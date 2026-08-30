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    Новые приключения «Смешариков» из Болохово
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Эксперт объяснил бессмысленность идеи Киева ограничить «Рассвет»
    Фон дер Ляйен покусилась на вклады европейцев
    FT: Исход референдума в Исландии ударил по имиджу Евросоюза
    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами
    Welt: Дроны ВСУ не справляются с новыми российскими БПЛА
    Советник Путина раскрыл истинную цель «гренландского плана» Трампа
    Эксперт: Признание Зеленского о складе под Киевом сорвало планы ЕС
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    17 комментариев
    30 августа 2026, 23:29 • Новости дня

    Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду возросло до 16 человек

    Tекст: Антон Антонов

    До 16 человек увеличилось число пострадавших при ракетной атаке вооруженных сил Украины на Белгород, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

    «По уточненной информации, еще три человека, пострадавших в результате ракетного обстрела, обратились в лечебные учреждения», – написал Шуваев в «Максе».

    Два подростка с акубаротравмами сами пришли в детскую областную клиническую больницу. Еще одна женщина обратилась в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказали им необходимую помощь, в дальнейшем пациенты будут лечиться амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что погибли мужчина и 16-летний юноша. При ударе по коммерческому объекту пострадали 12 человек. В результате атаки на административное здание пострадал еще один человек.

    СК возбудил дело о теракте после ударов ВСУ по Белгороду.

    30 августа 2026, 08:36 • Новости дня
    Христофору: Планы ЕС по выделению денег Киеву сорваны из-за признания Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о размещении складов с боеприпасами рядом с жилыми домами под Киевом сорвали планы по приостановке масштабной финансовой поддержки со стороны Европейского союза, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Откровения главы киевского режима о военных объектах вблизи гражданской застройки изменили намерения Брюсселя, передают «Вести». Кипрский обозреватель Алекс Христофору в своем видеоблоге на YouTube прокомментировал последствия этого шага для украинской экономики.

    «Это чудовищное преступление бросает тень на киевский режим в момент, когда ЕС готовился оказать крупную финансовую поддержку. А теперь все сорвано. Просто так деньги отдать не получится», – сказал Христофору.

    По словам эксперта, сложившаяся ситуация грозит обернуться настоящей катастрофой. Европейские чиновники, скорее всего, заморозят выделение средств до наступления более подходящего времени. Обозреватель добавил, что подобное решение было принято от полного отчаяния, однако его итоги окажутся разрушительными.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт нахождения взорвавшегося склада боеприпасов вблизи гражданской инфраструктуры.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС планирует выделить Киеву 100 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджета, рассчитанного на период с 2028 по 2034 год.

    В то же время ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева.

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    30 августа 2026, 16:23 • Новости дня
    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами

    Депутат Рады Безуглая сравнила текущую обстановку в Киеве с Краматорском

    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами
    @ Oleksandr Gusev/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обстановка в украинской столице стала вызывать стойкие ассоциации с ситуацией в Краматорске, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    «Киев пахнет Краматорском», – сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Киев затянул дым от продолжающихся второй день пожаров, вызванных ударами по складам ВСУ.

    Атака беспилотников спровоцировала сильный пожар в пригороде Киева.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил детонацию на объекте в Бучанском районе.

    Также российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, которые использовались в интересах ВСУ.

    Кроме того, в Киеве зафиксировали масштабный пожар и взрывы на фоне полыхающих арсеналов с разлетающимися боеприпасами.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    30 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»

    Анпилогов: Идея Киева ограничить работу спутников «Рассвет» обречена на провал

    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Требование Украины исключить ее территорию из зоны обслуживания российских спутников «Рассвет» нереализуемо как технически, так и организационно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Киев направил соответствующую ноту в Международный союз электросвязи (МЭС).

    «Запретить спутникам считывать данные с какого-то определенного диапазона – невозможно. Речь идет о направленном сигнале, который поступает напрямую в приемник аппарата с той территории, которая попадает в угол обзора механизма», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «То есть отследить, где именно и в какое время происходит контакт между спутником и данными с поверхности Земли нельзя даже чисто с технической точки зрения. К тому же и сам Международный союз электросвязи (МЭС) не обладает полномочиями что-либо запрещать суверенным государствам», – говорит он.

    МЭС при этом выполняет вполне конкретные технические функции, связанные с международной координацией связи. «Это консультативная международная структура, которая помогает странам регулировать использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит, чтобы избежать аварий и помех. Кроме того, союз разрабатывает рекомендательные стандарты спутников для обеспечения бесперебойной связи», – добавляет собеседник.

    «На этом полномочия МЭС заканчиваются. Украина пытается превратить заведомо неполитическую площадку в арену для идеологических баталий, что, впрочем, у нее вряд ли получится, поскольку сам метод организации этой структуры не предполагает диалога с государствами, за исключением оформления рекомендательных нот», – уточняет эксперт.

    «Но даже если бы МЭС имел право что-либо запретить России, то большим вопросом стала бы реализация подобной меры. Как, например, заставить ВС РФ отказаться от использования получаемых со спутника данных? Какие рычаги давления у данной структуры имеются на нашу армию? Никаких», – заключил Анпилогов.

