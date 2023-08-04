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    4 августа 2023, 11:08

    Россия лишает Украину выхода к морю

    Серия ударов России по портовой инфраструктуре отрезает Украину от выхода к морю

    Россия лишает Украину выхода к морю
    @ Oleh Kiper/Odesa Regional State Administration/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    В результате российских ударов по Измаилу серьезно повреждена портовая инфраструктура, в том числе здание Дунайского пароходства и другие объекты. Работа порта, который оставался последней возможностью для транспортировки украинского зерна по воде, приостановлена. С учетом ранее нанесенных ударов по порту в Одессе Украина фактически лишается полноценного доступа к Черному морю. Как России удалось отрезать ВСУ от выхода к большой воде?

    На этой неделе Россия нанесла очередную серию мощных ударов по портовой инфраструктуре в Причерноморье. В расположенном в Одесской области городе Измаил частично разрушены портовая инфраструктура, элеватор и морской вокзал. Этот город в устье Дуная находится недалеко от границы с Румынией. Это последний порт, через который транспортировалось зерно.

    В результате ударов, которые осуществлялись дронами-камикадзе «Герань-2», также были разрушены резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения, нефтяная база.

    Кроме того, в ночь на 2 августа власти Одесской области сообщали о пожарах на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. Один из координаторов Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости», что российские удары по Измаилу пришлись по базе, где ремонтировались украинские военные катера, местам расположения иностранных наемников и по зданию управления пароходства.

    После теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту в ночь на 17 июля, российские Вооруженные силы нанесли целую серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску, Николаеву и другим портам на Черном море, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива. На этой неделе главной целью для удара стал Измаил.

    В экспертной среде полагают, что Россия за считанные дни сумела добиться частичной морской блокады Украины, причем для этого не понадобилось задействовать спецназ и морских пехотинцев. Эта задача решается без территориального контроля береговой линии благодаря слаженной работе ВКС и ВМФ России. Получается, формально у Украины пока еще есть выход к морю, но в реальности она его теряет.

    При этом такой вариант блокады естественно отличается от классической морской блокады. В идеале под этим подразумевается полная изоляция неприятеля от остальных государств со стороны моря, а также разрыв коммуникаций противника и воспрещение прохода сил флота противника через зону блокады.

    Соответственно, ведение боевых действий должно сопровождаться созданием противолодочных, противокорабельных, противовоздушных и других рубежей, а также ударов и атак, проводимых ВС России по единому замыслу и плану для недопущения прохода через блокадную зону сил, войск и транспорта противника.

    Но поскольку военный конфликт на Украине носит гибридный характер, а военно-морской флот противника, точнее его крупные силы добиты еще в мае, то и морская блокада теперь носит специфический характер. Ведь бить по гражданскому транспорту, который якобы перевозит зерно, а на деле оружие и ГСМ – это неправильно. Значит, нужно лишить противника портовой инфраструктуры, и тогда транспорт просто не сможет выгружать оружие и боеприпасы в достаточных объемах.

    Иными словами, морская блокада Украины выражается не в том, что российские военные угрожают уничтожать корабли. А в том, что с помощью дальнобойного оружия уничтожается портовая инфраструктура, предназначенная для обслуживания этих кораблей. И это довольно нестандартный подход к решению подобного рода задач.

    «По сути, Россия с помощью авиации, высокоточных ракет и БПЛА осуществляет морскую блокаду Украины. Портовые сооружения частично разрушены. Эту блокаду можно эффективно поддерживать с помощью имеющихся сил и средств, но удары должны быть регулярными и повторяющимися в том случае, если противник возьмется восстанавливать инфраструктуру», – отмечает Константин Сивков, капитан I ранга запаса.

    «Порт Измаила – это альтернативный путь для перевалки украинского зерна. Но там же находятся склады боеприпасов. По реке Дунай на Украину могут доставлять для противника ГСМ и все что угодно. Украинцы пользовались этим маршрутом благодаря зерновой сделке», – указывает Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга запаса.

    По его словам, удары по Измаилу Россия может продолжать с помощью крылатых ракет, боевой авиации и беспилотников. Более того, российские военные готовы к возможным ответным действиям ВСУ, которые носят, как правило, террористический характер и осуществляются либо безэкипажными катерами, либо диверсионными группами.

    «В целом нам хорошо известно, что в портах Одессы и Измаила созданы склады боеприпасов, вооружений и ГСМ. Накопление ресурсов стало возможным, потому что в рамках зерновой сделки Россия обязалась не наносить удары по этим объектам», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Но после выхода из сделки ВС России смогли вести огонь «по всем складам и местам выгрузки оружия».

    «Мы вывели из строя объемные склады ГСМ, беспилотников и вооружений. Мы продолжаем наносить эти удары. Это фактически дистанционная нейтрализация тех военных объектов, которые имели прямое отношение к снабжению вооруженных формирований противника», – добавил собеседник.

    По его словам, полноценная дистанционная блокада противника станет возможной только в том случае, если вывести из строя всю портовую инфраструктуру. «Конечно, для решения этих задач можно было бы высадить десант. Но зачем на текущем этапе СВО рисковать жизнями наших солдат? Для решения этой задачи достаточно продолжать удары силами ВКС и ВМФ на регулярной основе», – подытожил Кнутов.

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