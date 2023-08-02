Порт Измаила на Украине приостановил свою работу после взрывов

  • МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной
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    Польша начала воспитывать Зеленского
    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    Белый дом возмутился решением Fitch понизить кредитный рейтинг США
    Добровольцам теробороны Белгородской области выдали оружие
    Российские войска взяли восемь украинских «опорников» за три дня
    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
    Шеслер: Украина осознанно хамит западным странам
    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    44 комментария
    Новости
    14:48На Украине российскому военкору Андрею Руденко предъявили обвинение

    Служба безопасности Украины выдвинула обвинения специальному корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, которого обвинили в оправдании действий России и коллаборационизме, сообщила пресс-служба ведомства.

    14:46Путин поблагодарил удостоенных госнаград героев СВО за службу

    Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля поблагодарил участников спецоперации за проявленный героизм.

    14:40Назван объем поступающей за сутки в канал Северский Донец воды

    Из реки Дон в водовод «Дон – Северский Донец» поступает до 270 тыс. кубометров в сутки, канал был возведен специалистами Военно-строительной компании (ВСК) и предприятиями со всей страны в рамках проекта «Большая вода».

    14:38Путин вручил госнаграды артисту Винокуру и космонавту Шкаплерову

    Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам, среди которых Народный артист РСФСР Владимир Винокур и замначальника управления ФГБУ Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтом им. Гагарина Антон Шкаплеров.

    14:36Тренера «Зенита» дисквалифицировали на матч по итогам игры с «Ростовом»

    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака на одну игру по итогам матча второго тура премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

    14:25Работодателей участников СВО предложили приравнивнять к соцпредпринимателям

    Рабочая группа по спецоперации внесла в Госдуму законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые трудоустраивают участников спецоперации, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    14:24В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере

    Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере «Строитель» в Благовещенском районе Приамурья, идет доследственная проверка, сообщили в СК по региону.

    14:21«Автотор» объявил об отгрузке серийно произведенных джипов BAIC BJ40

    Началась отгрузка среднеразмерного внедорожника BAIC BJ40 калининградского завода «Автотор», сообщили в пресс-службе компании.

    14:14МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

    Эмоции отдельных представителей киевского режима привели к ухудшению дипломатических отношений Украины и Польши, заявил замглавы МИД республики Павел Яблонский.

    14:12В АТОР назвали самые выгодные направления для отдыха до конца летнего сезона

    Дешевле всего можно отдохнуть внутри России до конца летнего сезона в Крыму, а за рубежом – в Египте и ОАЭ, сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    14:08Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

    14:04В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении

    Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным», сообщила The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

    14:04Политолог: Украина осознанно хамит западным странам

    Украина осознает, что является главным инструментом Запада в противостоянии с Россией. Именно поэтому Зеленский и его команда будут хамить всем, кому посчитают нужным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее между Польшей и Украиной разгорелся дипломатический скандал. Причиной стало недовольство Варшавы отсутствием благодарности со стороны Киева.

    13:59Эрдоган анонсировал вероятный рекорд по числу российских туристов в Турции

    В Турции может быть установлен новый рекорд по числу туристов из России, заявил президент республики Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

    13:57Шойгу заявил о проявленных в ходе СВО героизме и мужестве бойцов ВДВ

    Российские военнослужащие ВДВ в ходе участия в специальной военной операции проявляют мужество, героизм, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

    2 августа 2023, 13:46

    Порт Измаила на Украине приостановил свою работу после взрывов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате взрывов приостановлена работа порта Измаила в Одесской области, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Воздушная тревога звучала на Украине минувшей ночью. Сообщалось о взрывах в Киеве, также взрывы были в Измаиле, где находится крупный порт на реке Дунай, передает ТАСС.

    Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что на объектах портовой и промышленной инфраструктуры после взрывов произошли возгорания.

    Ранее сообщалось, что взрывы в украинской столице ночью продолжались в течение десяти минут.

    1 августа 2023, 19:16
    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель остановившего колонну техники ВСУ танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    Командир второй танковой роты с позывным Монолит рассказал, что сначала стояла задача зачистить поселок Новоадаровка в Запорожской области.

    «Так получилось, что мне пришлось сесть за рычаги этого танка, потому что штатного механика ранило. Чтобы время не терять, я сам сел за рычаги танка, и поехал выполнять задачу. Впоследствии появилась техника, и завертелась совсем другая история», – рассказал в интервью «Звезде» танкист.

