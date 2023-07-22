Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

Участившиеся попытки ВСУ атаковать Крым указывают на неудачи Украины на фронте

В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов.

В субботу в результате атаки украинских беспилотников на Красногвардейский район Крыма произошла детонация на складе боеприпасов. Очевидцам удалось снять видео на месте происшествия. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, разрушений и пострадавших нет, но будет эвакуировано население в радиусе пяти километров от места ЧП. Также для минимизации рисков приостановлено движение на Крымской железной дороге. До этого сообщалось о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Для ликвидации возможных последствий ЧП задействованы сотрудники МЧС и привлечены все профильные службы. «Рассчитываем, что последствия будут устранены в сжатые сроки», – сообщил глава Крыма.

Он сравнил происходящее с пожаром на складе с боеприпасами в Кировском районе Крыма 19 июня. Возгорание в ночь на среду привело к детонации боеприпасов, были эвакуированы 2,2 тыс. жителей четырех близлежащих сел. Пострадавших не было. Причины ЧП власти не называли.

Ранее в субботу в Telegram-каналах появились сообщения об атаке беспилотниками аэродрома и нефтебазы рядом с поселком Октябрьский под Симферополем. Украинские СМИ сообщали о попадании по складу боеприпасов. Аксенов попросил жителей и гостей республики соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации. По его словам, все оперативные данные будут размещаться на официальных крымских ресурсах.

В последнее время Украина неоднократно пыталась поражать цели в Крыму. В начале недели надводными беспилотниками был атакован Крымский мост. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, дочь погибших получила ранения. На ремонт моста, по предварительным оценкам, потребуется 1 млр рублей.

В ночь на вторник российская система ПВО сбила на востоке Крыма девять беспилотников, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Утром в четверг украинский беспилотник атаковал поселок городского типа Раздольное на северо-западе полуострова. В результате были повреждены четыре административных здания, погибла 14-летняя девочка.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в разговоре с РИА «Новости» заявил, что у «мразей, засевших у власти в Киеве», «уже есть отработанная рабочая схема: попадают в гражданский объект и объявляют, что это не они, а ФСБ или люди сами себя уничтожили».

В качестве примера он привел атаки на Крымский мост и поселок Раздольное. «Мало того, сейчас попытки разного рода провокаций и терактов с их стороны будут учащаться. На фронте их дела совсем плохи, так что им нужны краткосрочные громкие «победы», хоть над 14-летней девочкой из Белгорода, хоть над ребенком из Раздольного. Любую такую гадость они будут пиарить как «великую перемогу». Твари, ничего другого не могу сказать», – заявил Константинов.

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«Атака беспилотников на склад боеприпасов в Крыму имеет в большей степени пиаровское, а не практическое значение. Украинские войска не могут продвинуться вглубь российской обороны в восточных областях, но им надо показать, что они побеждают на каких-то участках», – считает Владимир Гундаров, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса.

В украинских СМИ отсутствует информация о крупных успехах ВСУ, кроме сообщений о продвижении «на сто метров», добавляет собеседник. «Это не та победа, которая требуется Киеву и его западным кураторам. ВСУ нужно что-то предъявить. А самые резонансные события, конечно, происходят в Крыму. Если противник не может повторить атаку на Крымский мост, который считает целью «номер один», то запускает беспилотники на территорию полуострова», – подчеркнул Гундаров.

По его словам,

для Украины, особенно жителей западных регионов, Крым имеет сакральное значение, именно поэтому ВСУ «бьют по самому больному месту в сознании россиян».

Эксперт пояснил, что российская система противовоздушной обороны построена по «очаговому принципу» – в первую очередь прикрыты важные стратегические объекты, такие как АЭС, Крымский мост. Кроме зенитных ракетных комплексов и средств ближнего радиуса действия они защищены дежурными силами авиации, средствами РЭБ. «Если создавать сплошную линию обороны, то страна будет работать только на ПВО, все остальное не будет защищено», – считает собеседник.

С тем, что все направления не прикроешь, согласен и военный эксперт Василий Дандыкин. «Но сейчас стала очень хорошо работать наша РЭБ. Это отмечает в том числе и враг. Впрочем, мы бьем по украинским складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ). Это тоже чувствительные удары. Враг огрызается, происходит насыщение американскими и другими беспилотниками, в том числе ВСУ используют оставшиеся с советских времен БПЛА «Рейс» Ту-143», – говорит эксперт.

«Атаки по Крыму во многом связаны с тем, что Россия приостановила участие в зерновой сделке. Это очень сильный удар под дых киевскому режиму и Зеленскому.

Они рассчитывали на помощь Турции по сопровождению грузов, но не получилось. Зеленский говорил, что ВСУ будут топить любые российские суда в Черном море, но до них не достать и топить нечем по большому счету», – считает Дандыкин.

Собеседник не исключает, что к попыткам атаковать цели в Крыму могут быть причастны украинские диверсанты, «которые обнаруживаются даже в глубине России». «Можно ожидать активизации диверсантов, так называемых спящих ячеек. Мы видели очередной теракт на Крымском мосту, попытку атаковать Севастополь, зайти с Крыма, который имеет для России стратегическое значение. Это непотопляемый авианосец, который позволяет осуществлять контроль над Черным морем. Прорваться в Крым – это мечта главкома ВСУ Залужного и Зеленского. Их к этому подталкивают спонсоры – Америка и НАТО», – уверен Дандыкин.

Он отметил, что в ходе субботней атаки часть беспилотников ВСУ была сбита средствами ПВО, которая показывает высокую эффективность. «У противника толком ничего не получается на фронте, даже с учетом применения кассетных боеприпасов, которые они используют на разных направлениях, в том числе против гражданского населения. Украине крайне необходимо показать, что она не зря получает помощь от стран НАТО. Но сколько ни давай, им все равно не хватает, потому что, видимо, гребут лопатами с обеих сторон», – считает эксперт.

Гундаров отметил также, что информацию о целях в Крыму ВСУ получают с американских беспилотников, которые висят над акваторией Черного моря. Но основные сведения поступают от спутниковой американской разведки, которая также выявляет районы противовоздушной обороны для программирования маршрута полетов дронов.

Россия, в свою очередь, проводит свои воздушные атаки, в результате украинские объекты «горят, пылают и выходят из строя». «Информация украинских СМИ о сбитии наших крылатых ракет и беспилотников – наглая ложь. Украинские объекты защищены хуже, чем у нас. Наши ракеты и беспилотники находят проходы и попадают в цель», – указал эксперт.

По мнению собеседника, на Украине есть цели, удар по которым привел бы украинцев в ужас, но Россия не пойдет на такие действия в ответ на атаки ВСУ по Крыму. «Удар по оперному театру во Львове вызвал бы шок, но мы же цивилизованная страна и не можем позволить себе бить по объектам, которые имеют огромное культурное значение. А все остальные объекты не играют такой большой роли, разве что правительственный квартал в Киеве», – подытожил Гундаров.