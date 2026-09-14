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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

    3 комментария
    14 сентября 2026, 09:19 • Новости дня

    Куба заявила о желании стать полноправным членом БРИКС

    Глава кубинского МИД Паррилья заявил о намерении страны вступить в БРИКС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья сообщил о намерении Кубы стать полноправным членом межгосударственного объединения БРИКС.

    Куба стремится получить статус полноправного члена БРИКС, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья подчеркнул готовность Гаваны участвовать в развитии организации.

    «Мы также готовы внести свой вклад – опираясь на наш скромный опыт – в укрепление этого все более важного объединения БРИКС, к которому мы стремимся присоединиться в качестве полноправного члена», – приводятся слова главы ведомства на сайте министерства.

    Паррилья добавил, что объединение играет значимую роль в противодействии распространению односторонних принудительных мер. В настоящее время Куба входит в список стран – партнеров БРИКС, наряду с Белоруссией, Казахстаном и другими государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года МИД России анонсировал получение Кубой статуса партнера БРИКС.

    В мае глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил готовность поддержать Гавану в борьбе с американской блокадой.

    На недавнем саммите лидеры стран объединения потребовали отменить международные санкции против островного государства.

    11 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay

    Глава РФПИ сообщил о заключении банковского соглашения по платежной системе BRICS Pay

    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    @ Sipa USA/ТАСС

    Страны БРИКС достигли банковского соглашения по BRICS Pay, которая фактически станет платежной системой для государств объединения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы фокусируемся именно на финансовом треке. Мы возглавляем группу по взаимодействию по финансовым вопросам, и здесь очень важны вопросы платежей. И мы сегодня объявим о банковском соглашении по BRICS Pay, фактически платёжной системе для стран БРИКС», – заявил Дмитриев, передает Telegram-канал Yunashev_Live.

    Помимо развития платежных инструментов, страны объединения намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере. «И также многие другие вопросы, это вопросы совместных инвестиций и так далее», – отметил глава РФПИ.

    Дмитриев подчеркнул, что развитие БРИКС должно сопровождаться созданием конкретных экономических и финансовых механизмов, которыми смогут пользоваться входящие в объединение государства. «Главная задача – это то, чтобы БРИКС был не просто геополитически мощным объединением, а чтобы были практические инвестиционные и финансовые решения, которые объединяют все страны Брикса», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проработке трансграничной платежной инициативы. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о прохождении точки невозврата в дискуссиях о создании независимой финансовой структуры. Участники Делового форума БРИКС в Москве протестировали промо-карты будущей платформы BRICS Pay.

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    11 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей в Индии стало хитом в соцсетях

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Рукопожатие президента России Владимира Путина с бортпроводницей самолета, доставившего главу государства в Индию, вызвало бурный отклик в местном сегменте интернета. Это случилось по прибытии российского лидера на 18-й саммит БРИКС, передает ТАСС.

    «Момент стал вирусным. Пользователи социальных сетей отмечают, что это был теплый и скромный жест со стороны российского лидера», – сообщил местный телеканал Times Now.

    Владимир Путин находится в Индии с рабочим визитом, который продлится с 11 по 13 сентября. Индия принимает саммит БРИКС уже в четвертый раз, ранее председательствовав в объединении в 2012, 2016 и 2021 годах. Главной темой текущего мероприятия заявлено «Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США

    Саммит БРИКС в Нью-Дели принял заявление против тарифов и санкций США

    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США
    @ Pib Handout/Press Information/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Десять стран БРИКС на саммите в Нью-Дели приняли совместное коммюнике, в котором призвали к «максимальной сдержанности» в ближневосточном конфликте и осудили санкционную и тарифную политику Вашингтона.

    Лидеры БРИКС на выходных согласовали 45-страничное совместное коммюнике, осуждающее санкции и тарифную политику США, а также призывающее к сдержанности в ближневосточном конфликте. США и Дональд Трамп в документе прямо не названы, однако именно их политика стала главным объектом критики, пишет Bloomberg.

    Заявление выразило «глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и осудило «преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре и мирным ядерным объектам». Текст документа, согласованный в ночь на субботу, стал компромиссом между членами блока, занимающими противоположные позиции: Иран требовал жесткого осуждения США и Израиля, тогда как ОАЭ настаивали на осуждении иранских ударов по монархиям Персидского залива.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу заявил, что страна не капитулирует. «Они думали, что, как Венесуэлу, смогут завоевать нашу страну за 24 часа. Это провалилось», – сказал он в интервью телеканалу India Today.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с «разными реалиями», а доверие Глобального Юга к блоку растет. «Сейчас время превратить наше единство в ощутимые результаты на мировой арене», – добавил он.