    По его словам, до подхода техники ВСУ наводчик уже уничтожил одну бронемашину. Монолит отметил работу российских артиллеристов, которые «очень хорошо отработали».

    «Противник допустил тактические ошибки, техника скучилась, сгруппировалась, чем российские бойцы воспользовались», – отметил танкист. По словам другого члена экипажа, у них каждый боевой выезд такой – они «просто выполняют свою работу».


    Между тем,Минобороны анонсировало фильм про героический экипаж «Алеша», где танкисты передают большой привет производителям «Леопардов» и обещают «познакомиться с «Абрамсами».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (23)
    2 августа 2023, 02:25
    Белый дом обвинил Fitch в неправильной оценке рейтинга США

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о несогласии Вашингтона с решением Fitch понизить рейтинг США

    Белый дом обвинил Fitch в неправильной оценке рейтинга США
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом категорически не согласен с решением агентства Fitch понизить кредитный рейтинг США, заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер обвинила Fitch в том, что при прежней администрации оценки давались по другой модели, а новая «бросает вызов реальности». По ее словам, Fitch понизило рейтинг США «в момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики». Жан-Пьер сказала, что американской экономике угрожает «экстремизм республиканских чиновников», которые препятствуют мерам, выдвигаемым Байденом, передает РИА «Новости».

    Напомним, рейтинговое агентство Fitch впервые понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+.

    Коментарии (28)
    2 августа 2023, 02:59
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    После доклада главы разведки Украины Буданова Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    Зеленский выступил с угрозами в адрес России
    @ President of Ukraine/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины. Украинский президент выступил с угрозами в адрес России.

    Зеленский рассказал, что «отдельный подробный доклад» сделал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Зеленского, Россия «точно почувствует последствия» украинской «работы». «Серьезно почувствует», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на фоне провалов контрнаступления вооруженных сил Украины киевский режим активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. После этого в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.

    Коментарии (32)
    1 августа 2023, 17:45
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для ВСУ контрнаступление превратилось в бойню

    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Dialogue works он заявил, что Киев находится под огромным давлением Запада, который требует результата. В результате ВСУ отправляют на убой на хорошо укрепленную российскую линию обороны, передает РИА «Новости».

    Джонсон назвал нехватку артиллерии и практически полное отсутствие авиации главной проблемой украинских войск, силы у Киева будут продолжать истощаться.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (21)
    1 августа 2023, 21:54
    Турция приостановила экспорт оливкового масла

    Минторг Турции сообщил о приостановлении экспорта оливкового масла до 1 ноября

    Турция приостановила экспорт оливкового масла
    @ Movementway/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство торговли Турции приняло решение о приостановке экспорта оливкового масла из страны до 1 ноября. Ведомство объяснило такой шаг ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

    По данным Международного совета по оливкам (IUC), на которые ссылается турецкое ведомство, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% на фоне засухи в Европе, в первую очередь в Италии и Испании. В Турции, напротив, производство выросло на 62%, передает ТАСС.

    Экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль 2023 года вырос на 240%, составив 136,5 тыс. тонн. Причем из-за роста мировых цен на масло значительное удорожание зафиксировано в Турции – на 102%.

    Министерство торговли Турции подчеркивает, что из-за установленных ЕС высоких таможенных пошлин Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах – членах ЕС в «крайне небольших» количествах. При этом Испания и Италия, по данным ведомства, перерабатывают поставленное Турцией масло оптом и в бочках и затем под собственными брендами продают их в третьи страны.

    Так, с ноября 2022 года экспорт турецкого масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз в сравнении с тем же периодом предыдущего года, а в Италию – в 44 раза.

    Ранее сообщалось, что июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. Отмечалось, что из-за мер по экономии воды ожидаются снижения объемов производства вина и оливкового масла.

    Коментарии (20)
    2 августа 2023, 09:11
    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    «Поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск. Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил ... всегда достойно выполняли долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

    Путин добавил, что сегодня патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в спецоперации. «Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию», – указал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат твердо стоять на страже национальных интересов государства.

    Коментарии (4)
    2 августа 2023, 03:58
    Взрывы прогремели на Украине

    В Киеве и Одесской области Украины прогремели взрывы

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ заявили о мощных взрывах в Киеве, передает RT.

    Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле, который является крупным портом на Дунае, передает ТАСС.

