Продажа зерна становится условием выживания Украины

Экономист Лизан: Для спасения зернового экспорта Украине надо падать на колени перед Румынией

Tекст: Андрей Резчиков

Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара считает альтернативы зерновой сделки непродуктивными и рискованными. Таким образом Фидан усомнился в возможностях Украины найти иные полноценные маршруты экспорта зерна, кроме тех, что предусматривались в рамках зерновой сделки. Впрочем, в Госдепе США видят «жизнеспособные маршруты» для вывоза украинского зерна. Как заявил глава офиса по координации санкций Госдепа Джеймс О'Брайен, США считают возможным возврат украинского продуктового экспорта к «довоенным средним показателям» в ближайшие месяцы.

Украина отправляла миллионы тонн продуктов питания из черноморских портов Одессы и Николаева. Однако после выхода России из Черноморской зерновой инициативы Украине приходится полагаться на порты на реке Дунай. 10 августа Киев объявил о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. Это и есть те самые альтернативы и «жизнеспособные маршруты».

Россия заявила о приостановке реализации зерновой сделки 17 июля, так как не выполнялись условия договоренностей по обеспечению экспорта российских удобрений и другой продукции. Москва пригрозила «рисками» сторонам, которые решат продолжить реализацию инициативы без ее участия. В Минобороны РФ пообещали рассматривать все корабли, приближающиеся к Украине, как потенциальные носители оружия. В заявлении военного ведомства шла речь об осмотре судов, направляющихся в гавани соседней республики.





В середине августа экипаж российского патрульного корабля «Василий Быков» вынужденно открыл предупредительный огонь, чтобы остановить и досмотреть двигавшийся в украинский порт Измаил в Черном море сухогруз под флагом Палау. В субботу утром из порта Одессы вышел балкер (предназначен для перевозки грузов насыпью, таких как зерно, уголь, руда, цемент) Primus, который находился там с начала СВО в феврале прошлого года. Это второе судно, вышедшее из украинского порта после остановки действия зерновой сделки. 16 августа из порта Одессы по объявленному Киевом «временному коридору из черноморских портов Украины» вышел единственный контейнеровоз Joseph Schulte с 30 тыс. тонн груза, в том числе с продовольствием.

В начале сентября глава МИД Турции планирует совершить визит в Москву, в ходе которого намерен обсудить зерновую сделку и ситуацию с переговорами между Россией и Украиной. От итогов переговоров Фидана в Киеве и затем в Москве, по оценке дипломатических источников в Анкаре, зависит возможность встречи в Стамбуле участников зерновой сделки.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил о готовности России вернуться к участию в зерновой сделке в случае реального выполнения всех обязательств перед ней. «Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались», – указал президент. Он заявил, что Россия готова заместить нуждающимся странам украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе, тем более что ожидается отличный урожай.

Как отмечала французская пресса, в 2023-2024 годах Россия продолжит доминировать на зерновом рынке на фоне «неопределенности с рисками для судоходства» в Черном море. Россия получает «исключительно высокие урожаи пшеницы второй год подряд», перед страной «открываются довольно светлые перспективы».

В экспертной среде уверены, что возможности Украины по вывозу своей продукции по альтернативным маршрутам ограничены, поэтому позиция Турции более обоснованная, нежели утверждения США о возвращении к «довоенным средним показателям».

«У Украины есть различные варианты для вывоза своего зерна. За последние полтора года структура зернового экспорта Украины претерпела значительные изменения. Если до начала конфликта около 85% зерновых преимущественно отправлялось морскими путями, то теперь многие логистические цепочки нарушены. Но даже с возникновением зерновой сделки экспорт украинской продукции наращивался и переориентировался на сухопутные маршруты, в первую очередь железнодорожные – в направлении Польши и далее в Западную Европу – и по руслу Дуная через территорию Румынии», – отмечает Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Однако альтернативные маршруты не позволят Украине вывозить весь объем потенциального экспорта зерновых. Прежде всего этому мешают соседние страны, которые опасаются, что львиная доля экспортируемого зерна останется на их территории. «Это Польша, Венгрия, Словакия, Румыния. Решение Евросоюза, связанное со снятием ограничения на украинский экспорт, очень сильно ударило по их сельскохозяйственному сектору. Зимой и весной мы видели в этих странах ряд манифестаций, которые устраивали разорившиеся аграрии, недовольные обвалом рынка из-за дешевой украинской продукции», – напомнил собеседник.