    Ранее Украина потребовала от МЭС вывести территорию страны из зоны обслуживания российской группировки спутников «Рассвет». Соответствующую ноту в организацию направил глава МИД Украины Андрей Сигиба. Он также призвал союзников Киева по всему миру поддержать данную инициативу.

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» еще в конце июля. Первую же «партию», в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Неслучайно уже тогда агентство Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект на тот момент выглядел скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около одной тысячи км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы.

    Кроме того, космическая лазерная связь снижает зависимость от наземных шлюзовых станций, оснащенных мощными антеннами, которые выступают ретрансляторами сигнала со спутника для наземных сетей, упрощает управление группировкой и повышает автономность системы, позволяя аппаратам оперативно обмениваться телеметрией, маршрутами трафика, данными о положении друг друга.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

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    30 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии 15-летний подросток задержан по подозрению в жестоком убийстве своего отца, который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пишет Bild.

    Правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего отца, в немецком Дортмунде, пишет Bild.

    По данным следствия, трагедия произошла после переезда семьи в Германию. Пятнадцатилетний сын нанес мужчине два ножевых ранения в область сердца и легких, когда тот лежал на диване. Подросток сам вызвал экстренные службы и был задержан на месте преступления.

    Соседи характеризуют юношу как вежливого и спокойного. Однако, как стало известно журналистам из источников в следственных органах, за год до инцидента молодой человек принял ислам. Полиция не исключает версию радикализации подростка, хотя точные мотивы убийства пока устанавливаются.

    Жители многоквартирного дома, где проживала семья, рассказали о частых конфликтах между родственниками. Одна из соседок также упомянула о возможных случаях домашнего насилия, что может стать еще одной версией произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году несовершеннолетний украинский беженец убил свою мать и сестру в Бельгии.

    Увлекшийся радикальным исламом дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих в Амстердаме.

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    30 августа 2026, 11:47 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии подтвердил местный телеканал «Общественное».

    «В Киеве слышны взрывы», – говорится в публикации, размещенной в официальном Telegram-канале вещателя.

    Согласно сведениям электронной карты министерства цифровой трансформации, в населенном пункте продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.

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    30 августа 2026, 15:26 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры «Ашан» и «Аврора» под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы нанесли удары по крупным складам компаний «Ашан» и «Аврора», после чего в Киеве вновь прозвучала серия взрывов.

    Украинские средства массовой информации сообщили о поражении логистических объектов в районе Борисполя, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Под удар попали распределительные центры торговых сетей «Ашан» и «Аврора».

    Тем временем в самом Киеве продолжают звучать взрывы. Город атакуют российские реактивные беспилотные аппараты «Герань».

    На территории логистического комплекса в украинском Борисполе зафиксировали серьезные повреждения складов из-за взрывов.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.

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    30 августа 2026, 10:31 • Новости дня
    Минобороны анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины

    Минобороны: ВС России готовят массированные удары по энергообъектам Украины

    Минобороны анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины
    @ Omar Marques/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России, сообщает Минобороны.

    Вооруженные силы приступили к подготовке масштабных атак по энергетической инфраструктуре сопредельного государства, сообщает Минобороны России.

    «В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России», – говорится в заявлении ведомства.

    После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

    В результате удара ВС России по Херсонской ТЭЦ объект получил повреждения.

    В августе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

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    30 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    ВС России поразили в Киеве промышленное предприятие со взрывчаткой для БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Ударные дроны атаковали промышленное предприятие в Киеве, где хранились взрывчатые вещества для изготовления боеприпасов и летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева, сообщает Минобороны. В результате атаки были успешно поражены складские помещения данного промышленного объекта.

    Выяснилось, что инфраструктура завода активно применялась в военных целях. В частности, научно-техническая компания «Умные боеприпасы» использовала эти площади для скрытного хранения взрывчатых веществ.

    Указанная инженерная организация специализируется на серийном выпуске беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, предприятие занимается созданием специализированных боеприпасов к дронам.

    Также ВС России с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Несколько дней назад российские военные поразили крупнейший киевский центр хранения ударных беспилотников «Сан-Парк».

    Неделей ранее армия России уничтожила столичный арсенал с термобарическими бомбами и боеприпасами для дронов.

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    30 августа 2026, 05:25 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар
    В результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В промышленной зоне города Кириши из-за атаки беспилотного летательного аппарата начался пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Над территорией Ленинградской области было сбито 42 беспилотных летательных аппарата, сообщил Дрозденко в «Максе».

    «В результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши зафиксировано возгорание, экстренные службы работают на месте», – сказано в сообщении.

    Отмечается, что боевая работа по отражению атаки продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников.

    Дрозденко сообщал об уничтожении 30 беспилотников в Ленинградской области.

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    30 августа 2026, 07:27 • Новости дня
    ПВО сбила 62 беспилотника в Ленинградской области
    ПВО сбила 62 беспилотника в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области ПВО уничтожила 62 дрона, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области», – заявил глава области в «Максе».

    Он выразил благодарность силам ПВО за защиту региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Ростовской областью за ночь сбили порядка 15 дронов.

