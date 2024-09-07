Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Иран заявил о возможном заключении договора с Россией на саммите БРИКС
Посол Ирана Джалали заявил о возможном заключении в октябре договора о стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана
На саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали.
«Существует возможность подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией на полях саммита БРИКС», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, саммит пройдет 22–24 октября. Запланирована встреча президента России Владимира Путина с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Договор должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед. В июне Москва и Тегеран отложили его подписание из-за технических проблем со стороны Ирана. В июле МИД России сообщил, что Россия и Иран завершили подготовку договора.