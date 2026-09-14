Tекст: Вера Басилая

Британский чиновник рекомендовал западным союзникам нарастить поддержку Киева, а Украине продолжать отказываться от территориальных уступок и наносить удары вглубь России.

«Есть основания считать эту стратегию действенной <…> и я считаю, что эскалация, о которой мы говорим, – это не проблема, а признак успеха», – заявил Джонатан Пауэлл, передает «Газета.Ru».



При этом ситуацию на Украине чиновник охарактеризовал как сложную. Основными причинами стали дефицит государственного бюджета и нехватка зенитных ракет для комплексов Patriot.

Ранее политик отметил потерю актуальности анкориджского компромисса. Подобные пути урегулирования ранее рассматривали Владимир Путин и Дональд Трамп.

В прошлом году советник британского премьера Джонатан Пауэлл планировал контролировать украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

В августе новый глава правительства Великобритании Энди Бернем привез в Киев секретные данные для производства дальнобойных ракет SCALP.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Лондон в целенаправленном разжигании конфликта.