.