  • Новость часаВ Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Словакии признали незаконной передачу Украине МиГ-29
    Для находящихся без оснований в России иностранцев предложили новый режим высылки
    Олимпийская чемпионка Мастеркова попала в больницу с подозрением на инсульт
    Сын Байдена признан виновным по делу о хранении оружия
    Всемирный банк дал прогнозы роста российской экономики
    Белоусов вручил звезды Героев России отличившимся участникам СВО
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    Семигин освобожден от должности главы комитета Госдумы по делам национальностей
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    11 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    26 комментариев
    11 июня 2024, 21:15 • Политика

    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном

    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Ключевой договор, который должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед, поставлен на паузу. Об этом официально заявлено руководством МИД РФ. В чем заключаются возникшие сложности, насколько они велики и почему в целом непросто согласовывать документы с Тегераном?

    Подписание нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлено из-за технических проблем со стороны Ирана, сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

    По его словам, решение о заключении договора является стратегическим для обеих стран и не зависит от текущей геополитической ситуации. Кабулов добавил, что процесс работы над договором приостановлен по причинам проблем у иранских партнеров, однако эта работа будет завершена до согласования текста соглашения, после чего лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания.

    «Мы внесли с учетом последних иранских поправок, которые поступили в начале года, свои контрпредложения, и они на иранской стороне», – рассказал Кабулов. По словам дипломата, иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, поэтому Москва ждет, «когда у них дойдут руки». Кабулов подчеркнул, что это соглашение является стратегическим для обеих стран, поэтому приостановка работы над ним – это исключительно временная мера.

    Несколько позднее глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что текст данного договора целиком согласован, хотя «он пока еще не может быть подписан». «Мы сможем это сделать, как только на стороне наших иранских коллег будут урегулированы... в основном процедурные вопросы», сказал глава российской дипломатии.

    Что же произошло? Почему договор, который, по словам Лаврова, призван вывести отношения Москвы и Тегерана на качественно новый уровень, столкнулся с такими сложностями? Здесь сыграли два фактора: важность самого этого стратегического договора и своеобразность внутреннего устройства Ирана.

    Речь идет не об каком-то обычном дипломатическом соглашении, а о договоре особого рода, который должен определять отношения между двумя странами на десятилетия вперед. Такого рода стратегические договора предусматривают и идеологическую составляющую. В частности, в преамбуле должно быть объяснено, на какой основе создается стратегический союз, и перечислены программы, рассчитанные на длительный срок реализации. Как политические, так и экономические, и культурные. Причем все составляющие тут равноправны.

    Иногда такого рода соглашения готовятся годами и ничего особенного в отсрочке его подписания нет. Но в случае с Ираном присутствует множество подводных камней.

    Во-первых, печальную корректировку в сроки внесла гибель президента Ирана Ибрахима Раиси и людей его команды в авиакатастрофе. Иран действительно, как указывает Кабулов, занят сейчас в основном выборами нового президента. А подписывать такого рода всеобъемлющий договор должен именно легитимно признанный новый президент Ирана, кто бы он ни был.

    Но надо помнить, что верховный руководитель Ирана – рахбар не обладает юридическими полномочиями. Согласно конституции Ирана (ст.57) управление страной осуществляет исполнительная власть, а рахбар «управляет обществом» «в период великого сокрытия Вали-е-Аср», то есть до прихода ожидаемого мусульманами-шиитами мессии.

    Имам Аи Хаменеи на позиции рахбара одобряет и духовно направляет процесс подготовки российско-иранского соглашения, но подписать его должен глава исполнительной (светской) власти. И пока не пройдут выборы нового президента, продолжать рутинный процесс подготовки договора просто невозможно.

    Кроме того, не совсем понятно, в какой мере в подготовку этого договора был вовлечен нынешний и.о. главы иранского МИДа Али Багери Кани. От этого зависит то, сколько времени ему понадобится, чтобы вникнуть в детали. Но это вопрос, как подчеркнул Кабулов, «технический».

    Во-вторых, почти наверняка команда нового президента Ирана будет вносить свои поправки в стратегический договор с Россией. Правки эти не будут принципиальными, и запускать какой-то новый переговорный процесс будет не нужно, но новые контрпредложения новой иранской команды обсуждать, скорее всего, придется.

    Это вопрос не столько бюрократии и дипломатии, сколько все того же внутреннего устройства Ирана. Новый президент и его команда просто по правилам восточной политики должны будут «проявить себя», что почти наверняка выльется в появление каких-то косметических поправок к тексту. И это при том, что согласование с Ираном, например, преамбулы стратегического договора – очень сложный процесс. Хотя бы потому, что персы практически всегда стараются вставить в любые официальные тексты упоминания важности принятия неверующими ислама, роль имама Али и грядущего мессии.

    Сложность здесь как раз в том, чтобы привести это все в максимально светский вид, пригодный для подписания российской стороной. Сложно представить, чтобы Россия подписала соглашение, текст которого начинается с фразы «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!», что обязательно для любого мусульманина, начинающего публичную речь. Иногда выходом становится разница в русском и персидском вариантах договора, но отдельным меморандумом подтверждается равнозначность текстов на обоих языках.

    В целом происходящее вокруг стратегического российско-иранского договора – сложный, но все-таки рутинный процесс. Именно процесс, а не одноразовое событие как раз в силу значимости этого соглашения, и самих целей, которые преследует его подписание. В таком контексте некоторая корректировка сроков подготовки стратегического договора может лишь пойти ему на пользу. В том числе с точки зрения окончательной отшлифовки формулировок.

    Главное
    Экс-мэр Купянска умер в больнице после покушения
    В Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата
    Депутаты одобрили упрощение процедуры внесудебного банкротства
    Пермские ученые создали установку, превращающую пластик в топливо
    КС поддержал абаканца, которому отказали в оформлении земли под гаражом
    Умер сыгравший Карабаса-Барабаса актер
    Суд отказал детям Градского в аресте имущества его вдовы

    Как идея о спасении мира превращается в орудие Запада

    Энергетический переход терпит крах, несмотря на усилия его адептов – западных стран, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе. Огромные инвестиции в солнечную и ветряную энергетику не привели к вытеснению традиционных углеводородов. С какими проблемами столкнулся Евросоюз и как идея о спасении планеты от выбросов парниковых газов становится новым способом колонизировать бедные страны? Подробности

    Перейти в раздел

    США перешли к прямому вооружению украинских неонацистов

    Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинской нацбригаде «Азов». До этого в Штатах долгое время действовали ограничения на снабжение данного формирования из-за его приверженности неонацистской идеологии. Кроме того, боевики «Азова» часто фигурировали в новостях как виновники военных преступлений. Что же заставило Вашингтон изменить свою позицию и какие выводы из этого должна сделать Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Операцию по зачистке британской элиты начал ее бывший союзник

    Главная интрига предстоящих в Британии выборов связана с фигурой Найджела Фараджа. Он вернулся в большую политику, а его партия почти сравнялась по популярности с нынешней партией власти. Кто этот человек, почему его называли «британским Жириновским» и что сделало его одним из самых влиятельных британцев? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............