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    1 августа 2023, 14:44

    Черноморский флот требует новых мер защиты от морских дронов Украины

    Черноморский флот требует новых мер защиты от морских дронов Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Украина попыталась атаковать российские корабли в Черном море безэкипажными катерами. В Сети предполагают, что речь идет о недавно представленных ВСУ морских дронах-камикадзе Magura V5. Они же могли применяться противником в случае с терактом на Крымском мосту. В чем заключаются особенности этих аппаратов и как России защитить свой флот?

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами (БЭК) корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России. Инцидент произошел в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства.

    Напомним, на днях американские СМИ показали украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, который, как сообщалось, ВСУ собираются применить для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры.

    По имеющимся у телеканала CNN данным, дрон может нести до 300 кг взрывчатки при запасе хода 800 км. На видео также попал пункт управления дронами. Украинские СМИ уже сообщили, что на аппарат возлагаются большие надежды, в том числе из-за того, что это якобы полностью украинская разработка.

    Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что на черноморской части театра военных действий назрели явные перемены. Так, Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты. Но как отмечают эксперты, сейчас эта работа должна быть усилена. Кроме того, собеседники издания скептически отнеслись к утверждениям о «родине» Magura V5.

    «Сегодняшняя атака кораблей Черноморского флота вполне могла быть осуществлена морскими беспилотниками-камикадзе Magura V5. Утверждается, что это украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Что касается самих дронов, они обладают большой дальностью – до нескольких сот миль, могут дойти от Одессы до Севастополя, в зоне риска оказываются и некоторые наши газопроводы. При этом аппарат довольно быстроходный и несет приличную нагрузку – порядка 300 кг взрывчатки», – отметил собеседник.

    «Украинцы хвастаются тем, что это очень современная и эффективная разработка. Но эти аппараты уничтожаются так же легко, как и все остальные. Никаких уникальных технологий или защиты у них нет. Аналогичные дроны есть у многих стран, в том числе и у России», – рассуждает эксперт.

    «Что касается мер противодействия таким аппаратам, то мы реализуем целый комплекс. В частности, наносим удары по местам их сборки, особенно на побережье от Николаева до Одессы. Кроме того, в Черном море устанавливаются боновые заграждения, которые достаточно эффективно себя зарекомендовали. Применяются системы РЭБ, чтобы засечь их и сбить с курса, также дроны расстреливаются из пулеметов и мелкокалиберной артиллерии», – добавил он.

    «Безусловно, любые атаки на наш флот – это вызов. России необходимо регулярно совершенствовать все имеющиеся меры, чтобы эффективнее бороться с угрозами. Российская оборонная промышленность разрабатывает новые виды вооружения и средства противодействия таким угрозам», – акцентировал Дандыкин.

    «Судя по характеристикам, безэкипажный катер Magura V5 – достаточно серьезный аппарат, с хорошими тактико-техническими характеристиками. Но, скорее всего, без помощи Запада там не обошлось», – добавляет капитан III ранга запаса Максим Климов.

    «В качестве мер противодействия таким БЭК наиболее эффективно применять РЛС, поскольку он хорошо заметен для них. Кроме того, самое эффективное средство поражения – это корабельные артиллерийские установки АК-630 калибром 30 мм», – отметил он.

    «Но одновременно с этим ВС РФ должны активнее задействовать морскую авиацию.

    Патрулирование акватории противолодочными самолетами средней дальности Ил-38Н и новыми вертолетами позволит полностью снять угрозу применения беспилотных катеров», – добавил собеседник. «При этом, конечно, слабо вооруженные корабли рискуют быть потопленными. Вместе с тем наибольшую угрозу представляют не просто массированные атаки БЭК, а удары, комбинированные с противокорабельными ракетами. В таком случае без применения морской авиации для защиты Черноморского флота не обойтись», – подчеркнул он.

    «Для защиты наших кораблей от угрозы со стороны безэкипажных катеров, таких как Magura V5, необходимо усиливать разведку черноморской акватории при помощи БПЛА. Эффективным средством мониторинга являются РЛС наземного и воздушного базирования», – указывает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «При этом при фиксации любой подозрительной активности на воде необходимо поднимать в воздух морскую авиацию, а также вертолеты. Они должны пребывать в режиме дежурства, чтобы при необходимости оперативно приступить к боевым задачам», – отметил он.

    «Кроме того, полный контроль над островом Змеиный позволил был нам обезопасить российские корабли в Черном море. Его расположение отлично подходит для того, чтобы пресекать запускаемые противником беспилотники, нанося удары по портам и военной инфраструктуре Николаевской и Одесской областей», – заключил Бартош.

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