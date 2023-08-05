  • Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник MQ-9A над Черным морем
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России
    Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР
    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    7 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    21 комментарий
    Новости
    18:14Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник MQ-9A над Черным морем

    Истребитель Су-30 ВКС России заставил развернуться американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны.

    18:03Турция и Украина обсудили восстановление зерновой сделки

    Министры иностранных дел Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры о возможных шагах по восстановлению зерновой сделки.

    17:58Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР

    Министерство обороны России опубликовало кадры боя, в ходе которого военнослужащие подразделений «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

    17:50В Грузии при сходе оползня погибла гражданка России

    Гражданка России Ксения Тричева найдена погибшей после схода оползня в грузинском регионе Рача, сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

    17:50Мужчина сделал предложение девушке на пляже в Кубани и утонул

    На городском пляже на Кубани мужчина утонул после того, как сделал предложение девушке. Молодые люди в нетрезвом состоянии прыгали с пирса, сообщили в Тимашевском аварийно-спасательном отряде.

    17:44«Литрес» начал проверку после утечки личных данных пользователей

    Книжный сервис «Литрес» уведомил Роскомнадзор об утечке данных клиентов и начал расследование.

    17:35Москалькова обратилась в СК из-за выселения российских детей из отеля в Турции

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации из-за выселения 90 российских детей из отеля в Анталье.

    17:30В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова

    В случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков, заявил американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

    17:26На Украине заявили о грозящем срыве отопительного сезона

    Успешное прохождение отопительного сезона на Украине находится под угрозой, так как восстановлено менее 2% поврежденных объектов энергетической инфраструктуры, заявил глава комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Украины Константин Ущаповский.

    17:23В Саудовской Аравии начались консультации по Украине

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в Джидде, переговоры будут длиться два дня, сообщил саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.

    17:14 Маломерное судно перевернулось в Карелии

    Маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии, десять человек пострадали, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

    17:04Эксперты зафиксировали новые тренды на губернаторских выборах в регионах

    Регистрация кандидатов на выборы глав регионов, которые пройдут в России 10 сентября, практически завершилась. Всего на участие в губернаторских выборах в 21 субъекте РФ претендуют 94 кандидата. По подсчетам экспертов НОМ, муниципальный фильтр преодолело 75% выдвинутых кандидатов. Эксперты отмечают тренд к росту этого показателя в 2023 году.

    16:54При обстреле ВСУ Ясиноватой ранены четыре человека

    Четверо мирных жителей ранены в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских военных, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

    16:45«Волонтеры Победы» провели трансляцию рассказа о подвиге жителей Орла

    «Волонтеры Победы» провели трансляцию видеорассказа «Код доступа: Операция «Кутузов», в котором рассказали об одной из самых масштабных и кровопролитных операций войны по освобождению Орла от нацистских захватчиков.

    16:44В МИД Венгрии заявили о невозможности страны обойтись без газа из России

    Венгрия не в состоянии обойтись без российского газа, а утверждения о том, что его поставки ведутся по завышенным ценам – это ложь, заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений венгерского МИД Тамаш Менцер.

    5 августа 2023, 18:18

    Украина перешла к экологическому терроризму на Черном море

    Попытка Украины атаковать российский танкер в Керченском проливе грозила непредсказуемыми последствиями для экологии

    Украина перешла к экологическому терроризму на Черном море
    @ Yoruk Isik/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Керченском проливе в результате атаки украинскими надводными беспилотниками был поврежден российский танкер Sig. Судно стояло на якоре недалеко от Керченского пролива. Украина фактически признала ответственность за теракт и даже пригрозила атаковать российские порты на Черном море. В экспертной среде говорят, что в Киеве рассчитывали на экологическую катастрофу, а атака на танкер была одобрена на недавнем саммите НАТО, но у России есть возможность противостоять новым угрозам.

    В ночь на субботу танкер петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» Sig получил пробоину в результате атаки морского дрона в Керченском проливе. Как сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов, за атакой на Sig стоит Украина.

    Факт атаки подтвердило российское федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), по информации которого Sig получил «пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта». Разлива нефтепродуктов не произошло по счастливой случайности: судно, которое стояло на якоре в 32 морских милях от Керченского пролива, было загружено техническим балластом. Экипаж в составе 11 человек не пострадал. На место ЧП прибыли два буксира. Сейчас танкер обездвижен и не может передвигаться самостоятельно. По информации военкоров, в районе Крымского моста был уничтожен один украинский беспилотный аппарат.

