Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации украинского конфликта
Си Цзиньпин на саммите БРИКС призвал к деэскалации конфликта на Украине
На саммите БРИКС в Казани председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость предотвращения эскалации украинского конфликта и объединения усилий стран Глобального Юга в поддержку мира.
Он подчеркнул, что кризис затягивается, и важно придерживаться принципов, не допускающих расширения боевых действий и усиления напряженности, сообщает ТАСС.
«Мы должны твердо придерживаться трех принципов: не допустить побочных эффектов вследствие расширения боевых действий, не допустить эскалации, а также действий, способствующих усилению напряженности», – заявил он.
Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что Китай, Бразилия и ряд стран Глобального Юга выступают за скорейшую деэскалацию конфликта.
Он сообщил о создании группы «друзей мира», которая направлена на объединение голосов в поддержку мира.
«Важно на основе принципов недопущения расширения [географических масштабов] конфликта, предотвращения его распространения на третьи стороны, а также отказа от эскалации боевых действий и подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации ситуации», – добавил китайский лидер.
Ранее сообщалось, что китайско-бразильскую инициативу по Украине обсудили на полях саммита БРИКС, где президент России Владимир Путин провел встречи с лидерами Китая и Бразилии.
Позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита благодаря достижению общего подхода, не вызвавшего возражений.