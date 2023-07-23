Украинские ракеты бьют по русской истории

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23 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:20  |  vz.ru
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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Один из лучших послов Украины уволен Зеленским за дело

Пристайко стал первым главой МИД при президенте Зеленском, но теперь надежно впал в немилость Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отомстил послу в Британии Вадиму Пристайко: опытный и ценный для страны дипломат отправлен в отставку за критику президентского хамства. Чем Пристайко отличался от прочих послов Украины? И почему его увольнение хорошая новость? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

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    Военный эксперт Кнутов: Судя по кадрам с места событий, собор в Одессе разрушен украинским ЗРК
    В результате некорректной работы украинской ПВО в Одессе повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор
    		  
    23 июля 2023, 20:35
    Фото: REUTERS/Serhii Smolientsev
    Текст: Дарья Волкова

    «Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей». Такими словами политологи оценивают разрушения, нанесенные крупнейшему православному храму Одессы. Киевский режим утверждает, что это сделала Россия, но неоспоримые доказательства говорят о прямой ответственности ВСУ.

    В ночь на воскресенье в Одессе произошла серия взрывов. В нескольких районах Одессы вспыхнул пожар. Одним из пострадавших зданий стал главный православный храм города - Спасо-Преображенский кафедральный собор. Украинские Telegram-каналы опубликовали фотографии, на которых видны масштабные разрушения. В этом событии киевский режим немедленно обвинил Россию. Президент Украины Зеленский заявил, что «никакого оправдания быть не может... За Одессу обязательно будет ответ».

    Между тем, эксперты сразу предположили, что разрушения собора вызваны вовсе не российскими, а украинскими ракетными комплексами.  В частности, военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале предположил, что речь может идти о ракетах зенитного комплекса С-300 ВСУ.

    В Минобороны РФ подтвердили, что был нанесен «групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса». Напомним, именно с помощью безэкипажных катеров не так давно был нанесен удар по Крымскому мосту. Таким образом, это и есть ответ - России за атаку на Крымский мост.

    Однако Минобороны категорически отвергло спекуляции о том, что Спасо-Преображенский кафедральный собор мог быть задет российским оружием. В ведомстве подчеркнули, что все уничтоженные ночью 23 июля объекты, где ВСУ готовили теракты против России, располагались на безопасной дистанции от храма. Наиболее вероятной причиной разрушений в храме является падение украинской зенитной управляемой ракеты.


    Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. Так, в июне Россию обвинили в попадании ракет в жилые дома в Одессе. На самом же деле, это были не русские ракеты, а украинские. Как отмечали в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах», «перед нами – преступления не только украинских военных, но и западных политиков».

    «Украине свезли военный хлам со всего мира. У поставленных ВСУ зенитных ракет давно вышли все сроки хранения. На них годами не проводились никакие профилактические и регламентные работы. Поэтому ракеты ПВО Украины летят черт знает куда – и попадают не по русским «Калибрам», а в жилые дома», – пишут авторы канала. «А чтобы этого избежать, вооруженные силы Украины должны отказаться от собственной террористической тактики – располагать комплексы ПВО в гуще жилых кварталов», – акцентировали они.


    В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.

    Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявлял, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО. На прошлой неделе представитель командования воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат также признавался, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны, поэтому для прикрытия важных объектов их концентрируют в городах.

    Таким образом, представители киевского режима открыто говорят о том, что именно зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) ВСУ несут ответственность за все подобные инциденты.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты единодушны во мнении о том, что по Спасо-Преображенскому кафедральному собору прилетела именно ракета ЗРК, стоящего на вооружении Украины. Кроме того, они отметили, что украинским властям выгодно, чтобы их ЗРК разрушали объекты культурного наследия, так или иначе связанные с русской историей.

    «Спасо-Преображенский кафедральный собор, конечно, жаль. В постсоветское время его очень хорошо восстановили. Но Вооруженные силы России не причастны к его сегодняшнему разрушению», – сказал депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман. Вассерман имеет в виду, что большевики в свое время взорвали собор, а восстановлен он был лишь во времена независимости Украины. Строго говоря, храм не имеет исторической ценности, это новодел, однако он копирует оригинальную постройку, созданную в Одессе во времена Российской империи.

    «Всему виной стали украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные посреди жилой застройки. Такая дислокация создает серьезные помехи для радиолокации, искажается сигнал, и ракета меняет траекторию. Кроме того, техническое состояние украинских ЗРК вызывает большие вопросы, – отметил Вассерман. - Поэтому ответственность за любые повреждения храма при таких обстоятельствах всецело лежит на вооруженных силах Украины, а также совести украинской власти и ее союзников из НАТО».

    «Украина всеми способами уничтожает культурное наследие, причем русское. Это одна из целей, стоящих перед Киевом. Я напомню, что в 1864 году польский политик и историк Валериан Калинка, разбирая причины провала польского мятежа, выразил своеобразную мысль. Ее суть сводилась к тому, что раз уж полякам не удалось добиться, чтобы русские, несколько веков проживающие под польской властью, стали поляками, то необходимо хотя бы сделать так, чтобы они перестали быть русскими», – отметил депутат.

    «Соответственно и сегодня, спустя много лет, любая попытка воплотить в жизнь польскую концепцию «Украина – не Россия» сопровождается не только террором против русского большинства, проживающего на этих территориях, но и уничтожением русского культурного наследия. Поэтому очевидно, что произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культуры и культурного наследия, связанного с российской историей», – полагает парламентарий.

    Замечание Вассермана про русское культурное наследие стоит отметить особо. Украина обвинила Россию в атаке на культовые объекты Одессы, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Эти сооружения действительно под охраной ЮНЕСКО, однако изначально они построены в русском городе Одесса. «После того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности», ответила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    У военных экспертов есть точный ответ на вопрос о том, почему в разрушении храма виновна именно Украина. «Если бы на храм действительно упали наши высокоточные крылатые ракеты, например, «Калибры», то от него максимум, что осталось бы – это несущие стены, – сказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. - Судя же по кадрам с места, последствия совсем не такие, значит, был прилет из ЗРК, составляющих украинскую ПВО.

    Я допускаю, что произошедшее могло быть и намеренной провокацией украинской власти. В Одессе многие люди остаются верными православию. Поэтому для руководства Украины выгодно уничтожить храм, чтобы потом обвинить в этом Россию.

    Вполне возможно, что ВСУ могли запустить и беспилотник для нанесения такого удара», – рассуждает собеседник.

    «Вооруженным силам Украины, как и киевской власти, абсолютно плевать, куда падают их ракеты. Любой ценой они пытаются закрыть военные объекты, а уж когда ракета прилетает в жилой дом, или храм – это их не беспокоит», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Украина с большим желанием уничтожает культурные символы, связанные с русской историей. Я сильно сомневаюсь, что, если Одесса останется под властью нынешнего руководства Украины, собор захотят восстановить. Разве что используют это в качестве пиар-акции, покрасуются ради красивых сюжетов, но не более того», – заключил Онуфриенко.
     
     
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