    Владимир Путин воспользовался саммитом для двусторонних встреч с Моди и беседы с Си Цзиньпином на полях форума. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, оба лидера подробно расспросили Путина об усилиях по урегулированию конфликта на Украине и предложили помощь в поиске решения. Председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший в Индию впервые за семь лет, предложил создать открытую зону для разработки искусственного интеллекта в рамках БРИКС и заявил, что Китай и Индия – «партнеры, а не соперники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал саммит БРИКС успешным, при этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о нехватке Трампа на форуме. На этом фоне нынешняя консолидированная позиция объединения по ближневосточному урегулированию имеет свою предысторию: ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал БРИКС взять на себя самостоятельную роль в ближневосточном конфликте.

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    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

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    11 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики

    Путин: Страны БРИКС обеспечили почти половину роста мировой экономики

    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государства БРИКС обеспечили почти половину роста глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме в Нью-Дели.

    Путин выступил на пленарном заседании Делового совета БРИКС в индийской столице, передает РИА «Новости». Глава государства прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения.

    «Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения», – подчеркнул президент. Он добавил, что вклад государств «Большой семерки» в мировой экономический рост составил лишь 18%.

    Путин также отметил, что за последние пять лет доля БРИКС в мировом ВВП превысила 40%, в то время как показатель стран G7 достиг только 29%.

    «Государства БРИКС, где проживает почти половина населения планеты, обладают огромными динамичными внутренними рынками. В наших странах мощно развиваются, растут города, урбанизация происходит быстро», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин также запланировал поездку в Нью-Дели для участия в саммите объединения.

    Ранее российский лидер указал на значительные экономические успехи стран БРИКС.

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    12 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Индию на саммит БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС и проведения двусторонних переговоров с индийским руководством.

    Председатель КНР прибыл в столицу Индии на саммит БРИКС, передает ТАСС. Самолет китайского лидера приземлился на базе военно-воздушных сил Палам. Кадры прибытия показал телеканал NDTV.

    Программа визита, опубликованная индийским дипломатическим ведомством, включает участие в заседании глав государств БРИКС. После этого запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Отношения между двумя странами начали улучшаться после визита Моди в Китай в прошлом году на саммит ШОС. Тогда лидеры обсудили укрепление связей, что привело к возобновлению прямых авиарейсов и трансграничной торговли.

    Напряженность между Пекином и Нью-Дели возникла в мае 2020 года из-за противостояния военных в Восточном Ладакхе. Впоследствии стороны провели серию переговоров и начали отвод войск из спорных приграничных зон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Китая сообщило о визите Си Цзиньпина в Нью-Дели по приглашению Нарендры Моди.

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    11 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Однако эти меры не остановили развитие отечественной экономики – запущенные структурные изменения сделали ее более устойчивой, сильной и мобильной, а темпы роста в течение трех последних лет превышали среднемировые показатели, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Индии.

    «В отношении России введено более 30 тыс. санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости». Несмотря на беспрецедентное давление, отечественная экономика претерпела масштабные структурные изменения.

    «В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые», – сказал Путин в ходе выступления.

    По словам Путина, в то же время страны, инициировавшие рестрикции, сами столкнулись с серьезными трудностями.

    «В условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику. Они столкнулись со сложными, тяжелыми для них последствиями», – сказал Путин.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о действии порядка 30 тыс. ограничительных мер против страны.

    Президент Владимир Путин указал на неэффективность политики давления на государство.

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    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

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    11 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    БРИКС становится площадкой для формирования нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита объединения в Индии.

    «Сегодня мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка», – заявил Путин на встрече с премьер-министром Малайзии, передает «Интерфакс».

    Отдельное внимание президент уделил участию Малайзии в работе объединения. В 2024 году страна получила статус государства-партнера БРИКС. Путин напомнил, что это произошло в период российского председательства.

    «Приветствуем подключение Малайзии к объединению в качестве государства-партнера, которое произошло при нашем председательстве в 2024 году», – отметил глава государства.

