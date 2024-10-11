В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.5 комментариев
Путин пригласил Пезешкиана в Россию с официальным визитом
Президент России Владимир Путин пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом, на что президент Ирана с радостью согласился.
Отмечается, что в ходе двусторонней встречи в Ашхабаде Путин пригласил иранского коллегу с официальным визитом, передает ТАСС.
Пезешкиан выразил благодарность за приглашение и подтвердил свое намерение им воспользоваться.
Путин также сообщил, что запланировал переговоры с Пезешкианом на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани.
Президент России подчеркнул, что ждет иранского коллегу на этом мероприятии.
«У нас там тоже запланирована двусторонняя встреча», – добавил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.