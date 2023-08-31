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    31 августа 2023, 19:00

    Зеленский потребовал от Запада волшебства в воздухе

    Президент Украины считает, что 160 истребителей F-16 устранят господство России в воздухе

    Зеленский потребовал от Запада волшебства в воздухе
    @ U.S. Air Force/Master Sgt. Jeffrey Allen

    Tекст: Николай Гуляев

    Сто шестьдесят истребителей F-16 потребовал президент Украины от Запада. Только такое количество боевых машин способно, по его словам, оспаривать господство России в воздухе. Сколько стоит подобный запрос и есть ли у киевского режима хоть малейшие шансы получить такое количество истребителей?

    Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые озвучил точное количество американских истребителей F-16, требуемых Украине. По его словам, «нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве». Зеленский утверждает, что о получении «50-60» машин данного класса договоренности уже есть. Осталось, таким образом, всего-то около сотни.

    Действительно, F-16 Украине уже обещаны. 20 августа Зеленский, например, побывал в Нидерландах и заявил, что получит от этой страны 42 истребителя «после тренировки наших пилотов и инженеров». Позднее о передаче своих F-16 Украине заявила и Дания, правда, без уточнения количества машин и сроков их передачи.

    В чем Зеленский прав, так это в оценке важнейшей роли пилотируемой авиации в текущем конфликте. Как и в том, что именно благодаря мощным ВВС Россия доминирует в воздухе Украины.

    Господство в воздухе дает российским войскам сразу несколько ключевых преимуществ. Во-первых, российская бомбардировочная авиация может практически безнаказанно бомбить наземные позиции противника, особенно с применением авиабомб, оснащенных УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). А ведь авиабомбы куда более мощное и эффективное средство поражения, нежели артиллерия. Хотя бы потому, что в авиабомбе несколько сотен, а иногда и более килограммов взрывчатки, а в артиллерийском снаряде – всего лишь несколько килограммов.

    Во-вторых, именно российская армейская авиация (а именно вертолеты Ка-52 и Ми-28, оснащенные управляемыми ракетами) сыграла важнейшую роль по отражению украинского «контрнаступа». Российские вертолеты активнейшим образом уничтожали украинскую бронетехнику. В том числе «Леопарды» немецкого производства. Это было бы невозможно, если бы Украина могла применять против российских вертолетов истребительную авиацию.

    В-третьих, российская авиация несет прямую угрозу украинскому флоту, а точнее, тому, что от него осталось. Украинские десантные катера вместе с экипажами и десантом последние дни активно уничтожаются российскими Су-30СМ и Су-24.

    Наконец, «российский АВАКС» – самолеты А-50 являются важнейшим инструментом целеуказания и разведки. С помощью А-50 штабы ВВС РФ наводят на цели российские истребители, имеют возможность обнаруживать и распознавать воздушные цели в небе спецоперации, в том числе вражеские беспилотники.

    Таким образом, и прикрытие с воздуха, и удары с воздуха – важнейшее преимущество России над Украиной в текущем конфликте. На это преимущество киевский режим все время жалуется и все время хочет его устранить.

    Точный состав и боевые возможности ВВС РФ являются, разумеется, военной тайной. По словам главы комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, «у русских – сотни истребителей четвертого и пятого поколений».

    Разумеется, ВС РФ используют в ходе СВО далеко не всю свою боевую авиацию – как и не всю армию в целом. Минобороны РФ никогда не публиковало точные данные о количестве используемых в ходе спецоперации самолетов, однако регулярно сообщаются косвенные показатели боевого применения авиации. Например, количество самолето-вылетов за определенный период времени или же количество пораженных целей. Исходя из этих данных, можно предположить, что Россия использует в ходе СВО группировку боевых пилотируемых летательных аппаратов приблизительно в 100-200 машин, включая и истребители, и бомбардировщики.


    Видимо, Зеленский исходит из сведений, близких к этой оценке. Именно поэтому он и требует 160 истребителей F-16. Такое количество при надлежащем управлении и организации действительно способно создать российской авиации сложности при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Создать как минимум паритет в боевых возможностях ВВС России и Украины, оспаривать господство России в воздухе.

    Но вот в чем Зеленский явно ошибается – так это в том, что он эти 160 боевых машин получит в свое распоряжение. По крайней мере, в таком количестве и в ближайшее время, ну хотя бы в 2024 году. Причем боеготовыми, оснащенными, имеющими все необходимые виды обслуживания – и, разумеется, подготовленные экипажи. Летчиков, без которых все эти машины – просто красивый металлолом.

    Нет, не просто красивый, но еще и очень дорогостоящий. Вернемся к американскому генералу Марку Милли. Не так давно он высказывался о цене вопроса поставок киевскому режиму американской боевой авиации.

    «Если просто сделать быстрое математическое упражнение: 10 [истребителей-бомбардировщиков] F-16 стоят два миллиарда долларов», – заявлял Милли. А ведь Зеленский просит не десять – он просит 160 машин. Иначе говоря, технику, по очень грубому подсчету, стоимостью 32 млрд долларов.

    Это всего лишь на четверть меньше, чем дефицит бюджета Украины в текущем году (40 млрд долларов). Покрытый, кстати, Евросоюзом и МВФ.

    Что такое 160 истребителей F-16 и у каких стран есть сравнимое количество подобных машин? Например, Турция имеет в составе своих ВВС почти триста таких истребителей различных модификаций. Около 150 F-16 есть у Греции, чуть больше – у Южной Кореи, более двухсот – у Израиля и Египта. Военно-воздушный флот, включающий 150-200 истребителей (правда, других моделей), имеют крупнейшие страны Европы – Франция и Германия.

    Все эти страны получали эти машины от производителя вовсе не за один присест, а десятилетиями, небольшими партиями. Десятилетиями же готовили системы их обслуживания, ремонта, подготовки летчиков и технического персонала, аэродромной инфраструктуры. Любые ВВС – это как египетские пирамиды с точки зрения сложности и цены производства. Они создаются очень медленно, очень сложно и очень дорого. Хотя, в отличие от пирамид, разрушить их можно в очень короткий срок.

    И вот теперь Зеленский хочет, чтобы западные партнеры киевского режима мановением волшебной палочки создали заново ВВС Украины. Причем создали их в несколько месяцев на уровне – и с точки зрения технической, и с точки зрения боевой подготовки – соответствующем уровню ВВС ряда ведущих стран мира.

    «Уйдут годы на то, чтобы обучить [украинских] летчиков. Годы – на обслуживание [техники]», –говорит генерал Милли.

    И скорее всего, генерал озвучивает самую оптимистичную для Украины оценку. Качественная подготовка военных летчиков займет минимум пять лет. При самых интенсивных занятиях и тренировках. При отсутствии языкового барьера. А значит, сидеть за штурвалами украинских F-16 будут, скорее всего, вовсе не украинцы, а наемники: например, польские. По крайней мере, в обозримом будущем.

    Может быть, украинские ВВС действительно получат какое-то количество F-16 до того, как проводимая Россией спецоперация завершится. Но они точно не получат до этого момента сто шестьдесят таких боевых машин. А уж после – тем более.

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