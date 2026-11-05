Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Над Воронежем и областью за ночь уничтожили 48 дронов ВСУ
В ночь со среды на четверг над Воронежской областью и самим Воронежем нейтрализовали 48 украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью в небе над Воронежем и семью районами области были обнаружены и уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов», – написал губернатор в Max.
Он отметил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.
Упавшие фрагменты беспилотников в пригороде Воронежа повредили заборы частного дома и полуприцеп.
В ночь на среду над Калужской областью поразили 41 дрон ВСУ.