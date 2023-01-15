При падении ракеты на жилой дом в Днепропетровске погибли 20 человек

Глава администрации Днепропетровской области Резниченко заявил о 20 погибших при падении ракеты на жилой дом

В результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести, сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Он заявил, что в результате трагедии погибли 20 человек, ранения получили 73 человека, включая 14 детей, еще около 40 человек остаются пропавшими без вести. По словам мэра Днепра, из-за обстрела без электричества остался один из районов города, передает Газета.Ru.

Заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко добавил, что в разрушенном подъезде было 72 квартиры, где проживало до 200 человек, из которых около 50 – дети. Всего в доме проживали порядка 1,7 тыс. жителей.

В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Он уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».