    Спасательные работы на танкере завершились в течение нескольких часов, в субботу производилась откачка воды, которая продолжалась до четырех утра. Все это время судно находилось в южной части Керченского пролива. В 2019 году танкер попал в американские санкционные списки за поставки авиатоплива в Сирию.

    В субботу днем киевский режим признал ответственность за атаку. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал любые «хлопки» в данной акватории и на Крымском мосту «абсолютно логичными». Он считает это «эффективным шагом» в отношении России. «Такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными», – заявил Малюк, который потребовал от России как можно быстрее «покинуть эту морскую акваторию».

    Также на Украине предупредили о «военной угрозе» в акватории российских портов в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Тамани. Об этом говорится в сообщении украинского учреждения «Госгидрография».

    Атаку на российский танкер прокомментировали в ООН, там призвали обе стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта. Впрочем, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что в качестве ответной меры следует нанести удары по Западной Украине. Медведев написал в своем Telegram-канале, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу». Он предположил, что киевскому режиму было мало ударов по Одессе и Измаилу, которые российская сторона нанесла в ответ на второй по счету теракт на Крымском мосту в середине июля.

    Более того, экологическая катастрофа, которую, по словам Медведева, «киевская мразь» хочет устроить в Черном море, должна, по его мнению, произойти «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками». Зампредседатель СБ РФ убежден, что это станет «окончательным решением» по зерновой сделке.

    О том, что Москва не оставит без ответа удар Киева по танкеру, говорится и в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой. По ее словам, авторы террористических атак неминуемо понесут наказание. «Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание», – заявила Захарова.

    Отметим, что на этой неделе Украина неоднократно предпринимала атаки с помощью надводных безэкипажных катеров (БЭК). В среду Минобороны сообщило о попытке атаки БЭК корабля ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. В ночь на пятницу украинская сторона попыталась атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Повреждения получил большой десантный корабль «Оленегорский горняк», который благополучно был отбуксирован в док для ремонта.

    В экспертной среде уверены, что Украина, которая теперь атакует и гражданские суда, проводит исключительно теракты. «Это самая настоящая террористическая атака на гражданский корабль, так же как и атаки на населенные пункты Донецкой, Луганской, Белгородской и Курской областей. Руководство в Киеве предпринимает такие атаки с целью убедить спонсоров в возможности наносить ущерб России», – считает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    По мнению военного эксперта, Украина активизировала свою террористическую и пиратскую деятельность на фоне переговоров с Вашингтоном по безопасности. «Ранее произошли террористические атаки беспилотников на жилые дома в Москве. Была попытка атаки на военно-морскую базу в Севастополе. Все это лежит в русле нынешней политики Киева. Это демонстрация возможности сопротивляться не на поле боя, где у ВСУ нет успехов», – отметил собеседник.

    «Это месть России за отказ от зерновой сделки, удары по украинским портам в Одессе и Измаиле. Украина и НАТО уже перешли к атакам гражданских судов, превратили Черное море в зону сплошных рисков», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Теперь российские гражданские суда в черноморской акватории нуждаются в охране, уверен эксперт. «Все это осложняет хозяйственную деятельность в Черном море и расширяет масштабы самого конфликта.

    Черное море становится ареной боевых действий и есть большой риск, что подобное будет происходить против наших кораблей в Тихом океане, Средиземном море... Но самое опасное – это удары по танкерам, что угрожает экологии»,

    – подчеркивает собеседник.

    «Мы сделаем выводы, у нас большой опыт по борьбе с дронами на рейде. Наши военные решат этот вопрос, в том числе в акватории недалеко от Крымского моста. Патрульные корабли, которые сопровождали сухогрузы с зерном, уже уничтожили несколько украинских дронов. Поэтому конвои и патрули только усилятся. Для этого и существует военный флот», – говорит Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Эксперт согласен, что Украина мстит за российские удары по портам Одессы, Измаила и особенно Ренийскому порту, в результате чего «зерновая сделка, позволявшая Украине экспортировать свою продукцию по Черному морю, накрывается медным тазом». «В дальнейшем атаки Украины с помощью морских дронов будут локализованы», – прогнозирует Дандыкин.

    Перенджиев уверен, что атакой на танкер Киев рассчитывал устроить разлив нефтепродуктов и спровоцировать экологическое бедствие в Черном море. «Нужно приложить немало усилий, чтобы устранить нефтяное пятно. В случае разлива нефтепродуктов пострадает рыболовство, произойдет массовая гибель рыбы, планктона. Обесценятся многочисленные курорты, потому что на всем черноморском побережье станет невозможно отдыхать. Речь идет не только о Краснодарском крае, но и Крыме. Для Украины и НАТО был «удобный» момент нанести нам экологический урон», – говорит эксперт.

