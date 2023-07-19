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19 июля, среда | Последнее обновление — 02:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва дала ООН еще 90 дней в рамках зерновой сделки
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Москва дала ООН еще 90 дней в рамках зерновой сделки
МИД: У Секретариата ООН есть еще 90 дней для нормализации российского сельхозэкспорта
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Согласно подписанному с Россией меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, заявил МИД. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что, согласно пункту 6 меморандума Россия – ООН, соглашение «будет действовать в течение трех лет», а в случае намерения одной из сторон – России или ООН – прекратить его применение следует уведомить об этом за три месяца.
Таким образом, объясняет МИД, у секретариата ООН еще есть 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта.
На Смоленской площади объяснили, что как раз в этот срок генсекретарь ООН, как это было указано в его послании на имя президента России Владимира Путина (содержание которого в ООН предали гласности), планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочерней» или аффилированной структуры «Россельхозбанка».
Москва при этом подчеркивает, что прямое переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT не имеет альтернатив – ни через «маргинальный канал с JP Morgan», ни в рамках теоретической платформы с Citi и Afreximbank, ни с опциями филиалов и «дочек». Предлагаемые ООН меры российская сторона называет «паллиативными», подчеркивая, что их нельзя реализовать на практике. Данные предложения призваны лишь «создать видимость работы в ситуации, когда в конечном счете влияние ооновцев на Вашингтон и Брюссель, контролирующих платежные системы, не больше, чем на киевский режим, подорвавший аммиакопровод», подчеркивает МИД России.
Кроме того, Москва резко раскритиковала работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в нарушение законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.
Сообщалось, что российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Антонов объяснил, во что США превратили зерновую сделку
Посол Антонов: США превратили черноморскую сделку в проект по обогащению западных агрохолдингов
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По воле американской стороны зерновая сделка, которая задумывалась как гуманитарная инициатива, превратилась в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что для эффективного выполнения черноморской инициативы Вашингтон «палец о палец» не ударил. Перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений, созданные им же – Вашингтоном, устранены не были, отметил посол.
Американская сторона, по словам Антонова, превратила зерновую сделку из гуманитарного в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Он подчеркнул, что целый год агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам.
Решение России не продлевать зерновую сделку Антонов назвал абсолютно адекватным. Администрации США, по его словам, следует прекратить водить весь остальной мир за нос.
Он отметил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма только когда не на словах, а не деле убедится в работоспособности и эффективности «пакетных» Стамбульских договоренностей.
Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Согласно подсчетам Российского зернового союза (РЗС), российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
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Экс-советник ЦРУ раскрыл козырь в рукаве России
Экс-советник ЦРУ Рикардс назвал зиму 2024 года козырем российского руководства
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Предстоящая зима 2024 года, которая грозит обернуться серьезной рецессией на Западе, станет для президента России Владимира Путина козырем в рукаве, считает бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Рикардс в статье для The Daily Reckoning написал, что прошлая зима в Европе оказалась «необычайно мягкой», ЕС с трудом справился с поставками энергоносителей. При этом следующей зимой условия могут быть не такими благоприятными, предупредил эксперт. Россия, считает он, «может быть более безжалостной». Экс-советник американского Центрального разведуправления считает, что дело может дойти до фактического прекращения поставок природного газа, передает РИА «Новости».
Санкции в отношении России привели к обратному эффекту, отмечает аналитик. Вреда от рестрикций оказалось больше для самих США, поясняет он. Сложившаяся ситуация может привести к высоким ценам на энергоносители и рецессии на Западе, добавляет Рикардс.
Власти Венгрии ранее отмечали, что подготовка европейских государств к будущей зиме будет более сложной, чем в прошлом году.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что украинский транзит российского газа может остановиться в любой момент.
