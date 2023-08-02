Порт Измаила на Украине приостановил свою работу после взрывов

Tекст: Елизавета Шишкова

Воздушная тревога звучала на Украине минувшей ночью. Сообщалось о взрывах в Киеве, также взрывы были в Измаиле, где находится крупный порт на реке Дунай, передает ТАСС.

Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что на объектах портовой и промышленной инфраструктуры после взрывов произошли возгорания.

Ранее сообщалось, что взрывы в украинской столице ночью продолжались в течение десяти минут.