    По мнению собеседника, атаки на танкер и порты можно считать одним из итогов недавнего вильнюсского саммита НАТО. «Принципиальные моменты по атаке наших портов были одобрены на этом саммите», – уверен собеседник.

    По его словам, Украина не обладает мощностями для изготовления морских дронов и по итогам атаки на танкер виден «результат работы всей системы спецслужб Запада». «Все эти нападения происходят как бы от имени Украины, они берут на себя ответственность. Но все прекрасно понимают, что техническими, финансовыми, инфраструктурными возможностями для проведения подобных атак обладают западные страны. А Украина – это ширма, как в свое время «Исламское государство*», которое было элементом агрессии США против Сирии», – пояснил военный политолог.

    Дандыкин согласен, что «враг сидит не только в Киеве». «Скорее всего, атаками на российские порты и суда занимаются британцы, чья техника в основном применяется украинцами для нападений на море. Я уверен, что мы примем более жесткие меры помимо тех, что мы видим сейчас. Вполне вероятно, что мы можем использовать воздушные дроны, которые смогут работать ночью, сейчас они проходят испытания», – указал эксперт.

    Александр Перенджиев также выдвинул версию, как Украине удавалось проводить атаки. По его мнению, западные спецслужбы могут оказывать давление на владельцев гражданских судов, которые проходят через Керченский пролив в сторону российских портов. «Откуда появляются эти украинские надводные катера? Почему не все из них мы можем отследить? Мне представляется, что они выходят их тех судов, которые официально идут в Новороссийск или непосредственно в Азовское море через Керченский пролив. Незаметно для наших спецслужб эти катера спускаются на воду и начинают беспрецедентную атаку», – предположил собеседник.

    Именно поэтому взятие под полный контроль черноморского побережья Украины «приобретает весьма актуальное значение».

    «В специальной военной операции черноморский фактор теперь имеет более важное значение, чем даже сухопутная составляющая.

    Происходящее показывает, насколько было важным возвращение Крыма в состав России. Без него нас бы начали придавливать всеми способами к побережью Краснодарского края», – акцентирует эксперт.

    Бартош добавляет, что БЭК могут запускаться Украиной с сухогрузов, которые выходят или заходят в Одессу. «Эти дроны могут стартовать из акватории Одессы или Николаева, а также с острова Змеиный», – уверен эксперт.

    По его словам, в качестве противодействия морским атакам ВСУ имеет смысл формировать патрули и конвои из состава флота и береговой охраны для отстрела вражеских дронов на подходе к Керченскому проливу, «но все зависит от наших ресурсов и возможностей». «Российское командование принимает меры по защите военных кораблей и гражданских судов, военно-морской базы в Севастополе. Выстроена надежная система ПВО вокруг Москвы. Но тем не менее некоторые удары достигают своей цели», – добавляет собеседник.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    В США заявили о намерении Запада заставить Киев договориться с Москвой
    Дерипаска предсказал тяжелые времена для бюджета США
    Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА
    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова
    Американский журналист сказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского
    Дачникам объяснили, в каком случае можно получить 1 млн рублей
    Мужчина сделал предложение девушке на пляже в Кубани и утонул

    Как российской экономике удается показывать рост

    Несмотря на санкции и СВО, российская экономика продолжает показывать результаты лучше ожиданий. Российский президент рассказал, что стало главным локомотивом роста нашей экономики в 2023 году. В первую очередь это промышленность, которая выполняет возросшие заказы как россиян, так и оборонки. Реальные доходы населения показали максимальный рост за два года. Как это удается? Подробности

    Перейти в раздел

    США захотели стать частью зерновой сделки

    Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия. Это следует из слов главы Госдепа Энтони Блинкена, который призвал Россию вернуться в зерновую сделку. Эти слова меняют в ситуации многое. Однако верить им нельзя. Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации

    Попытка ВСУ атаковать военно-морскую базу Новороссийска морскими дронами ставит вопрос о предотвращении таких нападений в будущем. Как говорят в экспертной среде, обнаружение беспилотников должно происходить заранее. Для этого могут применяться как специализированные буи, так и авиация. Как создать наиболее эффективную систему постоянного контроля российской акватории и в какие сроки это можно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия довела западную разведку до крайностей

    Участились случаи прямых обращений западных разведок к российским гражданам – их зовут стать предателями, сотрудничать, продавать Родину. Этим отметился и глава британской разведки МИ6 Ричард Мур, и представители ЦРУ, и настолько, что МИД РФ предложил действовать зеркально и способствовать работе граждан западных стран на разведку России. Какое отношение все это имеет к реальной работе разведок? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............