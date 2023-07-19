Турция и войска России сорвут расчеты Зеленского на новую зерновую сделку

Bloomberg: Украина без России не сможет торговать зерном морским путем

Украина отчаянно пытается сохранить зерновую сделку, приносившую ей миллиарды долларов: Зеленский утверждает, что это можно сделать и без участия России. На кого именно рассчитывает в этом случае киевский режим, почему у него в итоге ничего не получится – и какое отношение к этому имеют последние удары российских войск по портовой инфраструктуре Одессы?

Черноморская зерновая инициатива теперь в прошлом. Или все-таки нет?

Для тех, кто запамятовал: то, что называют одной сделкой, на самом деле – два самостоятельных соглашения. Одной их стороной являются Украина, Турция и ООН, а другой – Россия, Турция и ООН. Турция и ООН, таким образом – посредники и способ коммуникации. Напрямую Россия и Украина дипломатически не контактируют. Россия из своей части сделки вышла, но Украина-то нет.

Слушаем пана Зеленского

«Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе… Я направил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так, как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов».

Тот нечастый случай, когда стоит внимательно прочесть то, что говорит Владимир Зеленский. По другим каналам (ермаки, подоляки и прочая инфогнусь) несутся заявления о том, что Россия решила уморить голодом половину мира. Однако слова Зеленского это опровергают.

К саботажу российской части сделки со стороны Украины и Запада (аммиак, Россельхозбанк, поставки запчастей к с/х технике и т. п.) Россия адаптировалась еще прошлой осенью – начав затягивать проверку судов. В теории по определенному ООН коридору могло проходить до 5 млн грузов ежемесячно. По факту проходило 3-3,5 миллиона. А последние три недели сделка вообще была на паузе: 16 июля из Одессы вышло судно, получившее разрешение на это еще 28 июня.

По сути украинский президент говорит о том, что намерение России выйти из сделки в Киеве давно услышали и хорошо обдумали. И пришли к выводу, что так оно для них даже лучше. Что киевский режим даже и сам хотел бы такого поворота событий.

Украинская сторона упоминала о такой возможности как минимум в начале июня. Правда, тогда речь шла о полной отмене всех соглашений и перевозках продовольствия на свой (Киева и перевозчиков) страх и риск. А чтобы рисковалось охотнее, киевский режим декларировал готовность страховать такие рейсы самостоятельно – если страховщики откажутся страховать суда без участия России в соглашении. Судя по всему, в Киеве надеялись на поддержку Турции и на то, что выход России из сделки не испугает иностранных судовладельцев.

Таким образом, вопрос можно сформулировать так: возможен ли морской экспорт продовольствия с Украины в принципе – в рамках Черноморской зерновой инициативы (но без участия России), а также вне этой инициативы? Оправдается ли расчет Зеленского?

Вопросы страхования

Ответить можно уже сейчас: вряд ли. Например, авторы Bloomberg настроены по этому поводу весьма скептически. «Без гарантий безопасности транспортного коридора украинская торговля (зерном) мертва», пишут аналитики агентства. Что и неудивительно, ведь они опираются на оценки страховых брокеров и судовладельцев. Однако позицию страховщиков нужно правильно понимать. Дело в том, что еще с января 2023 года 12 из 13 клубов защиты и возмещения убытков (предоставляют услуги страхования 90% океанских судов всего мира) отказались страховать военные риски, связанные с конфликтом на Украине. Даже несмотря на гарантии РФ и действующую (на то время) зерновую сделку.

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С одной стороны, это говорит о том, что с выходом России из соглашения мало что изменилось. Не ее шаг вынудит страховых брокеров отказывать в страховке судов, которые возят продовольствие по зерновому коридору – они давно уже не страхуют эти риски.

С другой – это же объясняет наличие у Украины того самого страхового фонда в размере 500 млн долларов, о котором упоминалось выше. То есть он взялся не теперь и не вдруг, и не для случая выхода РФ из сделки. А уже несколько месяцев является одним из ее элементов. Гарантии РФ и страховой фонд – а не одно из двух.

Турецкий конвой?

К тому же эти элементы сделки явно не равновесны. Об этом говорят усилия Украины, направленные на то, чтобы привлечь к сделке военный флот Турции (для сопровождения судов в зерновом коридоре). «…Безопасность транспортных коридоров будет обеспечена военно-морскими силами Турции. Турецкий флот сможет гарантировать зерновую сделку, если из нее выйдет Россия», – утверждало издание The Azeri Times еще пару недель назад. Однако о возможном участии турецких ВМС в сопровождении судов говорили еще прошлой осенью – после первого взрыва на Крымском мосту и приостановки действия соглашения с российской стороны.

Правда, говорят об этом пока говорящие головы в телевизоре и азербайджанские СМИ, для которых славить Эрдогана как лидера турецкого мира – в порядке вещей. От самого Эрдогана подобных заявлений не звучало. В конце концов, это уже не беспилотники Украине продавать, это риск прямого военного столкновения с ядерной державой.

Интерес Украины тут понятен и навскидку даже сложно сказать, за что именно (за возобновление экспорта или за военное столкновение) в Киеве должны молиться в первую очередь. А вот зачем подобные риски Эрдогану? Особенно если вспомнить, что в 2022/23 годах именно Турция с большим отрывом лидировала среди прочих импортеров российского продовольствия. 12,6 млн тонн, из которых 11,3 млн – зерновые. Для сравнения: с Украины в Турцию за время действия сделки ушло лишь 3,2 млн тонн продовольственных грузов.

Сделка без РФ = Украина без портов

Везти сухопутным транспортом? Не вариант. Статистика уже озвучивалась, сухопутными маршрутами Украина смогла вывезти не более 15% продовольственного экспорта. Зерновой коридор в этом смысле безальтернативен.

К тому же есть и политические сложности. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже предупредил, что выход РФ из сделки не будет означать для Украины смягчения ранее введенных ограничений на вывоз продовольствия. Мол, пусть у ЕС и США голова болит, как Украине помочь.

Наконец, все эти рассуждения имеют смысл лишь до тех пор, пока Украина сохраняет в целости портовую инфраструктуру, обеспечивающую работу зернового коридора. Можно хоть авианосную группу у Байдена выклянчить для сопровождения зерновозов. И протащить ее в Черное море, наплевав на конвенцию Монтре. Но что в ней толку, если порты не смогут отгружать?

Попытки возобновить сделку без России обернутся потерей портовых мощностей и разрушением инфраструктуры – именно эту позицию следует озвучить Украине и ее кураторам. Впрочем, об этом можно говорить уже не в будущем времени, а в настоящем. Утренние сводки 19 июля говорят ровно о том, что российские военные работают именно в таком направлении.