В Турции заявили о равнодушии Запада к украинскому зерну
Экс-торгпред Турции Сезер: Запад больше не заинтересован в украинском зерне
У России есть обоснованные претензии к выполнению зерновой сделки, новое продление соглашения стало бы сюрпризом с учетом этого, а также того, что Запад больше не заинтересован в украинском зерне, заявил турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
Сезер в комментарии РИА «Новости» отметил, что часть черноморской инициативы, а именно вывоз зерна с Украины, без проблем выполняется, Москва этому не препятствовала, хотя значительная часть продукции вывозилась не в беднейшие, в том числе африканские, страны, а поставлялась богатому Западу.
Другая часть инициативы, которая касается меморандума Россия – ООН по российским удобрениям, переподключения Россельхозбанка к SWIFT, снятия ограничений на страхование российских судов, из-за «негативной позиции Запада, не проявляющего должного такта», не выполняется, констатировал турецкий эксперт.
«Равнодушие» Запада по поводу зерновой сделки он объясняет тем, что Запад «больше не заинтересован в украинском зерне. Более того, продолжил турецкий аналитик, многие европейские страны ввели запреты в отношении украинского зерна и сельхозпродукции. «Можно сказать, что западным странам эта сделка больше не нужна», – пояснил эксперт.
Основной своей целью Запад считает ужесточение эмбарго в отношении России, а потому на условия Москвы не отвечает, сказал Сезер. По его словам, если Россия не продлит сделку, ее можно будет понять. «На мой взгляд, Россия будет права», – сказал политолог.
Сезер считает, что если сделка будет продлена снова, это «станет сюрпризом». Турецкий эксперт уверен, что в данной ситуации необходимо заключить новое соглашение с учетом всех условий, если Запад и ООН все еще заинтересованы в украинском зерне.
Ранее источник в деловых кругах Турции заявлял, что, судя по заявлениям российской стороны, шансов на продление черноморской зерновой инициативы все меньше и меньше, однако они есть, если в соглашениях предусмотреть санкции за нарушение договоренностей.
Россия заявила о причастности спецслужб Британии к атаке на Крымский мост
Зампостпреда России при ООН Полянский: Многое в атаке на Крымский мост указывает на причастность спецслужб Британии
Слишком многое указывает на вовлеченность западных, в частности британских, спецслужб к организации и осуществлению теракта на Крымском мосту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, напомнил, что в понедельник киевский режим осуществил очередной теракт в отношении Крымского моста. В результате погибли двое ни в чем не повинных мирных россиян, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена, заявил Полянский.
При этом, указал дипломат, «западные спонсоры киевского режима» не высказали никаких осуждений этого акта терроризма, а в вовлеченности их спецслужб в произошедшее еще предстоит разобраться, передает ТАСС.
Кроме того, Полянский сообщил, что Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании будет обсуждаться преследование украинскими властями последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки
Reuters: Россия уведомила Международную морскую организацию о завершении зерновой сделки
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Россия в письме Международной морской организации (ИМО) проинформировала о том, что с завершением зерновой сделки выданные российской стороной гарантии безопасности судоходства будут отозваны, сообщило агентство Reuters.
В письме уточняется, что российская сторона предпримет необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз, представляемых киевским режимом в этом районе. Кроме того, Россия примет меры, учитывая продолжающиеся вооруженные провокации, и попытки атаковать российские военные и гражданские объекты, передает РИА «Новости».
Ранее в Брюсселе заявили, что остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Ранее в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.
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Названы понесенные Россией убытки из-за зерновой сделки
РЗС: Зерновая отрасль России потеряла 1 млрд долларов из-за зерновой сделки
Зерновая отрасль Россия в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
По его словам, в результате сделки потери понесли производители удобрений, продление зерновой сделки наносило существенный ущерб российским зерновым поставкам, передает РИА «Новости».
Злочевский отметил, что все ждут, когда исчезнет дисконт, но для этого надо будет трудиться не один год.
Ранее Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
До этого в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.
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ООН не получила уведомлений о продлении зерновой сделки
Источники в ООН сообщили об отсутствии уведомлений от участников зерновой сделки о ее продлении
ООН исходит из того, что идет последний день действия зерновой сделки, уведомлений о ее продлении не поступало, сообщили источники в организации.
