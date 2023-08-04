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Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске
Российские корабли отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийск
В ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск с применением двух морских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.
Ранее в экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам.
В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.