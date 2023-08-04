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    Украина атаковала Новороссийск по наводке НАТО из космоса

    Украина атаковала Новороссийск по наводке НАТО из космоса
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова,
    Илья Абрамов

    ВСУ не оставляют попыток навредить России в Черном море. На этот раз противник при помощи БЭК решил атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Однако поставленных целей противник не достиг. Вместе с тем в экспертной среде вновь поднимают вопрос о способах защиты как российской акватории, так и самих кораблей ЧФ России.

    В ночь на пятницу ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    В экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам. На фоне этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме.

    В свою очередь мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия. По информации ТАСС, после инцидента в Новороссийске в Сочи введут дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры.

    Это не первая попытка ВСУ атаковать российские корабли в Черном море при помощи БЭК. В начале недели они попытались нанести удар по кораблям ЧФ «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добились. Инцидент произошел в 340 км юго-западнее Севастополя. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, в чем заключаются особенности украинских БЭК и как России защитить от них свой флот.

    Между тем в экспертном сообществе отмечают – если раньше противник пытался атаковать корабли в акватории, которые он не признает российской, то теперь ВСУ меняют свои подходы. Это же касается того факта, что ВСУ при атаках опираются на данные западной разведки, в том числе спутниковой. В результате можно говорить о том, что ВСУ при содействии НАТО совершили атаку в акватории, которая даже по западным меркам считается российской.

    «Новороссийск – это один из крупнейших портов на Черном море. Там расположены зерновые и нефтяные терминалы. Кроме того, это еще и военно-морская база Черноморского флота, которая готовилась и оснащалась как основная, когда Севастополь был частью Украины. Противнику это известно, поэтому и была выбрана именно эта акватория», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «На фоне ударов ВС России по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле украинские власти, очевидно, пытаются отомстить. Но мы стоим на страже своих стратегических объектов – мониторим акваторию, эффективно уничтожаем все, что представляет угрозу нашему военному и гражданскому флоту», – отметил он.

    «Безэкипажные катера, атаковавшие Новороссийск, были запущены, скорее всего, с украинского побережья. Дело в том, что скорость и запас хода этих беспилотников позволяют преодолевать большие расстояния. Маршрут для них, вероятно, прокладывался через спутниковую связь. Кроме того, это наверняка было сделано еще ночью», – добавил собеседник.

    «Для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, нам необходимо продолжать наносить удары по местам сборки и базирования украинских безэкипажных катеров средствами авиации ВКС РФ. Все возможности для этого есть, противника нужно лишить выхода к морю», – подчеркнул эксперт.

    «Кроме того, нам стоит защищать акваторию Новороссийской бухты по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности. Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача – это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», – акцентировал Дандыкин.

    Усиление разведки

    Как пишет военный эксперт Илья Крамник в своем Telegram-канале, «средства самообороны – это последний рубеж, когда противник идет уже непосредственно на цель, а когда это происходит, впору вспоминать старое – «если вам приходится вести с противником честный бой один на один, то у вас ошибка в планировании».

    «Как и в других подобных случаях, для того чтобы не пустить противника на дистанцию, где от него нужно героически отбиваться в честном бою с применением стрелкового оружия и автоматических пушек, нужно разбираться с ранним обнаружением и разведкой в целом», – полагает эксперт.

    «Это как раз та ситуация, где патрульный самолет на базе Ил-114 был бы очень к месту. Один-два самолета могли бы быть в воздухе постоянно, сильно повышая вероятность обнаружения на дальних дистанциях. Ровно для этих целей сейчас берут патрульные борты на базе региональных турбопропов многие страны третьего мира, ровно за этим содержит такие самолеты береговая охрана США. Выбор большой, от ультимативных ATR-72 MPA c полным «фаршем», включая противолодочные возможности, до относительно простых переделок», – добавил он.

    «Частично эти задачи могли бы быть возложены и на дроны типа «Форпоста» и «Иноходца», но об их применении флотом для задач морской разведки и охраны водного района в ходе СВО пока не слышно. Лучший и уж точно радикальный вариант решения проблемы – это русские военно-морские и пограничные базы в Очакове, Николаеве, Одессе, Измаиле, Рени. Не удивлюсь, если и более быстрый, чем создание нового патрульного самолета. Но и он все равно будет нужен», – рассуждает эксперт.

    По мнению военного эксперта Максима Климова, для обеспечения эффективного противодействия таким атакам ВСУ необходимо организовать постоянное патрулирование акватории морской авиацией. «Подойдут самолеты Ил-38Н и Ту-142М3. Кроме того, хорошие РЛС и РЭР позволят полностью устранить угрозу атак украинских безэкипажных катеров. Именно своевременное обнаружение – залог уничтожения до подхода к целям», – сказал он.

    «Запущены украинские БЭК могли быть как с судов в Черном море, так и, например, с острова Змеиный. Технически возможны оба варианта. Совершенно очевидно, что противник готовится к массированному и комплексному удару по нашей военной и гражданской инфраструктуре. И сейчас задача наших военных – сработать на опережение», – подчеркнул Климов.

    «Нет никаких сомнений в том, что целью украинской атаки была именно военно-морская база в Новороссийске. Офис Зеленского продолжает курс на дальнейшую эскалацию»,

    – добавил военный эксперт Юрий Кнутов. «Основная проблема в том, что БЭК способны преодолевать расстояния в несколько сотен километров. Так что противник может запускать их даже из района Одессы. Кроме того, для атак беспилотников используются так называемые корабли-матки. Это гражданские суда, с которых осуществляется запуск дронов», – отмечает эксперт.

    «Новороссийск нужно защищать так же, как сейчас Севастополь. Гражданские суда необходимо сопровождать военными конвоями, чтобы обезопаситься от атак дронов. Кроме того, нужно искать и уничтожать места дислокации и производства беспилотников. Совокупность этих мер позволит справиться с угрозой», – резюмировал Кнутов.

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