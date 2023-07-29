В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море

CNN показала украинский морской дрон, который ВСУ планируют использовать для атаки на российские корабли в Черном море

Tекст: Антон Никитин

В репортаже CNN утверждается, что украинские плавучие дроны будут охотиться на российские военные корабли в акватории Черного моря. По имеющимся у авторов материала данным, украинский морской беспилотный катер может нести до 300 кг взрывчатки при запасе хода 800 км.

Американский телеканал CNN показал украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, которые Киев применяет для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. На видео также попал пункт управления дронами, сообщает Life.





Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Кроме того, 11 июня российский корабль «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил в Черном море атаку украинских морских беспилотников.



Помимо этого, 24 мая надводные украинские дроны атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ России самостоятельно вернулся в Севастополь. Позже стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как пресечь новые теракты Украины на Черном море.