Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.3 комментария
Фьючерсы на нефть Brent превысили стоимость в 107 долларов
После открытия торгов мировые цены на нефть идут вверх на более чем 3%, следует из данных торгов.
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла цены в 107,79 доллара за баррель по состоянию на 2:30мск, следует из котировок на портале Investing.
Росту способствует перенос встречи представителей стран Персидского залива по судоходству в Ормузском проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Иран и Оман договорились оставить один средний коридор для движения судов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.
Цена барреля нефти Brent в ходе торгов 11 сентября превысила 109 долларов