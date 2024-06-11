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    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Нужна ли Турция в БРИКС

    Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.

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    11 июня 2024, 09:57 • Новости дня

    Подписание договора о сотрудничестве между Россией и Ираном отложено

    МИД: Подписание договора о сотрудничестве между Россией и Ираном отложено

    Tекст: Александра Юдина

    Подписание нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлено из-за технических проблем со стороны Ирана, сообщил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    По его словам, решение о заключении договора является стратегическим для обеих стран и не зависит от текущей геополитической ситуации, передает РИА «Новости».

    Кабулов добавил, что процесс работы над договором приостановлен по причинам проблем у иранских партнеров, однако данная работа будет завершена до согласования текста соглашения, после чего лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания.

    Ранее Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке.

    10 июня 2024, 12:50 • Новости дня
    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц

    Политолог Рар: Главный победитель выборов в Европарламент – партия Урсулы фон дер Лайен

    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Выборы в Европарламент показали усиление позиций правых партий. Однако и в ЕС, и в Германии правящие элиты будут бороться за свою власть. Более того, истеблишмент попытается сохранить текущий курс по поддержке Украины, несмотря на недовольство населения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В воскресенье завершились выборы в Европарламент.

    «Если мы посмотрим на результаты выборов внимательно, то увидим, что в Германии антисистемные силы, такие как «Альтернатива для Германии» (АдГ) или «Союз Сары Вагенкнехт», набрали лишь четверть голосов избирателей. Главный победитель – ХДС, партия Урсулы фон дер Лайен, которая останется во главе Еврокомиссии. Явно проиграли Шольц и «Зеленые», хотя уходить с политической арены они не хотят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Не исключено, что по примеру Франции новые выборы парламента могут состояться и в Германии. Тем не менее Бундестаг способна распустить лишь правящая коалиция, а все три составляющих ее партии фактически проиграли на европейских выборах. Они понимают, что на успешное переизбрание надеяться не стоит. Скорее всего, в ФРГ все системные силы объединят усилия, чтобы остановить рост популярности АдГ», – отмечает собеседник.

    «Надо понимать, что в Германии ничего не изменится. Скажем, если на выборах побеждает ХДС, то ей придется искать партнеров. Только так можно будет создать правительство большинства в Бундестаге. И партии ничего другого не останется, кроме как приглашать к себе всю действующую правительственную коалицию. К ней может присоединиться тот же Шольц или «Зеленые», которые имеют громадную поддержку в СМИ. Канцлером в таком случае может стать Мерц, а он гораздо больший русофоб, нежели действующий глава правительства», – акцентирует эксперт

    «Что касается политики в отношении России, то несмотря на мнение большинства избирателей, которые явно выступают за прекращение боевых действий на Украине, правящие партии Европы будут продолжать поставлять оружие Киеву. У элиты ясно поставлена задача – Украину надо удержать в союзе с Западом», – резюмировал Рар.

    Напомним, в ЕС завершились выборы в Европарламент. На утро 10 июня, согласно данным портала European elections, в Германии лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) с результатом 30%. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает второе место с 15,9%. «Союз Сары Вагенкнехт» набрал 6,2% голосов избирателей.

    Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца, в свою очередь, проиграла выборы в Европарламент. Социал-демократы занимают третье место с результатом 13,9%. «Зеленые», являющиеся партнерами по правящей коалиции, набрали 11,9% голосов избирателей, а Свободная демократическая партия получила 5,2%.

    В этой связи генеральный секретарь оппозиционной партии ХДС Карстен Линнеман призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить в Бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Аналогично высказался и глава христианских демократов Фридрих Мерц.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, уже объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент. «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил он.

    Победу на выборах в Европарламент во Франции одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по данным портала European elections, 31% голосов. Партия Макрона набрала около 15% голосов.

    Поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, отметила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. «Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли», – подчеркнула она.

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    9 июня 2024, 19:02 • Новости дня
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После так называемой «мирной конференции в Швейцарии» на Россию будет оказываться еще большее информационное давление. Украина будет вести себя совсем нагло, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее в Киеве заявили о намерении создать коалицию с Западом для атак на РФ в инфорпространстве.

    «Герасимюк выступила в роли капитана-очевидность. Дело в том, что война в инфорпространстве против нас ведется давно. Причем делается это не просто в коалиции с Украиной, а украинскими руками под чутким руководством западных инструкторов», – говорит Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты.

    Спикер не исключает, что после так называемой «мирной конференции в Швейцарии Киев перестанет стесняться». «Они будут вести себя совершенно нагло, прикрываясь некими украинскими запросами», – рассуждает спикер. Он допускает, что среди прочего во время Олимпиады в Париже будут задержания российских журналистов, а часть статей, касающихся России, в Сети будут переписаны.