Источники ТАСС заявили, что «информации о продлении зерновой сделки все еще не было». Однако в ООН допускают, что сделку удастся продлить за оставшиеся часы. Источник сказал, что в ООН «ждут позицию Москвы». По его мнению, «возможно все».
Весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. Последнее судно вышло из Одессы в рамках сделки 16 июля.
В Турции предложили ввести санкции за нарушение зерновой сделки
ТАСС: В деловых кругах Турции предложили ввести санкции за нарушение обязательств по зерновой сделке
Судя по заявлениям российской стороны, шансов на продление черноморской зерновой инициативы все меньше и меньше, однако они есть, если в соглашениях предусмотреть санкции за нарушение договоренностей, заявил источник в деловых кругах Турции.
Источник ТАСС отметил, что в случае угрозы введения санкций никому не будет выгодно их нарушать.
По его словам, от «модернизации» зерновой сделки в выигрыше окажутся все ее участники.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений все еще не выполнены.
Согласно расчетам на основе данных ООН, в случае прекращении зерновой сделки Украина может потерять примерно полмиллиарда долларов в месяц.
Россия заявила в ООН о превращении Украины в частную военную компанию Запада
Зампостпреда России при ООН Полянский: Украина превратилась в частную военную компанию Запада
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Украина по своей сути превратилась в частную военную компанию западных стран, ведущих опосредованную войну против России, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат напомнил, что Киев парафировал проект мирного договора с Москвой, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, однако «при прямом участии Великобритании», режим отказался от урегулирования конфликта.
«Тогда по-настоящему и началась горячая фаза опосредованной войны НАТО против России до последнего украинца», – приводит его слова ТАСС.
Украина, отметил Полянский, по сути, превратилась в частную военную компанию, которую наняли США, Британия и ЕС.
Также дипломат сообщил, что Москва обязательно проведет расследование «омерзительной по сути и топорной по исполнению» антироссийской провокации в украинской Буче. Он отметил, что, по мнению многих экспертов, прямую роль в организации провокации сыграли спецслужбы Британии.
В Кремле подчеркивали, что российское руководство открыто к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Киевский режим, между тем, заявляет о готовности продолжать боевые действия «годами».
Полянский: Россия не ставила задачу русифицировать Украину
Зампостпреда России при ООН Полянский: Россия не приемлет нарушение прав русскоязычных на Украине
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Россия не ставила задачу русифицировать Украину, но не потерпит нарушения прав русскоязычного населения в этой стране, заявил на заседании Генассамблеи первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По словам Полянского, у Москвы никогда не было планов уничтожить украинскую идентичность, Россию вполне устраивала такая Украина, какая она была. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не смирится с вопиющими нарушениями прав русскоязычного населения, вопреки конституции самой Украины, с обелением нацистов, с обстрелами Донбасса, передает РИА «Новости».
По его словам, российская спецоперация была начата именно для защиты мирного населения Донбасса. При этом в Москве всегда были готовы к мирному и дипломатическому достижению целей СВО, но Запад не дал заключить Украине парафированный в марте 2022 года договор, который предусматривал в том числе и устраивавшие украинскую сторону гарантии безопасности без вступления страны в НАТО.
Украине внушили мысль о том, что с помощью оружия она воюет за некие демократические ценности и свободы и сможет победить Россию, заключил Полянский.
Ранее зампостпреда России при ООН Полянский заявил, что Украина превратилась в частную военную компанию Запада.
В Турции сообщили о попытках Анкары и ООН убедить Россию продлить зерновую сделку
Aydinlik сообщила о попытках Турции и ООН убедить Россию продлить срок действия зерновой сделки
Турция и ООН пытаются убедить Россию продлить срок действия зерновой сделки, который заканчивается 17 июля, сообщила турецкая пресса.
Как указывает Aydinlik, Москва не раз подчеркивала, что «расторгнет соглашение, если не будут решены «все нерешенные вопросы», передает РИА «Новости».
