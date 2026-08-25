Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Галлахер: Москва и Ватикан нашли точки соприкосновения по ряду вопросов
Несмотря на существенные разногласия в оценках, по итогам переговоров Россия и Святой Престол договорились сохранить каналы связи ради гуманитарного сотрудничества, сообщил глава дипслужбы Ватикана Пол Ричард Галлахер.
Во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и секретаря Святого Престола по отношениям с государствами Пола Ричарда Галлахера дипломаты обсудили текущую повестку, передает РИА «Новости».
«Несмотря на сохраняющиеся существенные разногласия в наших оценках различных вопросов, были найдены некоторые точки соприкосновения», – заявил представитель Ватикана на пресс-конференции.
Он также подчеркнул необходимость сохранять открытыми каналы общения между государствами. Кроме того, участники встречи отметили важность совместного стремления к продуктивному сотрудничеству по вопросам гуманитарного характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала переговоры Сергея Лаврова с секретарем Ватикана по международным делам.
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