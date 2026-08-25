Галлахер: Москва и Ватикан нашли точки соприкосновения по ряду вопросов

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и секретаря Святого Престола по отношениям с государствами Пола Ричарда Галлахера дипломаты обсудили текущую повестку, передает РИА «Новости».

«Несмотря на сохраняющиеся существенные разногласия в наших оценках различных вопросов, были найдены некоторые точки соприкосновения», – заявил представитель Ватикана на пресс-конференции.

Он также подчеркнул необходимость сохранять открытыми каналы общения между государствами. Кроме того, участники встречи отметили важность совместного стремления к продуктивному сотрудничеству по вопросам гуманитарного характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала переговоры Сергея Лаврова с секретарем Ватикана по международным делам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил планы дипломатов обсудить украинскую тематику.

Британские СМИ допустили подключение Святого престола к обсуждению нового мирного плана.