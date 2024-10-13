Вице-премьер Сербии сообщил о возможном вступлении в БРИКС вместо ЕС

Вице-премьер Сербии заявил о возможности присоединения к БРИКС вместо ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что Сербия будет представлена на саммите БРИКС в Казани и изучает все варианты, включая членство в этом объединении, отмечает РИА «Новости».

Вулин задался вопросом, почему для Сербии ситуация должна быть иной, если членство в БРИКС привлекательно для таких стран, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция. «Нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС», – заявил он.

С 1 января 2024 года Россия приняла на себя председательство в БРИКС, в состав которого, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Недавно к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС, на котором ожидается участие глав государств, пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан надеется заключить стратегический договор с Москвой на ближайшем саммите БРИКС в Казани. Премьер-министр Буркина-Фасо выразил стремление страны вступить в БРИКС для противостояния доминированию доллара и евро. Индонезия рассматривает возможность присоединения к БРИКС, оценивая преимущества этого шага.

