Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации украинского конфликта

Си Цзиньпин на саммите БРИКС призвал к деэскалации конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что кризис затягивается, и важно придерживаться принципов, не допускающих расширения боевых действий и усиления напряженности, сообщает ТАСС.

«Мы должны твердо придерживаться трех принципов: не допустить побочных эффектов вследствие расширения боевых действий, не допустить эскалации, а также действий, способствующих усилению напряженности», – заявил он.

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что Китай, Бразилия и ряд стран Глобального Юга выступают за скорейшую деэскалацию конфликта.

Он сообщил о создании группы «друзей мира», которая направлена на объединение голосов в поддержку мира.

«Важно на основе принципов недопущения расширения [географических масштабов] конфликта, предотвращения его распространения на третьи стороны, а также отказа от эскалации боевых действий и подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации ситуации», – добавил китайский лидер.

Ранее сообщалось, что китайско-бразильскую инициативу по Украине обсудили на полях саммита БРИКС, где президент России Владимир Путин провел встречи с лидерами Китая и Бразилии.

Позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита благодаря достижению общего подхода, не вызвавшего возражений.