    «Формально для этого будут использоваться некие запросы со стороны Украины. Но нет никаких сомнений в том, что «мочить» нас будут с удвоенной силой», – заключил Малькевич, уточнив, что к этому надо быть готовым.

    Ранее глава национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк сообщила о намерении Киева создать коалицию со странами Запада для того, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве. Как пишет ТАСС, в эфире национального телемарафона она обвинила Россию в совершении информационных атак на Украину, в частности вмешательствах в теле- и радиоэфир. По ее словам, причастность РФ к этому якобы подтвердили европейские страны.

    Герасимюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

    Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.

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    10 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области

    Губернатор Белгородской области Гладков: На мине подорвались трое бойцов самообороны и журналист

    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что оператор канала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча и находится в тяжелом состоянии. Ему проводится операция в Шебекинской ЦРБ.

    Гладков добавил, что один из бойцов с ранениями конечностей был доставлен в больницу № 2 города Белгорода. Двум другим бойцам оказали медпомощь амбулаторно.

    Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Накануне трое бойцов белгородской самообороны получили ранения из-за атаки БПЛА.

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    10 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    Украинский солдат переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдался в плен

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии, сообщили источники в силовых структурах России.

    Известно, что вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier с российскими военными, после чего переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что его переход готовили около трех месяцев.

    Пленный отметил, что его бригаду собирались перебросить на харьковское направление, из-за чего он решил сдаться в плен.

    В конце мая житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука.

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    10 июня 2024, 06:50 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасное вождение

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуму внесли законопроект, который вводит штрафы за опасное вождение в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

    Автор инициативы – глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

    Повторное нарушение, согласно законопроекту, будет грозить лишением прав на срок от одного до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. 

    Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году. Речь идет о нарушении правил при перестроении, несоблюдении дистанции, резком торможении, препятствовании обгону, если указанные действия создают угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

    Отмечается, что правительство поддержало законопроект с учетом доработок.

    Ранее сообщалось, что в России ввели штрафы за езду на летней резине зимой.

    Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

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    8 июня 2024, 22:00 • Новости дня
    В Иране рассказали о расследовании авиакатастрофы с вертолетом Раиси

    МИД Ирана: Комиссия по расследованию гибели Раиси представила два отчета

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссия по расследованию авиакатастрофы с президентом Ирана Эбрахимом Раиси представила два отчета, следствие продолжается, заявил и.о главы МИД Ирана Али Багери в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

    По словам Багери, генштаб назначил экспертную техническую комиссию для расследования трагедии, представлены два отчета, расследование еще не закончено. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, передает РИА «Новости».

    В мае вертолет американского производства с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту упал в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Власти Ирана исключили версию о диверсии.

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    8 июня 2024, 21:46 • Новости дня
    Иран выступил против военного противостояния России и Запада

    МИД Ирана: Тегеран не считает военное противостояние России и Запада решением проблемы

    Tекст: Вера Басилая

    Иран не считает военное противостояние России и Запада решением проблемы, и советует сторонам прибегнуть к диалогу, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери.

    Корреспондент телеканала CNN Turk поинтересовалась у иранского политика о вероятности военного противостояния России и Запада в контексте ситуации на Украине. Багери ответил, что война не является решением проблемы, нужно использовать для договоренностей только диалог, передает РИА «Новости».

    Ранее старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия.

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    9 июня 2024, 05:26 • Новости дня
    Иран призвал исламские страны бойкотировать Израиль

    И.о. главы МИД Ирана Багери призвал исламские страны прекратить сотрудничество с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Исламским странам следует ввести бойкот всего импорта и экспорта с Израилем, заявил и.о. главы МИД Ирана Али Багери.

    Как заявил Багери, Иран считает, что для исламских стран отказ от политического и экономического взаимодействия с Израилем окажется наиболее «эффективной инициативой», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.

    Напомним, президент США Джо Байден озвучил условия возможной сделки Израиля с палестинским движением ХАМАС. При этом Израиль может начать военную операцию на территории Ливана.

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    10 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    Президент Зимбабве предложил Путину ряд направлений сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ряд направлений для сотрудничества на территории африканской республики.

    «Мы встречались один на один с президентом России и, конечно, обсуждали отношения между Москвой и Хараре. Я обратился к президенту России с тезисом о том, что есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать, особенно в Зимбабве», – сказал зимбабвийский президент в интервью ТАСС

    В частности, он отметил, что Зимбабве нуждается в дальнейшей механизации сельского хозяйства и что Россия может оказать поддержку в этой области.

