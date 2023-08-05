Эксперт назвал атаку ВСУ на российский танкер террористическим актом

Эксперт Бартош: Украина активизировала свою террористическую и пиратскую деятельность

Tекст: Андрей Резчиков

«Это самая настоящая террористическая атака на гражданский корабль, так же как и атаки на населенные пункты Донецкой, Луганской, Белгородской и Курской областей. Руководство в Киеве предпринимает эти террористические атаки с целью показать своим спонсорам возможности наносить ущерб России», – считает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

По мнению военного эксперта, Украина активизировала свою террористическую и пиратскую деятельность на фоне переговоров с Вашингтоном по безопасности. «Ранее произошли террористические атаки беспилотников на жилые дома в Москве. Была попытка атаки на военно-морскую базу в Севастополе. Все это лежит в русле нынешней политики Киева. Это демонстрация возможности сопротивляться не на поле боя, где у ВСУ нет успехов», – отметил собеседник.

Бартош пояснил, что безэкипажные катера могут запускаться Украиной с сухогрузов, которые выходят или заходят в Одессу. «Эти дроны могут запускаться из акватории Одессы или Николаева, а также с острова Змеиный», – уверен Бартош.

По его словам, в качестве противодействия атакам ВСУ на море имеет смысл формировать патрули и конвои из состава флота и береговой охраны для отстрела украинских безэкпижаных катеров на подходе к Керченскому проливу, «но все зависит от наших ресурсов и возможностей». «Наше командование принимает меры по защите военных кораблей и гражданских судов, военно-морской базы в Севастополе. Выстроена надежная система ПВО вокруг Москвы. Но тем не менее некоторые удары достигают своей цели», – добавляет собеседник.

Бартош уверен, что атакой на российский танкер Киев рассчитывал на экологическую катастрофу. «Организаторы подрыва танкера Sig в Керченском проливе могли устроить экологическую катастрофу. Если бы беспилотник попал в уязвимое место судна, туда, где находится емкости с нефтью, горючим или мазутом, то произошла бы серьезная экологическая катастрофа, которая затронула Азовское и Черное моря», – добавил Бартош.

В ночь на субботу российский танкер Sig получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло, потому что судно было загружено только техническим балластом.

В субботу киевский режим признал ответственность за атаку и предупредил о «военной угрозе» в акватории шести российских портов: Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани.

Изначально появились предположения об атаке ВСУ Крымского моста. Однако крымские власти заявили, что мост не пострадал. А позже стало известно о повреждениях танкера Sig, о чем информировал Морской спасательно-координационный центр Новороссийска.

Спасательные работы на танкере завершили еще ночью, сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы. В субботу поврежденный танкер все еще находился в южной части Керченского пролива, у входа в пролив. Сейчас на судне продолжается откачка воды.