    На встрече Путин также дал высокую оценку двусторонним отношениям Москвы и Куала-Лумпура. «Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией», – заявил президент.

    По его словам, страны поддерживают интенсивные контакты по различным направлениям. Взаимодействие развивается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других государственных ведомств.

    Путин также напомнил о работе Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ее пятое заседание состоялось в августе в рамках Восточного экономического форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

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    12 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Государства БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита

    NDTV: Страны БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита в Нью-Дели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны – члены БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита объединения, который проходит в Нью-Дели, сообщил телеканал NDTV cо ссылкой на источник в правительстве.

    Страны – участницы БРИКС успешно завершили работу над текстом итоговой декларации 18-го саммита объединения, передает ТАСС. Документ был полностью согласован шерпами еще до начала официального заседания глав государств и правительств.

    Ожидается, что готовая декларация будет официально представлена общественности сразу после окончания саммита. По предварительным данным, публикация документа состоится около 13:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил инициативу по созданию зерновой биржи объединения.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    13 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Китай объявил о сближении с Индией

    The Independent: Китай укрепляет БРИКС сближением с Индией

    Китай объявил о сближении с Индией
    @ Wang Ye/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    На саммите БРИКС в Дели председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать открытую AI-зону и партнерство специальных экономических зон, а также заявил о стремлении Пекина к долгосрочному сближению с Индией.

    На саммите БРИКС в Дели председатель КНР Си Цзиньпин представил пакет инициатив по искусственному интеллекту, торговле и инвестициям, заявив о запуске «инициативы Большого БРИКС» для углубления практического сотрудничества расширенного блока, сообщила газета The Independent.

    Си объявил о создании открытой AI-зоны БРИКС для кооперации в области больших языковых моделей и формирования открытой AI-экосистемы, предложил партнерство специальных экономических зон и проведение в Китае форума по торговле услугами БРИКС в следующем году для укрепления торгово-инвестиционных связей.

    Лидеры БРИКС согласовали совместную декларацию по конфликту на Ближнем Востоке с призывом к максимальной сдержанности, диалогу и деэскалации, несмотря на противостояние Ирана и ОАЭ в войне США и Израиля против Ирана; на полях саммита президент Ирана Масуд Пезешкиан и наследный принц Абу-Даби шейх Халед обсудили снижение напряженности и меры по обеспечению региональной стабильности.

    Президент России Владимир Путин назвал БРИКС мощной силой для формирования более справедливого миропорядка и призвал объединять конкурентные преимущества экономик стран блока; по данным Кремля, лидеры Китая и Индии предложили содействие в организации переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины, и Путин приветствовал такую готовность.

    Саммит стал площадкой для осторожного сближения Индии и Китая: Си и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу, на которой китайский лидер подчеркнул, что Пекин рассматривает двусторонние отношения в стратегической и долгосрочной перспективе и считает страны партнерами, а не соперниками, тогда как Моди заявил о необходимости мира и спокойствия на спорной границе и недопущения превращения разногласий в конфликты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин на полях форума представил для стран объединения пять инициатив нового этапа БРИКС, включающих развитие цифровой экономики и совместных инфраструктурных проектов. Ранее сообщалось, что китайский лидер объявил о восстановлении полноформатного сотрудничества Китая и Индии, сделав акцент на стабилизации приграничной ситуации и наращивании торговли. Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию, обозначив этим визитом важность личного диалога для продвижения повестки расширенного БРИКС.

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    12 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии подвижек по зерновой бирже БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие прогресса в обсуждении инициативы по созданию единой зерновой биржи стран БРИКС.

    По словам Пескова, процесс создания единой зерновой биржи в рамках БРИКС пока не получил развития, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможных изменениях в этом направлении, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нет».

    Дополнительные детали о причинах отсутствия прогресса или возможных сроках возобновления обсуждения инициативы не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году президент России Владимир Путин предложил создать зерновую биржу БРИКС.

    Открытие этой площадки поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене.

    Ранее Путин поддержал соответствующую инициативу представителей агропромышленного комплекса.

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    11 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
    Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

    Путин во время пребывания в Нью-Дели указал на крайнюю важность надежных деловых контактов между странами, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что прочное экономическое партнерство, надежные связи бизнеса во многом формируют основу международных отношений, делают их более устойчивыми, стабильными, позволяют преодолевать многие кризисные явления, с которыми сталкивается современный мир», – сказал Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Глава государства провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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