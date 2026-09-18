Гигантскую впадину в Атлантике назвали в честь советского академика Вавилова

Tекст: Валерия Городецкая

Глубоководная впадина Вавилова расположена в экваториальной части Срединно-Атлантического хребта и вытянута вдоль оси разлома Романш, передает ТАСС. Ее протяженность составляет около 190 км, ширина варьируется от девяти до 21,5 км, а максимальная глубина достигает 7061 метра.

«Название одобрила международная комиссия по названиям особенностей рельефа дна мирового океана (SCUFN), действующая под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО и Международной гидрографической организации. Заявку подготовили сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, на протяжении нескольких лет исследовавшие в этом районе придонные глубоководные течения», – сообщили в пресс-службе института.

Ведущий научный сотрудник Института океанологии Дмитрий Фрей пояснил, что идея назвать впадину возникла во время экспедиции, когда ученые обнаружили аномально быстрое придонное течение в разломе Романш. Оно напоминало систему водопадов на глубине около 6 тыс. метров. В этой котловине много лет работало судно «Академик Сергей Вавилов».

Научный сотрудник Иван Дудков добавил, что согласование названия заняло около трех лет. Подготовка заявки потребовала детальных батиметрических данных, собранных в ходе многолетних экспедиций, в том числе по российско-итальянской программе.

Накануне российские ученые назвали новое арктическое течение в честь научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш».

В прошлом году Россия запланировала построить десять новых кораблей для Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Ранее специалисты этого учреждения впервые изучили придонные течения в центральной части Атлантического океана.