Украина перешла к экологическому терроризму на Черном море

Попытка Украины атаковать российский танкер в Керченском проливе грозила непредсказуемыми последствиями для экологии

Tекст: Андрей Резчиков

В ночь на субботу танкер петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» Sig получил пробоину в результате атаки морского дрона в Керченском проливе. Как сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов, за атакой на Sig стоит Украина.

Факт атаки подтвердило российское федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), по информации которого Sig получил «пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта». Разлива нефтепродуктов не произошло по счастливой случайности: судно, которое стояло на якоре в 32 морских милях от Керченского пролива, было загружено техническим балластом. Экипаж в составе 11 человек не пострадал. На место ЧП прибыли два буксира. Сейчас танкер обездвижен и не может передвигаться самостоятельно. По информации военкоров, в районе Крымского моста был уничтожен один украинский беспилотный аппарат.

Спасательные работы на танкере завершились в течение нескольких часов, в субботу производилась откачка воды, которая продолжалась до четырех утра. Все это время судно находилось в южной части Керченского пролива. В 2019 году танкер попал в американские санкционные списки за поставки авиатоплива в Сирию.

В субботу днем киевский режим признал ответственность за атаку. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал любые «хлопки» в данной акватории и на Крымском мосту «абсолютно логичными». Он считает это «эффективным шагом» в отношении России. «Такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными», – заявил Малюк, который потребовал от России как можно быстрее «покинуть эту морскую акваторию».

Также на Украине предупредили о «военной угрозе» в акватории российских портов в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Тамани. Об этом говорится в сообщении украинского учреждения «Госгидрография».

Атаку на российский танкер прокомментировали в ООН, там призвали обе стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта. Впрочем, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что в качестве ответной меры следует нанести удары по Западной Украине. Медведев написал в своем Telegram-канале, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу». Он предположил, что киевскому режиму было мало ударов по Одессе и Измаилу, которые российская сторона нанесла в ответ на второй по счету теракт на Крымском мосту в середине июля.

Более того, экологическая катастрофа, которую, по словам Медведева, «киевская мразь» хочет устроить в Черном море, должна, по его мнению, произойти «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками». Зампредседатель СБ РФ убежден, что это станет «окончательным решением» по зерновой сделке.

О том, что Москва не оставит без ответа удар Киева по танкеру, говорится и в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой. По ее словам, авторы террористических атак неминуемо понесут наказание. «Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание», – заявила Захарова.

Отметим, что на этой неделе Украина неоднократно предпринимала атаки с помощью надводных безэкипажных катеров (БЭК). В среду Минобороны сообщило о попытке атаки БЭК корабля ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. В ночь на пятницу украинская сторона попыталась атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Повреждения получил большой десантный корабль «Оленегорский горняк», который благополучно был отбуксирован в док для ремонта.

В экспертной среде уверены, что Украина, которая теперь атакует и гражданские суда, проводит исключительно теракты. «Это самая настоящая террористическая атака на гражданский корабль, так же как и атаки на населенные пункты Донецкой, Луганской, Белгородской и Курской областей. Руководство в Киеве предпринимает такие атаки с целью убедить спонсоров в возможности наносить ущерб России», – считает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

По мнению военного эксперта, Украина активизировала свою террористическую и пиратскую деятельность на фоне переговоров с Вашингтоном по безопасности. «Ранее произошли террористические атаки беспилотников на жилые дома в Москве. Была попытка атаки на военно-морскую базу в Севастополе. Все это лежит в русле нынешней политики Киева. Это демонстрация возможности сопротивляться не на поле боя, где у ВСУ нет успехов», – отметил собеседник.

«Это месть России за отказ от зерновой сделки, удары по украинским портам в Одессе и Измаиле. Украина и НАТО уже перешли к атакам гражданских судов, превратили Черное море в зону сплошных рисков», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

Теперь российские гражданские суда в черноморской акватории нуждаются в охране, уверен эксперт. «Все это осложняет хозяйственную деятельность в Черном море и расширяет масштабы самого конфликта.

Черное море становится ареной боевых действий и есть большой риск, что подобное будет происходить против наших кораблей в Тихом океане, Средиземном море... Но самое опасное – это удары по танкерам, что угрожает экологии»,

– подчеркивает собеседник.

