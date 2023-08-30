Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.0 комментариев
Генерал ВСУ счел, что F-16 не внесут решающий вклад в ход боевых действий
Генерал-майор ВСУ Кривонос счел, что F-16 не внесут решающий вклад в ход боевых действий
Истребители F-16 не помогут решительно изменить ход боевых действий в зоне спецоперации, выразил мнение на канале «Рада» экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
По его словам, самолеты могут улучшить возможности ВСУ, однако не способны внести решительный вклад, так как решающим фактором в ведении боевых действий является пехотинец, на чьих данных работает авиация, передает ТАСС.
Также генерал отметил, что главной задачей ВСУ является обеспечение защиты аэродромов системами ПВО, где могут быть размещены F-16.
«Если мы этого не сделаем, все самолеты будут уничтожены непосредственно на аэродромах. Если мы потеряем эти самолеты, нам их больше не дадут», – заметил он.
Кроме того, Кривонос добавил, что все еще остается неизвестным, истребители какой модификации западные страны передадут Украине.
«Еще не знаем, какие именно самолеты нам дадут и какой серии, какого поколения. Это большая разница. Не думаю, что дадут самолеты последней серии», – заключил генерал-майор.
Ранее в Британии признали превосходство ВС России в воздухе в зоне СВО.
До этого генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что вооруженные силы Украины не смогут перехватить инициативу на поле боя после получения истребителей F-16 от западных партнеров.