Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.6 комментариев
МИД сообщил о новых партнерах БРИКС с 2025 года
Стало известно о новых партнерах БРИКС с 2025 года
С 1 января 2025 года девять стран, включая Белоруссию и Индонезию, станут партнерами БРИКС, подтвердив согласие на приобретение такого статуса, еще четырем странам направлены приглашения.
Как передает ТАСС, Министерство иностранных дел России объявило о расширении числа стран – партнеров БРИКС. С 1 января 2025 года Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан станут новыми участниками в качестве партнеров БРИКС.
В МИД РФ подчеркнули, что указанные страны подтвердили свое согласие стать партнерами этой международной организации. Кроме того, еще четырем государствам были направлены официальные приглашения для вступления в категорию партнеров.
БРИКС, состоящая из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, стремится укрепить свое международное влияние и расширить сотрудничество с новыми странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице–премьер Сербии сообщил о возможном вступлении страны в БРИКС вместо Европейского союза, премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела выразил стремление вступить в БРИКС, чтобы противостоять доминированию доллара и евро, а также способствовать более справедливым торговым отношениям на международной арене.