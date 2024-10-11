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    Противостояние с Россией заставляет немцев возродить армию
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    The Washington Post: Успехи России на поле боя сделали Зеленского более сговорчивым
    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел
    Путин заявил о начале эпохи коренных изменений в мире
    Путин встретился с новым президентом Ирана и заявил о близости позиций
    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии
    В России разработали концепт нового авианосца МАК
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    5 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    23 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    11 октября 2024, 14:02 • Новости дня

    Президент Ирана заявил о планах подписать договор с Россией на БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Тегеран надеется заключить всеобъемлющий стратегический договор с Москвой на саммите БРИКС в Казани, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в Ашхабаде.

    По его словам, отношения между Ираном и Россией носят стратегический и искренний характер, а двустороннее сотрудничество укрепляется с каждым днем, передает ТАСС.

    Переговоры между Пезешкианом и президентом России Владимиром Путиным прошли в Ашхабаде и длились около часа. Встреча началась в составе делегаций, а затем продолжилась в формате тет-а-тет.

    Президент Ирана отметил схожесть позиций Москвы и Тегерана на международной арене и выразил надежду на участие в саммите БРИКС в Казани, куда его пригласил российский лидер.

    Пезешкиан подчеркнул важность культурно-гуманитарных контактов между странами и заявил, что «отношения Ирана и России носят стратегический и искренний характер. В экономическом и культурном планах наше сотрудничество становится крепче с каждым днем».

    В пятницу Владимир Путин пригласил с официальным визитом в Россию иранского президента Масуда Пезешкиана, который с радостью принял это приглашение. Кроме того, сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

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    10 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    СМИ: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами

    Mash: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами PD-2

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики предприняли попытку атаки военного аэродрома в Адыгее с применением дронов PD-2, оснащенные взрывчаткой в 19 кг, однако атака не достигла цели благодаря работе ПВО.

    Украинские боевики попытались осуществить атаку на военный аэродром в районе Майкопа, используя американские дроны PD-2, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что дрон был оборудован 19 кг взрывчатки и преодолел около 500 км от границы Украины. Также в публикации указано, что данный тип беспилотника способен пролететь до 1 тыс. км.

    По предварительным данным, аналогичный вид беспилотника в начале сентября украинские боевики использовали для атаки на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг утром власти Адыгеи приняли решение эвакуировать жителей поселка Родникового из-за возгорания, возникшего вследствие атаки беспилотников.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    8 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Иран пообещал ответ странам, помогавшим Израилю сбивать ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помогавшие израильской стороне сбивать иранские ракеты получат жесткий ответ от Тегерана, заявил глава комиссий иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «Страны, которые помогали преступному сионистскому режиму (Израилю – прим. ВЗГЛЯД) в перехвате иранских ракет в ходе операции «Правдивое обещание – 2», должны знать, что их враждебный шаг запечатлен в исторической памяти иранского народа», – сказал Азизи порталу RoozPlus, передает ТАСС.

    По его словам, эти страны получат ответ в назначенное время. Отмечается, что иранский политик имел в виду страны Запада, включая Британию.

    Напомним, Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, было выпущено свыше 180 ракет.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    10 октября 2024, 17:03 • Новости дня
    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания

    Эксперты определили роль России в противодействии культурной экспансии Запада

    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад провозгласил себя эталонной цивилизацией и на этом основании пытается насаждать свои ценности всему миру. Однако Россия, как страна с тысячелетней историей, способна создать им альтернативу и выполнять в современном многополярном мире роль связующего звена между разными цивилизациями. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Цивилизация – Россия: историческая роль и образ будущего».

    «Согласие и сотрудничество – фундаментальный принцип российского государства-цивилизации. Россия – тысячелетняя держава, она прошла кризисы и вершины, выработав фундаментальные принципы: единство и многообразие народов нашей страны, открытый характер российского общества. Единство власти и общества, светской и духовной власти, единство народов и сословий составляют чрезвычайно сложное многоцветие», – заявил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    По его словам, Россия играет ключевую роль в историческом развитии мира. «Эта роль состоит не только в достижениях российской культуры, науки и технологий, которые являются одной из вершин мирового развития, но и в русском языке, а также в том вкладе, который Россия внесла в создание глобальной системы безопасности и норм международного права», – пояснил аналитик.

