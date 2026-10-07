Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Концерт украинского комика отменили во Львове за поддержку русского языка
Выступление украинского артиста Феликса Редьки во Львове отменили после публикации местного активиста, обвинившего комика в поддержке использования русского языка, сообщили СМИ.
Об отмене мероприятия стало известно после кампании местного активиста, передает РИА «Новости».
Как пишет «Страна.ua», преподаватель школы публичного управления Украинского католического университета Тарас Хавунка заявил в своих соцсетях, что Феликс Редька выступал за использование русского языка в воспитании детей. По его словам, артист назвал «дешевой идеологизированной лапшой» утверждение, что русский язык размывает украинскую идентичность.
В результате площадка «Центр Довженко» отменила проведение концерта Редьки без объяснения причин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Украине пригрозили ввести штрафы за использование русского языка в школьных чатах.
Летом украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русскоязычных граждан.
В мае секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил массовое возвращение украинцев к использованию русского языка.