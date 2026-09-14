Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.11 комментариев
Советник премьера Британии Пауэлл призвал Украину к эскалации конфликта
Советник премьера Британии по национальной безопасности Джонатан Пауэлл посоветовал украинским властям отказаться от территориальных уступок и продолжить нанесение ударов по российским регионам.
Британский чиновник рекомендовал западным союзникам нарастить поддержку Киева, а Украине продолжать отказываться от территориальных уступок и наносить удары вглубь России.
«Есть основания считать эту стратегию действенной <…> и я считаю, что эскалация, о которой мы говорим, – это не проблема, а признак успеха», – заявил Джонатан Пауэлл, передает «Газета.Ru».
При этом ситуацию на Украине чиновник охарактеризовал как сложную. Основными причинами стали дефицит государственного бюджета и нехватка зенитных ракет для комплексов Patriot.
Ранее политик отметил потерю актуальности анкориджского компромисса. Подобные пути урегулирования ранее рассматривали Владимир Путин и Дональд Трамп.
В прошлом году советник британского премьера Джонатан Пауэлл планировал контролировать украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле.
В августе новый глава правительства Великобритании Энди Бернем привез в Киев секретные данные для производства дальнобойных ракет SCALP.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Лондон в целенаправленном разжигании конфликта.