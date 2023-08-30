Генерал ВСУ счел, что F-16 не внесут решающий вклад в ход боевых действий

Генерал-майор ВСУ Кривонос счел, что F-16 не внесут решающий вклад в ход боевых действий

Tекст: Александра Юдина

По его словам, самолеты могут улучшить возможности ВСУ, однако не способны внести решительный вклад, так как решающим фактором в ведении боевых действий является пехотинец, на чьих данных работает авиация, передает ТАСС.

Также генерал отметил, что главной задачей ВСУ является обеспечение защиты аэродромов системами ПВО, где могут быть размещены F-16.

«Если мы этого не сделаем, все самолеты будут уничтожены непосредственно на аэродромах. Если мы потеряем эти самолеты, нам их больше не дадут», – заметил он.

Кроме того, Кривонос добавил, что все еще остается неизвестным, истребители какой модификации западные страны передадут Украине.

«Еще не знаем, какие именно самолеты нам дадут и какой серии, какого поколения. Это большая разница. Не думаю, что дадут самолеты последней серии», – заключил генерал-майор.

Ранее в Британии признали превосходство ВС России в воздухе в зоне СВО.

До этого генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что вооруженные силы Украины не смогут перехватить инициативу на поле боя после получения истребителей F-16 от западных партнеров.