    Однако в свое время Запад провозгласил себя «цивилизацией в единственном числе», добавляет философ Александр Дугин. «И в этом смысле все, что делает Россия, ислам или Китай – все это воспринимается как некая выходка частных провинциальных областей, которые поднимают восстание против глобальной империи. А на самом деле, Запад – это одна из возможных форм понимания всех базовых представлений», – рассуждает он.

    Дугин объясняет: современная западная культура уже давно не является классической западной культурой. А та, в свою очередь, не может считаться эталоном культуры. «С этого и начинается наш сегодняшний цивилизационный поворот к самим себе и строительство многополярного мира. Русская эпистема, которую мы сейчас должны фундаментально внедрить во все гуманитарные дисциплины, должна быть восстановлена в своих правах. Необходимо построить русскоцентричный мир, в котором есть и другие миры, и который не претендует на то, чтобы вытянуться и заместить собой всеобщее», – подчеркивает спикер.

    «Сейчас мы боремся с украинским нацизмом и противостоим коллективному Западу. Но главный враг – в нашем сознании, потому что наше образование, наука, политическая система – все построено по принципам западного универсализма. Наша задача в деколонизации русского сознания», – акцентировал Дугин.

    При этом именно Россия способна создать альтернативу западным ценностям и сохранить традиционные ценности для всего мира, согласился Душан Пророкович, научный сотрудник белградского Института международной политики и экономики, экс-депутат Национальной ассамблеи Сербии. «В балканских православных странах сильно влияние Запада. Формальные структуры наших государств оккупированы, мы по сути представляем государства с ограниченным суверенитетом», – посетовал он.

    «Роль России для Балкан очень важна. Постмодернистский неолиберализм выступает за демонтаж традиционных ценностей и их контекстуализацию совершенно иным способом. Демонтируются государства, религия, семья, даже концепция человека. Только Россия может этому противостоять», – продолжил аналитик.

    Вардан Багдасарян, профессор кафедры государственной политики МГУ, напомнил слова «нашего противника» – спецсоветника генсека ООН по вопросам борьбы с бедностью Джеффри Сакса: «Мы положили больную Россию на операционный стол, вскрыли ей грудную клетку, а у нее оказалась другая анатомия».

    По словам Багдасаряна, концепт государства-цивилизации предполагает запрет экстраполяции принципов от одной цивилизации к другой. «Из этого вытекает, что наш суверенитет основывается на идентичности и ценностях. Более того, цивилизованный подход – это о константах. Русская история цивилизационно воспроизводима: Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, современная возрождаемая Россия – это все суть России. Россия – это ковчег, мы объединяем всех», – добавил он.

    «Когда Россия подняла флаг традиционных ценностей, разные народы, культурные деятели стали сплачиваться вокруг нее. Запрос на контакты с нами очень большой – от Африки, Латинской Америки, Азии и других регионов. Собственными усилиями эти страны не могут бросить вызов Западу», – уточнил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Мы видим, что весь мир в шоке от того, куда так называемый Запад пытается его привести. Для наших гуманитарных наук, философов, ученых и исследователей важно разобраться в том, какой силой и волей мы можем выполнять роль связующего звена между цивилизациями и претендовать на полезный универсализм. Этот универсализм должен быть доминирующим, но не подразумевать подчинение других», – заключил депутат.

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    8 октября 2024, 22:49 • Новости дня
    Системный сбой вывел из строя интернет-сервисы российских судов

    Интернет-сервисы судов России перестали работать из-за сбоя в системе «Правосудие»

    Tекст: Денис Тельманов

    В России из-за сбоя в работе системы «Правосудие» временно недоступны интернет-сервисы судов, включая сайты федеральных и мировых судов, а также подача процессуальных обращений онлайн.

    C 7 октября 2024 года из-за сбоя в Государственной автоматизированной системе (ГАС) «Правосудие» многие интернет-сайты судов в России стали недоступны. Это касается сайтов федеральных судов, мировых судей и Судебного департамента при Верховном суде РФ, передает ТАСС.

    Также, по данным агентства, временно невозможно подавать процессуальные обращения и жалобы в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб на действие судей и работников аппаратов арбитражных судов».

