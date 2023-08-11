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    Охрана торговых судов в Черном море потребует серии специальных мер

    Охрана торговых судов в Черном море потребует серии специальных мер
    @ REUTERS

    Tекст: Александр Тимохин

    Зеленский угрожает усилить морскую войну в Черном море, и Украина уже проводит атаки на российские торговые суда. Речь идет не только об атаках безэкипажными катерами. Почему это действительно крайне опасно, какие новые угрозы против российского торгового флота может попытаться реализовать киевский режим и как российский флот должен их ликвидировать?

    Отмена зерновой сделки создала на Черном море новую реальность. Теперь основной поток торговых судов, который в принципе идет по морю – это поток из российских портов в Босфор, а западная часть Черного моря оказалась полупустой. Лишь некоторое количество отчаянных судовладельцев заходит за украинскими грузами в Дунай, ожидая, что Россия закроет на это глаза. Пока получается, но это в любом случае делается на их страх и риск.

    Россия критически зависит от морских коммуникаций со времен Петра Первого. Современная Россия не исключение. Основные маршруты, по которым на экспорт идут российские зерно, нефть, уголь и полуфабрикаты химической промышленности – морские. В случае с Черноморским регионом – это главным образом линии из порта Новороссийск, хотя он там далеко не один.

    И именно этот грузопоток и составляет сегодня главную уязвимость. Украина уже начала атаковать российские гражданские суда. Атака украинских брандеров на танкер «Сиг» была «первой ласточкой». РИА «Новости» приводит слова президента Украины Зеленского, который угрожает, что у России «не останется ни одного корабля к концу конфликта».

    Несколько недель назад угроза для нашей морской торговли была чем-то гипотетическим, но сейчас она стала абсолютно реальной. России придется защищать свои морские коммуникации.

    Угрозы

    Прежде всего обозначим угрозы, которые исходят от противника. Первая угроза – та, которая на слуху – это катера-брандеры (безэкипажные катера). Но брандеры – это лишь первый этап. Следующей ступенью после брандеров в будущей эскалации со стороны Украины могут быть попытки топить российские корабли и суда ракетным оружием.

    Здесь у Украины будут определенные сложности. Маршруты торговых судов проходят слишком далеко от украинского побережья – и ракеты с берега до судоходных маршрутов просто не достанут. Есть ли у Украины варианты? К сожалению, да.

    Во-первых, у ВСУ есть техническая возможность построить катер увеличенного размера, с которого может быть запущена противокорабельная ракета небольшого размера: например, «Гарпун». Американская разведка обеспечит украинскую сторону данными для точного целеуказания.

    Второй способ – доработать советские самолеты, которые до сих пор есть у Украины, с тем, чтобы использовать их как носители западных противокорабельных ракет. К сожалению, это вполне реально. И если это произойдет, то у украинцев не будет никаких проблем с селекцией целей – благодаря тем же самым американским средствам разведки они будут точно выделять из общего потока суда под российским флагом. А уж если киевским режимом будет принято решение о неограниченной войне на коммуникациях и ударах в том числе по судам с нейтральными флагами, то тогда ВСУ будут просто стрелять по любой радиоконтрастной цели.

    Третий вариант – размещение управляемых ракет на обычных катерах с экипажами и их использование в качестве ракетных. Технически это тоже возможно.

    Противодействие

    Что можно противопоставить таким угрозам? Как от них защититься?

    От украинских катеров-брандеров можно отбиться пулеметами, но нужны средства их обнаружения (радиолокационные станции и оптико-электронные системы) и прицелы, позволяющие вести прицельный огонь ночью. Дополнительную радиолокационную станцию (РЛС) на торговое судно не поставить, поэтому есть смысл изучить возможность использования комбинированного наряда сил. Такой наряд сил должен состоять из беспилотников и военных катеров, действующих в районе движения торговых судов.

    Катера разного типа с РЛС у России есть, беспилотные летательные аппараты можно произвести или купить в том же Китае. Причем в последнем случае можно получить беспилотные вертолеты, которые могут летать с военных кораблей, даже небольших. Задачей этих сил будет обнаружить вражеский катер-брандер, предупредить о нем торговое судно и попытаться уничтожить катер бортовым оружием.


    А если брандер смог прорваться к «торговцу», в дело должна вступить охрана на борту – например, что-то вроде морской ЧВК. Данная структура может иметь в своих рядах отставников, женщин, охранников из состава людей, ограниченно годных к строевой службе в армии, иностранцев и других лиц, не особо нужных армии в зоне СВО, но способных стрелять с судна по катеру через борт.

    Такие группы охраны могут подниматься на борт в российском порту с пулеметами и другими средствами, а перед входом в турецкие территориальные воды, в назначенной точке рандеву, находящейся под охраной кораблей ВМФ, переходить на специальное судно-арсенал со своим оружием. После чего судно уже без оружия и только с экипажем входит в территориальные воды Турции, а сотрудники ЧВК переходят на идущее в обратную сторону (в Россию) другое судно и охраняют его. Такая комбинированная тактика вместе с усиленной разведкой может обеспечить безопасность от атак катеров-брандеров.

    Но что произойдет, если Украина начнет массировать катера в атаке? Тогда нужен будет следующий шаг – эскорт торговых судов катерами ВМФ, вооруженными пулеметами калибров 12,7 мм и 14,5 мм, а также прицелами, позволяющими стрелять ночью. Такие катера эскорта в распоряжении ВМФ имеются.

    Следующей стадией эскалации может стать применение Украиной против гражданских судов противокорабельных ракет и ударных беспилотников-камикадзе. Против этой угрозы может помочь прежде всего истребительная авиация.

    Если действия авиации окажутся недостаточно эффективными, придется сводить торговые суда в конвои и брать их под охрану кораблей, способных отражать ракетные атаки. Таких кораблей у России в Черном море в теории три: два фрегата проекта 11356 «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», а также малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Циклон».

    Еще одна возможность состоит в установке модульного зенитно-ракетного комплекса «Тор» на палубы патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков». А еще на подходе очередной малый ракетный корабль проекта 22800 с комплексом «Панцирь-М» – «Аскольд». Когда он войдет в строй, то у ВМФ будет возможность формировать тройки из фрегата, МРК и патрульного корабля и охранять конвои одной или двумя такими тройками.

    Что до гипотетических попыток украинцев использовать катера с экипажами в качестве ударного средства, то тут многое зависит от нашей флотской разведки и, опять же, от авиации. С одной стороны, почти год подряд украинские ВМС на остатках своих катеров свободно проводят боевую подготовку в открытом море. С другой – есть много примеров того, как российская боевая авиация расправлялась с надводными целями ВМС Украины.

    * * *

    России предстоит новый виток эскалации конфликта на море. Угрозы Зеленского не стоит игнорировать, особенно в контексте помощи Украине со стороны западных государств. Однако обстановка позволяет заранее принять необходимые меры для устранения этих угроз. А в будущем все боевые корабли ВМФ РФ должны получить большое количество дистанционно управляемых модулей с пулеметами и многоканальными прицелами, пригодными для обороны от массированных нападений катеров-камикадзе.

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