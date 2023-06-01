Россия ограничила регистрацию судов в украинский порт в рамках зерновой сделки

Россия уведомила Совместный координационный центр об ограничении регистрации судов в порт Южный в рамках реализации зерновой сделки из-за отсутствия российского экспорта аммиака, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он пояснил, что регистрация по решению России будет ограничена, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время российский аммиак не экспортируется, передает РИА «Новости».

ООН выражает обеспокоенность продолжающимся замедлением исполнения зерновой сделки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопроса транзита аммиака из России через Украину продолжается.