    Также президент Зимбабве отметил необходимость строительства дамб и производства удобрений.

    Ранее Мнангагва сообщил, что обсуждал с Путиным желание своей страны вступить в БРИКС.

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    9 июня 2024, 22:07 • Новости дня
    Газманов и «Любэ» выступили на концерте в честь съезда молдавского блока «Победа»

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве состоялся праздничный концерт, приуроченный к второму съезду молдавского оппозиционного блока «Победа». На нем выступили российские артисты Олег Газманов и группа «Любэ».

    Газманов обратился к зрителям с призывом к единству россиян и молдаван, отмечая общие ценности и исторические связи.

    «Очень хочется, чтобы мы были вместе. Мы исторически вместе. У нас общие ценности. Видим, что так, как мы относимся к родителям, к семье, к детям – это наши ценности и мы никому не дадим их изменить», – приводит слова Газманова ТАСС.

    Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев также высказался о необходимости сохранения дружеских отношений между Россией и Молдавией.

    «И как-то нас разрывать – для нас, по крайней мере, это очень болезненно. И это неправильно. Мы как жили дружно, так и должны жить... А их наши враги тянут к себе», – сказал он.

    В концерте также приняли участие группа «Эскадрон» и итальянский дуэт Duo BACIO, исполнивший песню «Журавли» на итальянском языке.

    Съезд блока «Победа» прошел в Москве с участием около 4 тысяч человек. Лидер блока Илан Шор заявил, что в преддверии референдума о евроинтеграции, который пройдет в октябре в Молдавии, политическая сила запускает кампанию за сближение с ЕАЭС.

    Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул объяснила, что съезд проходит в России, потому что в Молдавии оппозиции «угрожают предатели, захватившие власть».

    Ранее сообщалось, что Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность провести съезд блока «Победа» в Москве.

    В апреле ряд молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».



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    11 июня 2024, 02:52 • Новости дня
    В Дагестане собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дагестане собраны более 53 тонн бутилированной воды для жителей Буйнакска, в котором произошло массовое отравление водопроводной водой.

    «Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды. К работе подключились фонды им. Али-Гаджи Акушинского, «Чистое сердце», «Инсан», различные предприятия», – говорится в сообщении пресс-службы главы региона Сергея Меликова, передает ТАСС

    Напомним, что число госпитализированных в результате отравления достигло 84 человек. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной отравления стала водопроводная вода.

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    10 июня 2024, 23:11 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт

    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили урегулирование ближневосточного конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    На полях заседания Совета глав МИД стран БРИКС Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом объединение усилий по урегулированию ближневосточного конфликта.

    «Главы внешнеполитических ведомств двух стран подробно обсудили перспективы дальнейшего развития многопланового российско-саудовского сотрудничества. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня», – сообщили в МИД России, передает ТАСС.

    Ранее Лавров отметил рост числа единомышленников Китая и России в мире. По его словам, многие страны уже выразили желание сотрудничать и с БРИКС, и с Шанхайской организацией сотрудничества.

    В рамках совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде Сергей Лавров отметил, что Россия и Китай должны усилить координацию своей внешней политики в рамках различных международных организаций, таких как Совет Безопасности ООН, БРИКС, ШОС, G20, АТЭС и других.

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    10 июня 2024, 18:22 • Новости дня
    Эксперт: Система правозащиты в России демонстрирует свою эффективность

    Политолог Федорова: Ни одно обращение россиян не остается без внимания уполномоченного по правам человека

    Эксперт: Система правозащиты в России демонстрирует свою эффективность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Аппарат уполномоченного по правам человека активно работает как на региональном, так и на федеральном уровне. Это особенно важно в условиях СВО, когда ветеранам и членам их семей может потребоваться помощь, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой.

    «Президент регулярно встречается с уполномоченными по правам человека и ребенка. В целом защите интересов людей в нашей стране уделяется большое внимание. Это обусловлено тем, что система правозащиты в России складывалась последовательно и сейчас она демонстрирует свою эффективность», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Любой гражданин может обратиться к уполномоченному со своей проблемой, и произошедшая с ним несправедливость не останется без внимания. Аппарат омбудсмена активно работает как на региональном, так и на федеральном уровне», – добавляет спикер.

    По словам эксперта, это особенно важно в условиях спецоперации, когда аппарату омбудсмена приходится обрабатывать большое число обращений ветеранов. «В некотором смысле систему пришлось донастраивать. Сейчас же сформировались новые реалии, в рамках которых семьи бойцов СВО могут оперативно обратиться за помощью и получить ее», – замечает аналитик.

