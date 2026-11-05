Над Воронежем и областью за ночь уничтожили 48 дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Минувшей ночью в небе над Воронежем и семью районами области были обнаружены и уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов», – написал губернатор в Max.

Он отметил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Упавшие фрагменты беспилотников в пригороде Воронежа повредили заборы частного дома и полуприцеп.

В ночь на среду над Калужской областью поразили 41 дрон ВСУ.