Напомним, Польша неоднократно требовала продлить запрет на ввоз зерна с Украины до конца 2023 года. В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия ввели запрет на поставки сельхозпродукции с Украины. Эти решения были пересмотрены в обмен на обещание Еврокомиссии ввести эмбарго на поставки с Украины ряда сельхозкультур до 15 сентября.

В субботу украинский МИД назвал категорически неприемлемым продление ограничений на импорт украинской аграрной продукции после 15 сентября, Киев надеется на поиск сбалансированного решения на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Для Турции выгодно возобновление зерновой сделки с участием России по целому ряду причин, начиная с репутационных и заканчивая тем, что страна зарабатывала на переработке украинского сырья. США, уверен эксперт, могут оказывать давление на страны ЕС, чтобы они наращивали экспорт украинской продукции.

«Сейчас есть условия для возобновления зерновой сделки, но для этого стороны должны выполнить требования России, то есть открыть рынки для наших зерновых и удобрений, восстановить возможность фрахтовать и страховать суда, вернуть SWIFT Россельхозбанку. Но в настоящее время этот процесс полностью законсервирован, никто не собирается выполнять эти требования. Следовательно, вряд ли зерновая сделка будет возобновлена», – добавляет Денисов.

«В прошлом году Украина экспортировала 46 млн тонн сельхозпродукции, 80% экспорта – это зерновые и масличные. По морю в рамках зерновой сделки было вывезено 32,8 млн тонн зерновых и масличных. Пропускная способность румынской Констанци (крупнейший морской порт страны) – 25 млн тонн. Соответственно, в Румынию украинские объемы не залезут, а их еще надо довезти туда. Стоимость доставки в Румынию, Хорватию, Польшу, Литву будет составлять от 120 до 150 долларов за тонну, это около 50-60% от биржевой цены на зерно. Поэтому заниматься подобной деятельностью не имеет смысла», – считает экономист Иван Лизан.

По его словам, решений проблемы не так уж много – прежде всего это возвращение зерновой сделки и получение субсидии у ЕС на транспортировку зерна в размере не более 32 долларов на тонну. «Как вариант – максимально активизировать вывоз по железным и автомобильным дорогам и падать на колени перед Румынией с просьбой, чтобы она максимально увеличила пропускную способность портов. Но с августа румынские порты занимаются перевалкой собственного зерна, соответственно, в определенные моменты влезть в Констанцу не получится», – пояснил Лизан.

Россия, добавляет эксперт, может отреагировать на происходящее весьма специфическим образом и ударить по украинским портам на Дунае, «оставив от них рожки да ножки» , что лишит страну мощностей по перевалке около 2 млн тонн зерна. Собственно, это уже происходит. «С учетом черноморских портов мощности Украины по перевалке составляют 7-8 млн тонн. А без них – около около 4 млн. Если Россия пойдет на принцип, тогда Украине хана», – предупреждает эксперт.

Денисов добавляет, что фактически от того, смогут ли украинцы продавать свое зерно или нет, зависит существование страны в ее нынешнем варианте.

«С одной стороны, зерновая сделка является для Украины сверхважной и критичной. Любые экспортные операции – это поступление валюты в бюджет Украины. Но с другой, мы видели практику стран коллективного Запада относительно Украины, когда любой дефицит бюджета покрывается за счет внешних заимствований, грантов, траншей», – отметил он.

Но вопрос в том, насколько на Западе готовы и дальше финансировать дефицит украинского бюджета, особенно исходя из последних тенденций, связанных со слабым продвижением так называемого контрнаступления, отсутствием видимых перспектив и особенно достижения целей, которые были анонсированы Зеленским. «У меня складывается ощущение, что политическая позиция Запада остается неизменной, поддержка Украины может снижаться, но им придется выделять необходимый минимум на поддержание бюджета. В противном случае социальное напряжение может конвертироваться в открытые протесты против Зеленского и его правительства», – считает Денисов.

Лизан добавляет, что ежемесячно Украина получает от Евросоюза 1,5 млрд долларов, а со следующего года – не более одного млрд. «С учетом ранее обещанной помощи на следующий год дефицит бюджета составит примерно 10 млрд долларов. Чем они будут прикрывать эту дыру? Тем более все эти расчеты были сделаны до прекращения зерновой сделки. Соответственно, Украина теряет деньги, им нужно будет искать кого-то, кто сможет компенсировать выпадающие доходы. Но кто согласится на это с учетом того, что у контрнаступления нет никаких успехов», – подытожил Лизан.