Путин пригласил Пезешкиана в Россию с официальным визитом

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что в ходе двусторонней встречи в Ашхабаде Путин пригласил иранского коллегу с официальным визитом, передает ТАСС.

Пезешкиан выразил благодарность за приглашение и подтвердил свое намерение им воспользоваться.

Путин также сообщил, что запланировал переговоры с Пезешкианом на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани.

Президент России подчеркнул, что ждет иранского коллегу на этом мероприятии.

«У нас там тоже запланирована двусторонняя встреча», – добавил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