Источник, знакомый с переговорами вокруг сделки сообщил, что сейчас никакой новой информации нет – Анкара рассчитывает на обнародование решения России, участники сделки «находятся в ожидании».
Напомним, Россия в мае согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. Последнее судно вышло из Одессы в рамках сделки 16 июля.
Япония собралась ввести новые ограничения на экспорт авто в Россию
Yomiuri: Япония может запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра
Японское правительство планирует запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, сообщают японские СМИ.
По данным источников газеты Yomiuri, соответствующее решение планируется принять в рамках пакета новых ограничительных мер против России из-за ситуации вокруг Украины. Вступить оно может, как ожидается, уже в начале августа, передает ТАСС.
Также японские власти намереваются полностью запретить вывоз в Россию электромобилей и гибридов.
По итогам 2022 года главным товаром японского экспорта в Россию стали подержанные автомобили, отмечает Yomiuri. По данным издания, в прошлом году в Россию были направлены порядка 200 тыс. поддержанных автомобилей общей стоимостью около 250 млрд иен (1,8 млрд долларов).
Издание добавляет, что после введения указанных ограничений экспорт будет ограничен лишь малолитражными автомобилями.
В начале года в Японии назвали «ненормальной» ситуацию, при которой общий объем импорта и экспорта между двумя государствами остается на досанкционном уровне. Более того, товарооборот России и Японии по итогам 2022 года вырос.
Еще в апреле прошлого года Япония запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса.
Между тем Россия стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей.
Оппозиция Австрии заявила об утрате властями поддержки населения
Председатель Австрийской партии свободы призвал провести досрочные выборы из-за утраты властями поддержки населения
Председатель оппозиционной правой Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль призвал провести в стране досрочные выборы из-за утраты правительством поддержки населения и необходимости участия австрийцев в принятии таких ключевых решений, как нейтралитет или санкции против России.
Политик выразил уверенность, что правительство Австрии (в составе консервативной Австрийской народной партии (АНП) и «Зеленых») утратило поддержку населения и нужно как можно скорее провести досрочные выборы, чтобы австрийцы могли определить будущее родины, передает ТАСС.
Кикль заявил в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что народ Австрии должен иметь право голоса по таким ключевым вопросам, как нейтралитет или санкции против России. Он подчеркнул, что участие Австрии в санкциях противоречит нейтральному статусу республики.
Напомним, в середине июня экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.
В США пообещали подумать над новыми вариантами вывоза продуктов с Украины
Блинкен: Запад и Киев изучат варианты экспорта продуктов с Украины без зерновой сделки
Запад вместе с Киевом рассмотреть возможности, которые существуют для экспорта украинского продовольствия в условиях прекращения действия зерновой сделки, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен сообщил, что Запад и Киев посмотрят, какими способами можно доставлять украинское продовольствие на мировой рынок «в нужных объемах». Речь, по его словам, идет в том числе о перемещении товаров железнодорожным и автомобильным транспортом, передает ТАСС.
Госсекретарь США признал, что реализовать эти планы сложно на фоне позиции, которую заняла Россия.
Глава американского внешнеполитического ведомства считает, что черноморская зерновая сделка должна быть восстановлена как можно скорее.
В понедельник Россия официально уведомила о снятии с 18 июля гарантий безопасности зерновой сделки.
Москва раскритиковала генсека ООН в ответ на обнародование письма Путину
МИД: Генсек ООН Гутерриш нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в нарушение всех законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание российскому лидеру Владимиру Путину, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, Гутерриш обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти – Одесса.
Ведомство отметило, что вынуждено так же публично ответить на этот шаг генсека ООН и изложить реальные обстоятельства дела.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница и которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).
В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекратаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.
«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.
Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.
Также ведомство обратило внимание на то, что как Гутерриш и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева. Подчеркивается, что в секретариате ООН даже не нашли слов соболезнования в связи гибелью двух человек и ранением несовершеннолетней девочки в результате теракта на Крымском мосту 17 июля.
12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, уточнив, что речь в послании идет о расчетах через Россельхозбанк.
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