    Сообщается, что имеются сложности в работе почтовых сервисов ГАС «Правосудие», рассылка уведомлений от системы «Электронное правосудие» временно прекращена.

    Судебный департамент и информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» предпринимают меры для восстановления работы сервисов. Пока ведутся работы, неотложные заявления и запросы можно направлять в суды на бумажных носителях.

    Отмечается, что подача документов в электронном виде через сервис «Мой арбитр» в федеральные арбитражные суды продолжается в обычном режиме, что позволяет частично компенсировать неудобства, возникшие в связи со сбоем.

    Ранее сообщалось, что в связи с масштабным сбоем в Московской электронной школе (МЭШ) пользователи столкнулись с проблемами доступа к личным кабинетам на сайте и в приложении. Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы.

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    11 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом

    Владимир Путин начал первую встречу с новым президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде

    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ашхабаде состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля. На встрече обсуждаются двусторонние вопросы и кризис на Ближнем Востоке.

    Эта встреча стала первой для обоих лидеров, на которой обсуждались двусторонние вопросы и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах с российской стороны приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, сам Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замглавы МИД Михаил Галузин.

    Пезешкиан был избран президентом Ирана на внеочередных выборах 5 июля, проведенных после гибели Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в мае. До этого Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и был депутатом и первым вице-спикером иранского парламента.

    Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что его страна стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине и будет поддерживать соответствующие инициативы.

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    11 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению
    Путин прибыл в Туркмению
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Кроме того, у Путина запланирована встреча с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что могут состояться и другие двусторонние контакты.

    МИД Украины попросил Туркменистан не принимать Путина, а также указал на ордер на арест российского президента, выданный МУС, передает РБК.

    Напомним, в сентябре Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

    МУС в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    После визита Путина в Монголию Украина заявляла, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать ее.

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    9 октября 2024, 04:51 • Новости дня
    В России предрекли повышение цен на кофе в следующем году из-за мирового дефицита

    Кофе в России может подорожать в 2025 году из-за мирового дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Ожидаемый мировой дефицит кофе в следующем году, по словам эксперта, не отразится на российских потребителях, так как производители планируют корректировать цены и ассортимент продукции.

    Мировой дефицит кофе, прогнозируемый на следующий урожайный год, вряд ли будет заметен для россиян, заявил менеджер по коммуникациям компании «Милфудс» Павел Майоров, передает РИА «Новости».

    Майоров отметил, что производители уже сейчас адаптируются к новым условиям рынка, работая над устойчивостью цепочек поставок и корректировкой ассортимента.

    По словам эксперта, баланс спроса и предложения зеленого кофе в настоящее время находится в паритете. Однако в следующем году ожидается дефицит предложения на глобальном уровне.

    Он напомнил, что с подобной ситуацией индустрия сталкивалась 4-5 лет назад и успешно с ней справилась. По его словам, в России не будет очевидного сокращения ассортимента товаров, скорее, произойдут изменения в ценах и ассортименте.

    Производители и фермеры уже сейчас предпринимают шаги к адаптации, участвуя в различных программах поддержки, которые помогают обеспечить стабильные поставки. Эти программы поддерживаются как крупными компаниями, так и правительствами стран-производителей, для которых экспорт кофе играет важную роль в экономике.

    Ранее врач-терапевт Татьяна Маеренкова рассказала, что ежедневная доза кофеина не должна превышать 400 мг в день, что эквивалентно двум чашкам кофе, в ином случае потребитель может заработать остеопороз и аритмию

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    11 октября 2024, 02:23 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке

    Тегеран предостерег страны на Ближнем Востоке от содействия возможному нападению на Иран

    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары, если их территория будет использована для атаки на Иран, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal Тегеран «по секретным дипломатическим каналам» направил предупреждения «богатым нефтью странам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    В числе стран, получивших такие предупреждения, оказались Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. В этих государствах дислоцированы американские силы, и они выразили администрации Джо Байдена нежелание предоставлять свою военную инфраструктуру для атак на Иран, пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, а также вторгся в Ливан. В ответ на действия израильских сил Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    9 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Москве

    Путин запланировал встречу с Лукашенко, в ходе которой вручит белорусскому лидеру орден Андрея Первозванного

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин планирует вручить белорусскому лидеру Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного на встрече в Москве, где также пройдут обсуждения интеграционных вопросов. Об этом сообщили в Кремле

    Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского президента.