«Мы сделаем выводы, у нас большой опыт по борьбе с дронами на рейде. Наши военные решат этот вопрос, в том числе в акватории недалеко от Крымского моста. Патрульные корабли, которые сопровождали сухогрузы с зерном, уже уничтожили несколько украинских дронов. Поэтому конвои и патрули только усилятся. Для этого и существует военный флот», – говорит Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

Эксперт согласен, что Украина мстит за российские удары по портам Одессы, Измаила и особенно Ренийскому порту, в результате чего «зерновая сделка, позволявшая Украине экспортировать свою продукцию по Черному морю, накрывается медным тазом». «В дальнейшем атаки Украины с помощью морских дронов будут локализованы», – прогнозирует Дандыкин.

Перенджиев уверен, что атакой на танкер Киев рассчитывал устроить разлив нефтепродуктов и спровоцировать экологическое бедствие в Черном море. «Нужно приложить немало усилий, чтобы устранить нефтяное пятно. В случае разлива нефтепродуктов пострадает рыболовство, произойдет массовая гибель рыбы, планктона. Обесценятся многочисленные курорты, потому что на всем черноморском побережье станет невозможно отдыхать. Речь идет не только о Краснодарском крае, но и Крыме. Для Украины и НАТО был «удобный» момент нанести нам экологический урон», – говорит эксперт.

По мнению собеседника, атаки на танкер и порты можно считать одним из итогов недавнего вильнюсского саммита НАТО. «Принципиальные моменты по атаке наших портов были одобрены на этом саммите», – уверен собеседник.

По его словам, Украина не обладает мощностями для изготовления морских дронов и по итогам атаки на танкер виден «результат работы всей системы спецслужб Запада». «Все эти нападения происходят как бы от имени Украины, они берут на себя ответственность. Но все прекрасно понимают, что техническими, финансовыми, инфраструктурными возможностями для проведения подобных атак обладают западные страны. А Украина – это ширма, как в свое время «Исламское государство*», которое было элементом агрессии США против Сирии», – пояснил военный политолог.

Дандыкин согласен, что «враг сидит не только в Киеве». «Скорее всего, атаками на российские порты и суда занимаются британцы, чья техника в основном применяется украинцами для нападений на море. Я уверен, что мы примем более жесткие меры помимо тех, что мы видим сейчас. Вполне вероятно, что мы можем использовать воздушные дроны, которые смогут работать ночью, сейчас они проходят испытания», – указал эксперт.

Александр Перенджиев также выдвинул версию, как Украине удавалось проводить атаки. По его мнению, западные спецслужбы могут оказывать давление на владельцев гражданских судов, которые проходят через Керченский пролив в сторону российских портов. «Откуда появляются эти украинские надводные катера? Почему не все из них мы можем отследить? Мне представляется, что они выходят их тех судов, которые официально идут в Новороссийск или непосредственно в Азовское море через Керченский пролив. Незаметно для наших спецслужб эти катера спускаются на воду и начинают беспрецедентную атаку», – предположил собеседник.

Именно поэтому взятие под полный контроль черноморского побережья Украины «приобретает весьма актуальное значение».

«В специальной военной операции черноморский фактор теперь имеет более важное значение, чем даже сухопутная составляющая.

Происходящее показывает, насколько было важным возвращение Крыма в состав России. Без него нас бы начали придавливать всеми способами к побережью Краснодарского края», – акцентирует эксперт.

Бартош добавляет, что БЭК могут запускаться Украиной с сухогрузов, которые выходят или заходят в Одессу. «Эти дроны могут стартовать из акватории Одессы или Николаева, а также с острова Змеиный», – уверен эксперт.

По его словам, в качестве противодействия морским атакам ВСУ имеет смысл формировать патрули и конвои из состава флота и береговой охраны для отстрела вражеских дронов на подходе к Керченскому проливу, «но все зависит от наших ресурсов и возможностей». «Российское командование принимает меры по защите военных кораблей и гражданских судов, военно-морской базы в Севастополе. Выстроена надежная система ПВО вокруг Москвы. Но тем не менее некоторые удары достигают своей цели», – добавляет собеседник.