Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.6 комментариев
Генерал ВВС США заявил о бесполезности истребителей F-16 для ВСУ
Генерал ВВС США Хекер: Истребители F-16 не спасут ВСУ
Вооруженные силы Украины не смогут перехватить инициативу на поле боя после получения истребителей F-16 от западных партнеров, заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер.
Он отметил, что все, кто ждет перелома в конфликте после передачи F-16 Украине, будут сильно разочарованы, эти истребители не станут для ВСУ «серебряными пулями», пишет «Вечерняя Москва».
Хекер считает, что армия России быстро научиться бороться с истребителями F-16, которые не смогут подобраться близко к цели из-за российских ракет класса «земля – воздух». К тому же обучение украинских летчиков займет не менее года, поэтому ВСУ еще долго не увидят истребители.
Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине после завершения обучения пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.
В связи с этим посол России с США Антонов заявил, что решение Белого дома отдать Киеву F-16 напоминает несущийся без тормозов состав.
До этого член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Киеву американских F-16 приблизит США к третьей мировой войне.