    Федорова называет «по-человечески справедливой» ситуацию, когда родственники участников спецоперации незамедлительно получают помощь в спорных случаях. Она обратила внимание и на работу Москальковой в контексте выстраивания диалога с противником по возвращению российских военных из плена.

    «Усилия на этом направлении заметны. Это обусловлено в том числе личными качествами уполномоченного. За время своей работы она сформировала о себе представление как об искреннем и неравнодушном человеке. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Москалькова работает, что называется, не на карьеру, а на истинную пользу», – заключила Федорова.

    В понедельник президент Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен сообщила, что за два года удалось в три раза улучшить результаты и помочь адресно более 17 тыс. граждан, а вместе с коллективными обращениями – 87 тысячам. «Мы стараемся выезжать на место, если видим, что это коллективное, кричащее обращение, а получаем ответы, что все в порядке. Такую практику мы и дальше будем продолжать», – пояснила уполномоченная.

    Кроме того, она указала, что количество поступающих к ней обращений увеличилось до 93 с лишним тысяч в 2023 году, динамика увеличения, по ее мнению, связана с доверием людей к институту уполномоченного по правам человека.

    «Но, с другой стороны, требовательность людей к соблюдению их прав тоже повышается. Сегодня очень важно отстроить, отточить наши механизмы и инструментарии, которые предоставляет закон, и мы используем и собственные проверки или с привлечением прокуратуры, обращаемся с административными исками в суд в защиту людей», – сказала Москалькова президенту.

    Омбудсмен также доложила, что вместе с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом на взаимной основе посетила более 1,7 тыс. пленных из числа российских и украинских военнослужащих. Она рассказала, что есть договоренности с украинской стороной о посещении и помощи, в том числе медицинской, российским пленным на Украине.

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    11 июня 2024, 00:32 • Новости дня
    МИД Ирана отверг обвинения США и Франции в дестабилизации ситуации в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД Ирана осудил совместное заявление президентов США и Франции, в котором Тегеран обвиняется в дестабилизации ситуации в регионе.

    «Канани назвал безосновательной и преследующей политические цели антииранскую направленность заявления», – сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС

    Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что «роль Исламской Республики Иран в установлении и упрочении стабильности и безопасности в регионе и мире, борьбе с террористическими группировками в целях укрепления международной безопасности неоспорима».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ведет «полномасштабную кампанию агрессии», угрожающую не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку.

    «Непрямую и через своих террористических сателлитов, включая ХАМАС, Иран проводит полномасштабную кампанию агрессии, которая угрожает не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку», – заявил израильский премьер.

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    11 июня 2024, 01:57 • Новости дня
    Заявки на поддержку ИРИ подали более 20 проектов компьютерных игр

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 20 проектов российских компьютерных игр претендуют на поддержку Института развития интернета (ИРИ). Итоги конкурса на создание национального контента будут подведены в конце июня. Разработка некоторых игр может стоить несколько миллиардов рублей.

    Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что в 2022 году институт направил около 1 млрд рублей на поддержку видеоигр, в 2023 году финансирование составило 800 млн рублей.

    «Сейчас у нас на финальной защите в конкурсе национального контента 21 проект, и среди них есть довольно серьезные проекты. Есть и те, которые стоят от 1 до 2 миллиардов рублей в общей сложности. Но это не означает, что мы полностью профинансируем проекты на запрошенную создателями сумму. Создатели крупных проектов, приходящие на конкурс, должны понимать, что им потребуются соинвесторы», – рассказал он, передает ТАСС.

    В этом году при поддержке ИРИ уже вышли игры «Смута», «Передний край», «Тайны музея». «До конца года мы ожидаем еще появления нескольких игр – это «Петя и Волк» по мотивам популярного мультика, игра «Спарта 2035», которая имеет серьезный международный потенциал», – добавил Гореславский.

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    Европа ушла вправо

    В воскресенье завершились выборы в Европарламент. Их результатом стал рост влияния правых партий в ряде государств объединения. Особо напряженная ситуация сложилась во Франции и Германии, где правящие коалиции проиграли оппозиционным силам и возникла перспектива переизбрания правительств. Почему партии Шольца и Макрона растеряли популярность и как результаты выборов отразятся на политике Евросоюза? Подробности

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    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

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    Операцию по зачистке британской элиты начал ее бывший союзник

    Главная интрига предстоящих в Британии выборов связана с фигурой Найджела Фараджа. Он вернулся в большую политику, а его партия почти сравнялась по популярности с нынешней партией власти. Кто этот человек, почему его называли «британским Жириновским» и что сделало его одним из самых влиятельных британцев? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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