    Основной темой переговоров станет развитие российско-белорусских отношений, акцент будет сделан на интеграционное сотрудничество в рамках Союзного государства.

    Кроме того, состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

    Эта награда вручается за исключительные заслуги, способствующие процветанию и славе России. Указ о награждении был подписан Путиным в августе.

    Лукашенко удостоен награды за значительный личный вклад в развитие союзнических отношений и укрепление дружбы между народами России и Белоруссии.

    Лукашенко находится в Москве с 7 октября и уже принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ на день рождения Путина. Он подарил российскому президенту «серьезный подарок», сделанный белорусскими мастерами.

    На саммите СНГ Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе, в том числе через возвращение Грузии и полноценное участие Молдавии.

    Лукашенко также призвал СНГ продвигать свои ценности. Он подчеркнул важность усиления голосов Содружества и достижения конкретных результатов.

    Вопросы обороны и безопасности регулярно обсуждаются между Путиным и Лукашенко. Недавно были внесены изменения в российскую ядерную доктрину, согласованные с Белоруссией, что позволяет использовать ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

    Путин объяснил необходимость этих изменений адаптацией к текущим реалиям.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на неформальном саммите СНГ в Москве лидеры бывших советских республик обсудили широкий спектр вопросов, включая геополитику и внутренние проблемы.

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    8 октября 2024, 18:15 • Новости дня
    В Иране заявили, что США передали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой

    Иранский генерал заявил, что США дали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона направила израильской перед ударом Ирана данные о перемещении иранских ракетных подразделений, заявил командир иранского ополчения «Басидж» (входит в КСИР) генерал-майор Голамреза Солеймани.

    В момент ракетных ударов Ирана США заявили, что не знали об атаках, но на деле же Вашингтон передал Тель-Авиву спутниковые снимки перемещения ракетных подразделений Ирана, заявил Солеймани, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.

    Благодаря этому граждане в Израиле смогли спрятаться в бомбоубежища, пояснил генерал.

    Напомним, Иран произвел массированную ракетную атаку на Израиль. Позже Тегеран пообещал жесткий ответ странам, помогавшим израильской стороне сбивать иранские ракеты.

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    11 октября 2024, 11:20 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии и ее последствиями

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии
    @ David Mareuil/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции Восточноазиатского саммита заявил о серьезной озабоченности России ремилитаризацией Японии, что может привести к изменениям в мироустройстве.

    По его словам, Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии и возможными последствиями для мировой системы, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что отказ Японии от мирного развития может привести к демонтажу современного мироустройства и замене его на порядок, основанный на собственных правилах.

    Также глава МИД указал, что японское руководство увеличивает оборонные расходы и модернизирует доктринальные документы, включая концепцию превентивных ударов. Помимо прочего, Япония также участвует в американских планах по созданию глобальной системы ПРО с размещением ракет на своей территории.

    Лавров подчеркнул роль США в этом процессе, ссылаясь на заявление посла США в Японии о намерении создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе торгово-оборонительный совет для сдерживания Китая.

    В заключение глава МИД добавил, что конфронтационность проявляется не только в военно-политической, но и в экономической сфере, препятствуя созданию инклюзивных форматов экономического взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония продолжает удерживать курс на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами.

    Напомним, 1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба, который известен как внутрипартийный бунтарь, стремящийся добиться равноправных отношений с США.

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    9 октября 2024, 07:26 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 47 дронов Украины над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 47 дронов Украины над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь система ПВО России сбила сорок семь украинских беспилотников, включая двадцать четыре над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что двадцать четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты над Брянской областью.

    Кроме того, пять беспилотников были уничтожены в Белгородской области, по два – в Курской и Ростовской областях, один – в Краснодарском крае, тринадцать – над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ПВО отразили воздушную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область, что подтвердил губернатор Василий Голубев, а также уточнил, что пострадавших нет.

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    • Как Байден кинул Зеленского

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

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    • Зеленский строит план своего спасения

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