    В промышленной зоне города Кириши в Ленинградской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата начался пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    30 августа 2026, 09:14 • Новости дня
    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, огонь охватил ряд объектов на правом берегу Днепра, над городом виден густой дым, передают «Вести».

    Сообщается, что Киев находится под атакой почти 80 часов, горят складские помещения, дома и автомобили. Власти сообщают, что в Подольском районе после удара загорелись склады, также повреждены объекты инфраструктуры.

    Кроме того, серия ударов ракет и беспилотников нанесена по Харькову. Прилеты зафиксированы в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Утром продолжается ликвидация пожара в Голосеевском районе столицы.

    «Именно оттуда валит столб дыма, который видно на весь Киев», – говорится в публикации.

    После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

    Накануне ВС России нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в Бучанском районе Киевской области после попадания БПЛА возник пожар с последующей детонацией.

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    30 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    ВС России установили контроль над Великим Приколом в Сумской области

    ВС России установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Кроме того, российские бойцы поразили позиции семи бригад ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Потери противника на этом участке превысили 230 военнослужащих, уничтожены две бронемашины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Группировки войск «Запад» и «Юг» заняли более выгодные рубежи, улучшив положение по переднему краю в Донецкой народной республике и Харьковской области. Украинские силы потеряли до 450 человек, западную технику, включая американские бронетранспортеры M1117 и Stryker, канадский бронеавтомобиль Titan-S, а также установку «Град».

    Бойцы группировки «Центр» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям противника в ДНР и Днепропетровской области. Уничтожено до 375 украинских солдат, канадская бронемашина Senator, семь автомобилей и три полевых орудия.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад и полков в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери украинской стороны на этом направлении составили до 340 военнослужащих и четыре автомобиля.

    Группировка войск «Днепр» также успешно действовала в Запорожской области, поразив три механизированные бригады ВСУ. В результате уничтожены до 30 украинских бойцов, 16 автомобилей, 122-мм гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по месту подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Поражены объекты энергетической инфраструктуры Украины, цех производства боеприпасов, логистические центры, места сборки дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

    Средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб, пять снарядов HIMARS и 804 беспилотника самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 674 самолета, 284 вертолета, 223 156 беспилотников, 670 зенитных ракетных комплексов и более 30 тыс. танков и других бронемашин.

    Ранее ВС России освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также взяли под контроль Храповщину в Сумской области.

    Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Шевченковское в Запорожской области.

    Днем ранее российские войска освободили село Неженка в этом же регионе.

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    30 августа 2026, 12:18 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Николаеве и Чернигове

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв произошел в городе Николаеве, а спустя некоторое время сообщение о работе ПВО поступило из Чернигова, сообщили украинские СМИ.

    Мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве был слышен взрыв, передает ТАСС.

    Одновременно стало известно об аналогичном инциденте в северной части Украины. Информацию о взрыве в Чернигове распространили местные средства массовой информации. В этих и ряде других областей сработали сирены предупреждения об опасности.

    Незадолго до этого режим воздушной тревоги вводился в Киеве. В украинской столице также фиксировались хлопки и активная работа систем противовоздушной обороны, после чего предупреждение было отменено.

    Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

    После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.

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    30 августа 2026, 05:45 • Новости дня
    Президент Финляндии указал на стойкость россиян

    Стубб: Не нужно недооценивать способность россиян выдержать давление в экономике

    Tекст: Антон Антонов

    Не следует недооценивать способность населения России выдержать экономическое давление, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб в интервью Bild выразил уверенность, что экономическое давление не заставит Россию отказаться от достижения целей СВО.

    «Никогда не следует недооценивать, какие экономические трудности могут выдержать россияне», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Стубб призвал европейские страны восстановить дипломатические контакты с Москвой.

    Месяцем ранее финский лидер одобрил украинские удары украинских беспилотников вглубь российской территории.

    Зимой политик назвал разговоры о возможном нападении России на страны НАТО неоправданным шумом.

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    30 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Армия России поразила логистический центр с деталями для дронов под Киевом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киевской области уничтожен крупный транспортно-логистический узел «Пирогово», где хранились важные детали для сборки ударных аппаратов средней и большой дальности, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы нанесли успешный удар по объекту инфраструктуры противника, сообщает Минобороны России в Max. Целью атаки стал комплекс «Пирогово», который использовался для распределения грузов двойного назначения.

    На территории этого центра находились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о деталях для дронов как средней, так и большой дальности.

    В течение всего дня российские военные продолжали атаковать предприятия военной промышленности на Украине. Групповые удары также наносились по другим логистическим центрам, работающим в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве.

    Уничтожение транспортной инфраструктуры лишает противника полноценного тылового обеспечения.

    В начале августа целями подобных атак стали логистические узлы «МЛП-Чайка» и «Новая почта».


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    Россия делает уже все пять основных видов роботов, в том числе коллаборативных роботов, которые работают в связке с человеком. Мировой рынок робототехники растет двузначными цифрами. Россия по темпам роста не отстает. Каких успехов России удалось достичь и как нам встроиться в высококонкурентный рынок роботов? Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

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    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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