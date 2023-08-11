Охрана торговых судов в Черном море потребует серии специальных мер

Tекст: Александр Тимохин

Отмена зерновой сделки создала на Черном море новую реальность. Теперь основной поток торговых судов, который в принципе идет по морю – это поток из российских портов в Босфор, а западная часть Черного моря оказалась полупустой. Лишь некоторое количество отчаянных судовладельцев заходит за украинскими грузами в Дунай, ожидая, что Россия закроет на это глаза. Пока получается, но это в любом случае делается на их страх и риск.



Россия критически зависит от морских коммуникаций со времен Петра Первого. Современная Россия не исключение. Основные маршруты, по которым на экспорт идут российские зерно, нефть, уголь и полуфабрикаты химической промышленности – морские. В случае с Черноморским регионом – это главным образом линии из порта Новороссийск, хотя он там далеко не один.

И именно этот грузопоток и составляет сегодня главную уязвимость. Украина уже начала атаковать российские гражданские суда. Атака украинских брандеров на танкер «Сиг» была «первой ласточкой». РИА «Новости» приводит слова президента Украины Зеленского, который угрожает, что у России «не останется ни одного корабля к концу конфликта».

Несколько недель назад угроза для нашей морской торговли была чем-то гипотетическим, но сейчас она стала абсолютно реальной. России придется защищать свои морские коммуникации.

Угрозы



Прежде всего обозначим угрозы, которые исходят от противника. Первая угроза – та, которая на слуху – это катера-брандеры (безэкипажные катера). Но брандеры – это лишь первый этап. Следующей ступенью после брандеров в будущей эскалации со стороны Украины могут быть попытки топить российские корабли и суда ракетным оружием.



Здесь у Украины будут определенные сложности. Маршруты торговых судов проходят слишком далеко от украинского побережья – и ракеты с берега до судоходных маршрутов просто не достанут. Есть ли у Украины варианты? К сожалению, да.

Во-первых, у ВСУ есть техническая возможность построить катер увеличенного размера, с которого может быть запущена противокорабельная ракета небольшого размера: например, «Гарпун». Американская разведка обеспечит украинскую сторону данными для точного целеуказания.

Второй способ – доработать советские самолеты, которые до сих пор есть у Украины, с тем, чтобы использовать их как носители западных противокорабельных ракет. К сожалению, это вполне реально. И если это произойдет, то у украинцев не будет никаких проблем с селекцией целей – благодаря тем же самым американским средствам разведки они будут точно выделять из общего потока суда под российским флагом. А уж если киевским режимом будет принято решение о неограниченной войне на коммуникациях и ударах в том числе по судам с нейтральными флагами, то тогда ВСУ будут просто стрелять по любой радиоконтрастной цели.

Третий вариант – размещение управляемых ракет на обычных катерах с экипажами и их использование в качестве ракетных. Технически это тоже возможно.



Противодействие



Что можно противопоставить таким угрозам? Как от них защититься?



От украинских катеров-брандеров можно отбиться пулеметами, но нужны средства их обнаружения (радиолокационные станции и оптико-электронные системы) и прицелы, позволяющие вести прицельный огонь ночью. Дополнительную радиолокационную станцию (РЛС) на торговое судно не поставить, поэтому есть смысл изучить возможность использования комбинированного наряда сил. Такой наряд сил должен состоять из беспилотников и военных катеров, действующих в районе движения торговых судов.



Катера разного типа с РЛС у России есть, беспилотные летательные аппараты можно произвести или купить в том же Китае. Причем в последнем случае можно получить беспилотные вертолеты, которые могут летать с военных кораблей, даже небольших. Задачей этих сил будет обнаружить вражеский катер-брандер, предупредить о нем торговое судно и попытаться уничтожить катер бортовым оружием.





А если брандер смог прорваться к «торговцу», в дело должна вступить охрана на борту – например, что-то вроде морской ЧВК. Данная структура может иметь в своих рядах отставников, женщин, охранников из состава людей, ограниченно годных к строевой службе в армии, иностранцев и других лиц, не особо нужных армии в зоне СВО, но способных стрелять с судна по катеру через борт.



Такие группы охраны могут подниматься на борт в российском порту с пулеметами и другими средствами, а перед входом в турецкие территориальные воды, в назначенной точке рандеву, находящейся под охраной кораблей ВМФ, переходить на специальное судно-арсенал со своим оружием. После чего судно уже без оружия и только с экипажем входит в территориальные воды Турции, а сотрудники ЧВК переходят на идущее в обратную сторону (в Россию) другое судно и охраняют его. Такая комбинированная тактика вместе с усиленной разведкой может обеспечить безопасность от атак катеров-брандеров.



Но что произойдет, если Украина начнет массировать катера в атаке? Тогда нужен будет следующий шаг – эскорт торговых судов катерами ВМФ, вооруженными пулеметами калибров 12,7 мм и 14,5 мм, а также прицелами, позволяющими стрелять ночью. Такие катера эскорта в распоряжении ВМФ имеются.



Следующей стадией эскалации может стать применение Украиной против гражданских судов противокорабельных ракет и ударных беспилотников-камикадзе. Против этой угрозы может помочь прежде всего истребительная авиация.

Если действия авиации окажутся недостаточно эффективными, придется сводить торговые суда в конвои и брать их под охрану кораблей, способных отражать ракетные атаки. Таких кораблей у России в Черном море в теории три: два фрегата проекта 11356 «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», а также малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Циклон».



Еще одна возможность состоит в установке модульного зенитно-ракетного комплекса «Тор» на палубы патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков». А еще на подходе очередной малый ракетный корабль проекта 22800 с комплексом «Панцирь-М» – «Аскольд». Когда он войдет в строй, то у ВМФ будет возможность формировать тройки из фрегата, МРК и патрульного корабля и охранять конвои одной или двумя такими тройками.



Что до гипотетических попыток украинцев использовать катера с экипажами в качестве ударного средства, то тут многое зависит от нашей флотской разведки и, опять же, от авиации. С одной стороны, почти год подряд украинские ВМС на остатках своих катеров свободно проводят боевую подготовку в открытом море. С другой – есть много примеров того, как российская боевая авиация расправлялась с надводными целями ВМС Украины.



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России предстоит новый виток эскалации конфликта на море. Угрозы Зеленского не стоит игнорировать, особенно в контексте помощи Украине со стороны западных государств. Однако обстановка позволяет заранее принять необходимые меры для устранения этих угроз. А в будущем все боевые корабли ВМФ РФ должны получить большое количество дистанционно управляемых модулей с пулеметами и многоканальными прицелами, пригодными для обороны от массированных нападений катеров-камикадзе.