    Местные власти сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Одесской областях. В ряде других регионов Украины также объявлена воздушная тревога.

    «Военкоры Русской весны» пишут о «мощных взрывах и стрельбе в Киеве», пожарах от ударов «Гераней» под Одессой. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что в Измаиле поражен порт, «пылает нефтебаза».

    Вечером во вторник сообщалось о взрывах в Харьковской области.

    Напомним, во вторник во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (7)
    1 августа 2023, 15:37
    Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку
    Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей, заявил обозреватель Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian.

    Он отметил, что санкции совершенно неэффективны в плане влияния на ход и возможный итог конфликта на Украине. Европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер с российской стороны, передает РИА «Новости».

    Дженкинс считает, что Запад попал в ловушку из-за того, что гордость не позволяет ему остановиться. По мнению автора статьи, западные страны не сделали прогноз последствия санкций до их введения. «Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы», – пишет автор статьи.

    Обозреватель считает, что сейчас наступило время для переговоров с Москвой, даже если это подорвет веру США и Европы в излюбленное оружие агрессии – экономические санкции.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок ответных мер на санкции.

    Коментарии (19)
    1 августа 2023, 19:32
    В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами

    На сербско-венгерской границе обнаружили 300 нелегалов и девять автоматов

    В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербские правоохранители задержали у венгерской границы 300 нелегальных мигрантов, также там нашли девять автоматов и боеприпасы к ним, сообщили в МВД страны.

    В операции участвовали 820 сотрудников МВД, включая бойцов Специального антитеррористического подразделения, жандармерию и отряд быстрого реагирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Нелегалов нашли в лесном поясе у венгерской границы, всего задержано 300 человек. Из них 13 задержали по статье уголовного кодекса, на 27 завели дела об административных правонарушениях. Полиция также нашла девять автоматов, охотничий карабин с оптическим прицелом, три пистолета и 841 патрон.

    Остальных обнаруженных мигрантов доставили во временные приемные центры. Национальная принадлежность мигрантов не уточняется.

    Коментарии (4)
    2 августа 2023, 10:10
    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после ночных взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    После ночных ударов самые значительные повреждения зафиксированы на объектах на юге Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Глава государства подтвердил наличие повреждений, добавив, что самые значительные из них зафиксированы на юге страны, передает ТАСС.

    Ночью в Измаиле Одесской области произошли взрывы. Также сообщалась о работе ПВО в Киеве. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры региона произошли пожары.

    Коментарии (17)
    1 августа 2023, 19:41
    Авиакомпания «Туркменистан» сочла опасными полеты в Москву
    Авиакомпания «Туркменистан» сочла опасными полеты в Москву
    @ Марина Лысцева/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авиаперевозчик «Туркменистан» объявил о приостановке рейсов из Ашхабада в Москву, сообщили в пресс-службе компании.

    Приостановка вводится в связи с «воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне» и на основании оценки «рисков в целях обеспечения безопасности полетов» с 1 августа, передает ТАСС.

    Теперь рейсы по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад.

    В кассах авиакомпании указали, что рейсов в Москву не будет до 22 августа. Сейчас из Туркмении в Россию полеты проводят «Туркменские авиалинии» и S7.

    Коментарии (12)
    1 августа 2023, 17:37
    Прилепин заявил, что назначен замкомандира полка Росгвардии «Оплот»
    Прилепин заявил, что назначен замкомандира полка Росгвардии «Оплот»
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Писатель Захар Прилепин заявил во вторник, что стал заместителем командира полка Росгвардии «Оплот», он уточнил, что вернется в строй после полного выздоровления.

    Батальон «Оплот» был создан полковником Сергеем Завдовеевым, сейчас он расширяется до полка и получает личный состав и тяжелое вооружение, сказал писатель, передает ТАСС.

    Прилепин отметил, что получил должность замкомандира полка и вернется в строй после излечения.

    Напомним, в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб соратник писателя Александр Шубин. Прилепин получил ранения и сейчас восстанавливается после лечения.

    Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Прилепина.

    Коментарии (10)
    2 августа 2023, 06:48
    Власти Одесской области сообщили о пожарах

    Глава Одесской областной администрации Кипер сообщил о пожарах на объектах инфраструктуры

    Власти Одесской области сообщили о пожарах
    @ Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На объектах портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области Украины возникли пожары, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

    Кипер сообщил, что на место прибыли сотрудники экстренных служб, передает ТАСС.

    Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины. В частности, взрывы прогремели в Измаиле, который является крупным портом на Дунае.

    Коментарии (12)
    1 августа 2023, 22:52
    Украинские телефонные мошенники стали террористами

    Телефонные мошенники перестали ограничиваться выманиванием денег у россиян и стали провоцировать жертв на преступления

    Tекст: Антон Антонов

    В России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, пишут СМИ, связывая изменения с деятельностью украинских спецслужб.

    Как и прежде, мошенники выдают себя за сотрудников банка или правоохранительных органов. Они убеждают жертву, что с ее счета собираются «украсть деньги», подговаривают набрать кредитов и перевести на счет аферистов, пишет «Комсомольская правда».

    Однако если прежде мошенники на этом останавливались, то сейчас они уговаривают своих жертв «участвовать в операции по поимке тех самых негодяев». «Нужно, мол, устроить переполох в здании, где аферисты скрываются. Например, прийти в банк с оружием. Или поджечь военкомат», – сообщает «КП».

    Так, 53-летний житель Санкт-Петербурга поджег дверь и попытался протаранить ворота на машине. Объясняя свои действия, он заявил, что в соцсетях ему «написал сотрудник ФСБ Колесников, сказал, что необходимо достать документы, содержащие важные сведения на тему Украины», которые якобы находятся в военкомате. Как указывает «Комсомольская правда», «лже-силовик, вероятно, сам и звонил с Украины».

    В Воронежской области «сотрудник ЦБ» заявил 24-летней учительнице истории, что неизвестные оформляют на нее кредит, и велел ждать «звонка от правоохранителей», а те уже «подключили девушку к «спецоперации», велев ей «бросить зажигательную смесь в военкомат, где организовали свой штаб преступники».

    Указывая на стремительную «мутацию» телефонных мошенников, издание рассказало, как весной 77-летнюю сотрудницу «Комсомольской правды» Татьяну Адабаш мошенник, представившийся офицером ФСБ, убедил перевести 2,6 млн рублей и спрятаться в соседнем регионе. Женщине внушили, что она должна скрываться от преступников.

    Координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев считает вероятным, что преступные кол-центры на Украине «находились ранее или теперь поступили на финансирование от украинского режима и спецслужб Киева, которые их переориентировали».

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую  телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (14)
    1 августа 2023, 18:19
    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота

    The Sierra Leone Telegraph: В Сьерра-Леоне арестована группа военных за подготовку нападений на госучреждения

    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота
    @ REUTERS/Cooper Inveen

    Tекст: Ольга Никитина

    Группа высокопоставленных военных в Сьерра-Леоне арестована по подозрению в подготовке массовых акций протеста и подготовке мятежа, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию западноафриканской страны.

    Военные, по данным правоохранителей, планировали провести массовые акции протеста, чтобы «совершить нападение на государственные учреждения», в промежуток между 7 и 10 августа, передает ТАСС со ссылкой на The Sierra Leone Telegraph.

    Власти отметили, что среди задержанных есть высокопоставленные военные, при этом точное число задержанных не раскрывается.

    В июне в Сьерра-Леоне прошли президентские выборы, в результате которых на второй срок был переизбран Джулиус Маада Био.

    Сьерра-Леоне граничит с Гвинеей, где власть захватили военные в результате государственного переворота. 

    Коментарии (6)
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    Российские туристы следят за модой и безопасностью

    Туристический сезон в этом году оказался нетипичным. Во-первых, спрос удивительным образом в зимние месяцы оказался выше, чем в летние. Хотя обычно все наоборот. Во-вторых, направления отдыха россияне выбирают тоже необычные. Что стоит только один Дагестан или новое ответвление от глемпинга – избинг за почти 30 тысяч в сутки. Какие еще особенности таит туристический сезон в этом году? Подробности

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    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

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    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике

    Россия приступает к масштабному освоению арктических территорий. Речь идет далеко не только о стратегически важном Северном морском пути, но и о других не менее значимых задачах. Что в первую очередь государство планирует сделать в Арктике и как эти территории усилят безопасность страны и станут в итоге прибыльными? Подробности

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    Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

    Судя по всему, недавний саммит НАТО окончательно показал Западу, насколько раздражающим и неудобным партнером является президент Украины Зеленский. Последние публикации в западной прессе сложно воспринимать иначе, как прямые намеки на то, как Зеленский будет убран из украинского руководства и кто именно придет ему на смену. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

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